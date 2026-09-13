क्या चीन रोक सकता है ब्रह्मपुत्र का पानी, जानें क्या कहता है कानून?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से पर चीन का नियंत्रण भारत की चिंता।

अंतर्राष्ट्रीय कानून उचित जल उपयोग पर जोर, चीन असीमित नहीं।

चीन डेटा साझा करता, पर बांध परियोजनाएं चिंताएं बढ़ातीं।

ब्रह्मपुत्र का अधिकांश जल भारत में जुड़ता, चीन रोक नहीं।

Brahmaputra River: चीन अगर चाहे भी तो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को पूरी तरह से नहीं रोक सकता. ऐसा इसलिए क्योंकि नदी की बनावट और पानी के मुख्य स्रोत भारत के पक्ष में हैं. हालांकि नदी के ऊपरी हिस्से पर चीन का कंट्रोल लंबे समय से भारत के लिए चिंता का विषय रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई भी औपचारिक या फिर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है. तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और असम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है. इस वजह से पानी के प्रबंधन, बाढ़ कंट्रोल और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नदी से जुड़े तीनों देशों के बीच सहयोग जरूरी हो जाता है.

अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है?

भारत और चीन के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई भी समझौता न होने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय जल कानून के सिद्धांत सीमा पार नदी के प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा देते हैं. हेलसिंकी नियम और बर्लिन नियम अंतरराष्ट्रीय जल धाराओं के उचित और न्याय संगत इस्तेमाल पर जोर देते हैं. यह सिद्धांत आमतौर पर ऊपरी हिस्से वाले देश को नदी के प्राकृतिक बहाव में मनमाने ढंग से बदलाव करने से रोकते हैं. इससे निचले हिस्से वाले राज्यों को भारी नुकसान हो सकता है.

न्याय संगत उपयोग का सिद्धांत इस बात को भी मानता है की नदी साझा करने वाले देशों को नदी के पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार है. लेकिन उन्हें नदी से जुड़े दूसरे देशों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए. इस वजह से ऊपरी हिस्से वाले देश के तौर पर चीन को ब्रह्मपुत्र पर कंट्रोल का असिमित अधिकार नहीं मिल जाता.





हाइड्रोलॉजिकल डेटा पर भारत चीन समझौता ज्ञापन

हालांकि भारत और चीन के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई भी समझौता नहीं है लेकिन दोनों देशों के बीच हाइड्रोलॉजिकल जानकारी के आदान-प्रदान की व्यवस्था रही है.

एक समझौता ज्ञापन के तहत चीन ने मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हाइड्रोलॉजिकल जानकारी भारत के साथ साझा की है. नदी के जल स्तर और बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी भारत को निचले इलाकों में संभावित बाढ़ की तैयारी करने में मदद कर सकती है. हालांकि डेटा साझा करना कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते से अलग है जो यह तय करता है कि हर देश कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है.





चीन के बांधों के बारे में क्या?

चीन ने यारलुंग त्सांगपो नदी पर कई जलविद्युत परियोजनाएं बनाई हैं और कई प्रस्तावित की हैं. बीजिंग का कहना है कि इनमें से कई परियोजनाएं रन-ऑफ-द-रिवर योजनाएं हैं. रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना आमतौर पर बिजली पैदा करने के लिए नदी के बहाव का इस्तेमाल करती है ना की पूरी नदी के पानी को स्थायी रूप से रोकती या मोड़ती है.

यह अंतर जरूरी है क्योंकि जल विद्युत परियोजना का मतलब यह नहीं है कि चीन ब्रह्मपुत्र को भारत में बहने से रोक सकता है. इसके बावजूद भी बड़े प्रोजेक्ट का पैमाना और जगह निचले इलाके वाले देशों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि जलाशय के कामकाज से नीचे की तरफ छोड़े जाने वाली पानी के समय और मात्रा पर असर पड़ सकता है.

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चीन ब्रह्मपुत्र को पूरी तरह से क्यों नहीं रोक सकता?

नदी का जल संतुलन एक और जरूरी पहलू है. हालांकि ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है लेकिन भारत में प्रवेश करने के बाद इसमें पानी की एक बड़ी मात्रा जुड़ जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक जब यह नदी चीन से भारत में प्रवेश करती है तो इसमें कुल पानी का सिर्फ 30% से 35% हिस्सा ही होता है. बाकी 65% से 70% पानी भारतीय क्षेत्र में ही जुड़ता है.

भारतीय मानसून इसमें बड़ी भूमिका निभाता है. अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी बारिश के साथ-साथ दिबांग, लोहित, सुबनसिरी और मानस जैसी भारत की बड़ी सहायक नदियों से आने वाला पानी नदी के बहाव को काफी बढ़ा देता है.

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक चीन से भारत में आने वाले पानी का सालाना बहाव लगभग 165 क्यूबिक किलोमीटर है. जब तक यह नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश में जाती है तब तक इसकी मात्रा बढ़कर लगभग 537 क्यूबिक किलोमीटर हो जाती है. इसका मतलब है कि तिब्बत में नदी के ऊपरी हिस्से पर काफी कंट्रोल होने के बावजूद चीन भारत में बनने वाले निचले बहाव को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा.

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