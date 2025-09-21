PM Modi Nation Address: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई जीएसटी दर लागू होने से पहले आज शाम 5:00 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं. हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि प्रधानमंत्री किस विषय पर संबोधन करेंगे. लेकिन अनुमान है कि वे वैश्विक व्यापार नीतियों, हाल के टैरिफ और एच1-बी वीजा फीस में बदलाव जैसे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ही देश को अचानक से संबोधित करते हैं. इन संबोधन में बड़े आर्थिक फैसलों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों तक बड़े निर्णय लिए जाते हैं. आज हम बात करेंगे उनके कुछ पुराने संबोधन के बारे में और उनमें लिए गए बड़े फैसलों के बारे में.

पीएम मोदी के पिछले संबोधन

नोटबंदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी करने की घोषणा की थी. उनके इस फैसले ने पूरे देश को चौंका दिया था. इस फैसले की मुख्य वजह काला धन, नकली मुद्रा और भ्रष्टाचार पर रोक लगानी थी.

गरीबों और किसानों के लिए योजनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2016 में नए साल की पूर्व संध्या पर गरीब नागरिकों और किसानों के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी.

मिसाइल की सफलता

27 मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की एंटी सैटलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद देश को संबोधित किया था. उन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती ताकत के बारे में भी बात की थी.

अनुच्छेद 370 निरस्त

8 अगस्त 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था. उन्होंने अपने समर्थन की जानकारी देश को संबोधित करते हुए दी थी.

अयोध्या फैसला

राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से शांति, सद्भाव और एकता की अपील की थी.

कोविड-19 महामारी

19 मार्च 2020 में पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स का सम्मान करने के लिए लोगों से जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की थी.

देशव्यापी लॉकडाउन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को भारत के पहले कॉविड-19 लॉकडाउन और उसके बाद के विस्तार की घोषणा की थी.

आर्थिक पैकेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक राहत पैकेज शुरू किया था.

वैक्सीनेशन पॉलिसी

7 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वयस्कों के लिए मुफ्त कॉविड-19 वैक्सीन की घोषणा की थी और साथ ही वैक्सीनेशन अभियान को केंद्रीकृत किया था.

किसान कानून वापस लेना

19 नवंबर 2021 में तीन विवादित किसान कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनाव को कम करने के लिए इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी.

हालिया संबोधन

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-पाकिस्तान विवाद के दौरान मई में देश को संबोधित किया था और पाकिस्तान के साथ-साथ आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की थी. इसी के साथ उन्होंने 15 अगस्त के दौरान भी अपने संबोधन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर, स्पेस स्टेशन और आत्मनिर्भर भारत जैसी कई मुख्य बातों का जिक्र किया था.

