हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRailway Budget 2026: किसने पेश किया था देश का पहला रेल बजट, जानें तब कितने करोड़ हुए थे खर्च?

Railway Budget 2026: किसने पेश किया था देश का पहला रेल बजट, जानें तब कितने करोड़ हुए थे खर्च?

Railway Budget 2026: रेलवे का पहला बजट सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं था, बल्कि नए भारत की बुनियाद रखने की कोशिश थी. आइए जानें कि पहला रेल बजट कब पेश हुआ और इसे किसने पेश किया था.

By : निधि पाल | Updated at : 29 Jan 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

Railway Budget 2026: हर साल बजट आते ही आम लोगों की नजरें रेलवे बजट पर भी टिक जाती हैं. नई ट्रेनों से लेकर किराए और सुविधाओं तक, उम्मीदों की लंबी लिस्ट होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के बाद भारत में रेलवे के लिए पहला बजट कब और किसने पेश किया था? उस दौर में देश की हालत कैसी थी, खर्च कितना हुआ और प्राथमिकताएं क्या थीं? आज जब रेल बजट आम बजट में शामिल हो चुका है, तब इतिहास के पन्नों में झांकना और भी दिलचस्प हो जाता है. आइए जानें.

आज का रेल बजट और पुरानी परंपरा

देश में आम बजट आने में कुछ ही दिन बचे हैं और अब रेलवे का बजट भी उसी का हिस्सा होता है. हालांकि कई सालों तक रेलवे का अलग बजट पेश किया जाता रहा है. रेल बजट को लेकर यात्रियों की उम्मीदें हमेशा ज्यादा रही हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी माना जाता है.

आजादी के बाद पहला रेल बजट किसने पेश किया?

स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट साल 1947 में पेश किया गया था. यह जिम्मेदारी निभाई थी देश के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई ने. आजादी और विभाजन के तुरंत बाद जब देश कई चुनौतियों से जूझ रहा था, उस समय रेलवे को फिर से पटरी पर लाना सबसे बड़ी जरूरत थी. जॉन मथाई वही नेता थे, जिन्होंने बाद में वित्त मंत्री के तौर पर भी दो आम बजट पेश किए थे.

कितना था पहला रेल बजट?

1947 में पेश किया गया यह ऐतिहासिक रेल बजट कुल 126.69 करोड़ रुपये का था. आज के मुकाबले यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन उस दौर में यह देश की जरूरतों के हिसाब से एक बड़ा प्रावधान माना जाता था. रेलवे को राष्ट्रीय विकास का अहम जरिया मानते हुए इसमें खास ध्यान दिया गया.

बजट की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं

आजादी के बाद देश के बंटवारे का असर रेलवे पर साफ दिख रहा था. बजट का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के सुरक्षित परिवहन और टूटी रेल लाइनों की मरम्मत पर खर्च करने की योजना बनी. इसके साथ ही रेलवे नेटवर्क को एकजुट और मजबूत करने पर जोर दिया गया, ताकि दूर-दराज के इलाकों को देश की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके.

नई योजनाओं की शुरुआत

इसी बजट में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की नींव रखने की योजना सामने आई, ताकि भारत अपने इंजन खुद बना सके. यात्रियों की सुविधा के लिए थर्ड क्लास डिब्बों में सुधार, पंखे लगाने और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने जैसे फैसले भी इसी दौर में लिए गए. इससे आम यात्रियों को पहली बार बदलाव महसूस हुआ.

रेल बजट की शुरुआत कैसे हुई?

रेल बजट की परंपरा आजादी से पहले शुरू हो चुकी थी. अंग्रेजी शासन में 1924 में पहली बार रेलवे का अलग बजट पेश किया गया था. यह कदम एकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के बाद उठाया गया. उस समय सर चार्ल्स इनिस ने पहला अलग रेल बजट पेश किया था.

कब तक चला अलग रेल बजट?

आजादी के बाद भी यह परंपरा जारी रही. संविधान सभा ने 1949 में इसे मंजूरी दी और अलग रेल बजट कई दशकों तक पेश होता रहा. आखिरकार 2016 में आखिरी बार अलग रेल बजट पेश किया गया और इसके बाद इसे आम बजट में मिला दिया गया.

यह भी पढ़ें: Railway Budget 2026: आम बजट के साथ कब से पेश किया जा रहा है रेल बजट, जानें पहले क्यों होता था अलग?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 29 Jan 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Budget 2026 Railway Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: दीपिका के बाद श्रद्धा कपूर? अल्लू अर्जुन की फिल्म AA23 को लेकर बड़ी चर्चा
Rani Mukerji ने industry में पूरे किए 30 साल, करियर और जिंदगी पर की खुलकर बात
Trump vs US Fed: Interest Rates War और Indian Market Impact | Paisa Live
Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट
'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
हेल्थ
Causes Of Grey Hair: उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
ट्रेंडिंग
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget