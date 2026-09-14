ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन भरता है पीएम मोदी के घर का बिजली बिल? जान लें पूरी डिटेल

कौन भरता है पीएम मोदी के घर का बिजली बिल? जान लें पूरी डिटेल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके घर की बिजली का बिल कौन भरता है और इसका खर्च कैसे तय होता है?

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 14 Sep 2026 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कई बातें लोगों के बीच चर्चा में रहती हैं. उनके काम, सुरक्षा, घर और रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल आते हैं. ऐसा ही एक सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली का बिल कौन भरता है. क्या इसका भुगतान सरकार करती है या फिर प्रधानमंत्री खुद इसका खर्च उठाते हैं? दरअसल, प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास सामान्य घरों से अलग होता है और यहां बिजली-पानी जैसी सुविधाओं से जुड़े खर्च के लिए सरकारी नियम लागू होते हैं. आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी.

पीएम मोदी का घर कौन सा है?

नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित आधिकारिक प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं. यह एक सामान्य निजी घर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के पद से जुड़ा सरकारी आवास है. इस परिसर में कई अलग-अलग इमारतें और सुविधाएं मौजूद हैं. प्रधानमंत्री के रहने के साथ-साथ यहां सुरक्षा और आधिकारिक काम से जुड़ी व्यवस्थाएं भी होती हैं. इसी वजह से इस जगह का बिजली का इस्तेमाल भी सामान्य घर की तरह नहीं देखा जाता. प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में बिजली की व्यवस्था सरकारी नियमों के अनुसार की जाती है और इससे जुड़े खर्च का हिसाब भी रखा जाता है.

यह भी पढ़ें : क्यूबा पर अमेरिका ने कब से बैन लगा रखा है और क्यों, जानें क्या है इतिहास?

बिजली का बिल कौन भरता है?

प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में होने वाले बिजली के खर्च का भुगतान सरकारी व्यवस्था के तहत किया जाता है. इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री अपने निजी पैसे से इस सरकारी आवास का बिजली बिल नहीं भरते. प्रधानमंत्री को मिलने वाले आधिकारिक आवास और उससे जुड़ी सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से नियम तय किए जाते हैं. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि बिजली का इस्तेमाल बिना किसी हिसाब के किया जाता है. सरकारी संपत्ति और सुविधाओं के इस्तेमाल से जुड़े खर्च का रिकॉर्ड रखा जाता है. प्रधानमंत्री के निजी इस्तेमाल और सरकारी काम से जुड़े खर्च के बीच भी नियमों के अनुसार अंतर किया जाता है.

प्रधानमंत्री को मिलती हैं कई सरकारी सुविधाएं

प्रधानमंत्री का पद देश के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों में शामिल है. इसलिए प्रधानमंत्री को काम के लिए आधिकारिक आवास, सुरक्षा, वाहन और दूसरी जरूरी सुविधाएं दी जाती हैं. इन सुविधाओं का उद्देश्य प्रधानमंत्री को सुरक्षित माहौल देना और उनके आधिकारिक काम को आसान बनाना होता है. प्रधानमंत्री का आवास भी इसी सरकारी व्यवस्था का हिस्सा है. बिजली, पानी और दूसरी सुविधाओं का खर्च भी तय नियमों के अनुसार सरकारी व्यवस्था से जुड़ा होता है. वहीं प्रधानमंत्री की निजी चीजों और निजी खर्च का भुगतान अलग तरीके से किया जाता है. इसलिए पीएम के घर के बिजली बिल को लेकर यह समझना जरूरी है कि सरकारी आवास और निजी घर की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती.

यह भी पढ़ें : क्या चीन रोक सकता है ब्रह्मपुत्र का पानी, जानें क्या कहता है कानून?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
General Knowledge News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या सहारा डेजर्ट में सोलर पैनल लगाकर बना सकते हैं बिजली, जानें इसके पीछे का विज्ञान?
क्या सहारा डेजर्ट में सोलर पैनल लगाकर बना सकते हैं बिजली, जानें इसके पीछे का विज्ञान?
जनरल नॉलेज
इस्लाम में ब्याज हराम तो मुस्लिम देशों में कैसे चलती है बैंक व्यवस्था? जानें
इस्लाम में ब्याज हराम तो मुस्लिम देशों में कैसे चलती है बैंक व्यवस्था? जानें
जनरल नॉलेज
क्या चीन रोक सकता है ब्रह्मपुत्र का पानी, जानें क्या कहता है कानून?
क्या चीन रोक सकता है ब्रह्मपुत्र का पानी, जानें क्या कहता है कानून?
जनरल नॉलेज
दो महाद्वीपों के बीच कितने अहम हैं अंडरसी केबल्स, गहरे समंदर में कैसे करते हैं काम?
दो महाद्वीपों के बीच कितने अहम हैं अंडरसी केबल्स, गहरे समंदर में कैसे करते हैं काम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Oil Crisis: तेल के रास्तों पर 'ताला'...आगे क्या होने वाला ?। Janhit With Romana Isar Khan
Romana Isar Khan | BRICS Summit 2026 News : ब्रिक्स में मिले दिल क्या हुआ हासिल?! | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
मध्य प्रदेश
MP पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 10 IPS समेत 137 अफसरों के तबादले
MP पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 10 IPS समेत 137 अफसरों के तबादले
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
क्रिकेट
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
विश्व
बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन! रूसी ड्रोन हमले में कैसे बची जान?
बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन! रूसी ड्रोन हमले में कैसे बची जान?
ट्रेंडिंग
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
कार
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget