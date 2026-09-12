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किस देश में सबसे महंगा पानी बिकता है, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
Expensive Water: पूरी दुनिया में पानी की बोतलों की कीमत अलग-अलग होती हैं. आइए जानते हैं कि सबसे महंगा पानी किस देश में मिलता है और इतनी ज्यादा कीमत की क्या वजह है.
Expensive Water: पानी को सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक माना जाता है लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कीमत अलग-अलग देश और ब्रांड में काफी ज्यादा अलग-अलग हो सकती है. वैश्विक डेटाबेस के मुताबिक स्विट्जरलैंड को आमतौर पर बोतल बंद पानी के लिए सबसे महंगे देश में से एक माना जाता है. आइए जानते हैं यहां एक बोतल की कीमत कितनी है.
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Published at : 12 Sep 2026 07:06 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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