ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या सहारा डेजर्ट में सोलर पैनल लगाकर बना सकते हैं बिजली, जानें इसके पीछे का विज्ञान?

क्या सहारा डेजर्ट में सोलर पैनल लगाकर बना सकते हैं बिजली, जानें इसके पीछे का विज्ञान?

Sahara Solar: क्या आपने कभी सोचा है कि सहारा रेगिस्तान में इतनी धूप है तो वहां अगर सोलर पैनल लगा दिया जाए तो कितनी बिजली बनेगी? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 14 Sep 2026 08:41 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • उत्पादित बिजली के लिए लंबी दूरी का वितरण नेटवर्क आवश्यक होगा।

Sahara Solar: सहारा रेगिस्तान में सोलर पावर से काफी ज्यादा बिजली पैदा करने की क्षमता है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर सहारा के लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके के सिर्फ 1.2% हिस्से को हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल से ढक दिया जाए तो सैद्धांतिक रूप से इतनी बिजली पैदा हो सकती है जो दुनिया की कुल बिजली की जरूरत को पूरा कर सके. यह आइडिया सुनने में तो आसान लग सकता है लेकिन इस बड़ी क्षमता को एक प्रैक्टिकल ग्लोबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बदलने में वैज्ञानिक, पर्यावरण से जुड़े, तकनीकी और जियोपोलिटिकल जैसे मुश्किल चैलेंज जा सकते हैं.

सहारा सोलर पावर के लिए क्यों सही है? 

सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और यहां साल के ज्यादातर समय तेज धूप रहती है. इसकी बड़ी खुली जगहें सोलर फार्म लगाने के लिए काफी बड़ी जगह देती हैं. एक और फायदा यहां आबादी का घनत्व कम होना है. घनी आबादी वाले इलाकों की तुलना में बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन में लोगों के विस्थापन और जमीन के इस्तेमाल को लेकर होने वाले झगड़ों जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं. 


क्या सहारा डेजर्ट में सोलर पैनल लगाकर बना सकते हैं बिजली, जानें इसके पीछे का विज्ञान?

सोलर पैनल बिजली कैसे बनाते हैं? 

सोलर पैनल फोटोवोल्टिक इफेक्ट के जरिए बिजली बनाते हैं. जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल के अंदर मौजूद सिलिकॉन सेल पर पड़ती है तो फोटॉन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं. इससे वे हिलने-डुलने लगते हैं.

इलेक्ट्रॉन की इस हरकत से डायरेक्ट करंट बिजली बनती है. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिकल ग्रिड अल्टरनेटिंग करंट पर काम करते हैं. इस वजह से घर, इंडस्ट्री और दूसरे ग्राहकों तक बिजली पहुंचाने से पहले एक इनवर्टर डीसी बिजली को एसी पावर में बदलता है. इस वजह से सहारा की तेज धूप एनर्जी का एक काफी बड़ा प्राकृतिक स्रोत है.

अगर सहारा के बड़े हिस्से को सोलर पैनल से ढक दिया जाए तो क्या होगा?

बड़े पैमाने पर सोलर इंस्टॉलेशन का असर सिर्फ बिजली बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगा. सहारा की चमकदार रेत अपनी ज्यादा एल्बीडो की वजह से सूरज की आने वाली रोशनी के एक बड़े हिस्से को प्राकृतिक रूप से रिफ्लेक्ट कर देती है. 

इसके उलट सोलर पैनल आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं और ज्यादा सोलर एनर्जी सोखते हैं. इस वजह से रिफ्लेक्ट करने वाली रेत की जगह गहरे रंग की पैनल लगाने से सतह पर सोखी जाने वाली सोलर एनर्जी की मात्रा बदल सकती है.

एक संभावित नतीजा इलाके में और ज्यादा गर्मी बढ़ना हो सकता है. ज्यादा गर्मी से हवा के दबाव का वायुमंडल के सर्कुलेशन पर असर पड़ सकता है. इससे नमी वाली हवा इस इलाके की तरफ खींची चली आ सकती है और बारिश बढ़ सकती है.


क्या सहारा डेजर्ट में सोलर पैनल लगाकर बना सकते हैं बिजली, जानें इसके पीछे का विज्ञान?

