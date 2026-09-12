किस देश में सबसे महंगा पानी बिकता है, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?

लग्जरी पानी का ब्रांड अपने उत्पादों को सामान्य कुओं या फिर नगर पालिका आपूर्ति के बजाय असामान्य जगहों से प्राप्त कर सकते हैं. कुछ उत्पाद हिमशैल या गहरे समुद्र के झरनों के स्रोतों से जुड़े होते हैं. इससे संग्रह, प्रसंस्करण और परिवहन काफी महंगा हो जाता है.