चार बड़ी चुनौतियां 

काफी ज्यादा गर्मी से क्षमता कम हो जाती है 

सोलर पैनल आमतौर पर सामान्य तापमान पर सबसे अच्छा काम करते हैं. उनकी क्षमता को अक्सर 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर मापा जाता है. सहारा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है. जैसे-जैसे फोटोवोल्टिक सेल का ऑपरेटिंग तापमान बढ़ता है उनकी क्षमता कम हो जाती है. इस वजह से भरपूर धूप का मतलब हमेशा ज्यादा बिजली का उत्पादन नहीं होता. 

धूल और रेतीले तूफान 

धूल एक और बड़ी समस्या है. फोटोवोल्टिक पैनल पर जमा होने वाली रेत और धूल धूप को रोक सकती है और बिजली के उत्पादन को कम कर सकती है. लगातार सफाई जरूरी होगी लेकिन रेगिस्तान में लाखों पैनलों की सफाई के लिए काफी ज्यादा पानी और बेहतर रखरखाव सिस्टम की जरूरत होगी. रेतीले तूफान भी उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और रखरखाव की लागत बढ़ा सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः क्या चीन रोक सकता है ब्रह्मपुत्र का पानी, जानें क्या कहता है कानून?

बिजली को हजारों किलोमीटर का सफर तय करना होगा 

उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और शायद दूसरे क्षेत्र के आबादी वाले इलाकों तक पहुंचाना होगा. इसके लिए हजारों किलोमीटर तक फैले एक बड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क की जरूरत होगी. हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन से नुकसान कम हो सकता है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने और बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा निवेश की जरूरत होगी.

यह भी पढ़ेंः क्यूबा पर अमेरिका ने कब से बैन लगा रखा है और क्यों, जानें क्या है इतिहास?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Solar Panels Sahara Solar Desert Energy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
इस्लाम में ब्याज हराम तो मुस्लिम देशों में कैसे चलती है बैंक व्यवस्था? जानें
इस्लाम में ब्याज हराम तो मुस्लिम देशों में कैसे चलती है बैंक व्यवस्था? जानें
जनरल नॉलेज
क्या चीन रोक सकता है ब्रह्मपुत्र का पानी, जानें क्या कहता है कानून?
क्या चीन रोक सकता है ब्रह्मपुत्र का पानी, जानें क्या कहता है कानून?
जनरल नॉलेज
दो महाद्वीपों के बीच कितने अहम हैं अंडरसी केबल्स, गहरे समंदर में कैसे करते हैं काम?
दो महाद्वीपों के बीच कितने अहम हैं अंडरसी केबल्स, गहरे समंदर में कैसे करते हैं काम?
जनरल नॉलेज
क्यूबा पर अमेरिका ने कब से बैन लगा रखा है और क्यों, जानें क्या है इतिहास?
क्यूबा पर अमेरिका ने कब से बैन लगा रखा है और क्यों, जानें क्या है इतिहास?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Oil Crisis: तेल के रास्तों पर 'ताला'...आगे क्या होने वाला ?। Janhit With Romana Isar Khan
Romana Isar Khan | BRICS Summit 2026 News : ब्रिक्स में मिले दिल क्या हुआ हासिल?! | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Results Live: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजे आज, काउंटिंग की शुरुआत
Live: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजे आज, काउंटिंग की शुरुआत
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
क्रिकेट
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
'शोले-शान' से 'सीता और गीता' तक, ये है जी.पी. सिप्पी की बेहतरीन फिल्में
विश्व
बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन! रूसी ड्रोन हमले में कैसे बची जान?
बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन! रूसी ड्रोन हमले में कैसे बची जान?
ट्रेंडिंग
'छम्मक छल्लो' पर लड़की के कातिलाना डांस ने इंटरनेट पर मचाया गदर
'छम्मक छल्लो' पर लड़की के कातिलाना डांस ने इंटरनेट पर मचाया गदर
टेक्नोलॉजी
घंटों चलेगी Windows Laptop की बैटरी! बस बदल दें ये एक Settings
घंटों चलेगी Windows Laptop की बैटरी! बस बदल दें ये एक Settings
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget