कानून में क्या है गुंडे की परिभाषा, कितने मुकदमों पर इस्तेमाल होता है यह टर्म
गुंडा एक्ट केवल गंभीर और बार-बार अपराध करने वाले आदतन अपराधियों पर डीएम द्वारा लगाया जाता है. महज एक-दो मुकदमों या बरी हो चुके मामलों के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ यह कार्रवाई नहीं की जा सकती.
Written By : निधि पाल | Updated at : 13 Sep 2026 07:46 PM (IST)
गुंडा एक्ट क्या है
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उत्तर प्रदेश में ‘उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट, 1970' लागू है. यह कानून सामान्य दंड प्रक्रियाओं से काफी अलग है. साधारण मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और अदालत में ट्रायल चलता है, लेकिन इस एक्ट के तहत जिला प्रशासन को सीधी निवारक कार्रवाई करने की शक्ति मिलती है.
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इसका मुख्य ध्येय ऐसे लोगों की समाज-विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाना है जो बार-बार आपराधिक वारदातें करके कानून-व्यवस्था और जन-शांति के लिए गंभीर चुनौती पैदा करते हैं.
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एक्ट की धारा 2 (b) में गुंडा शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. इसके अनुसार, केवल वही व्यक्ति इस दायरे में आता है जो आदतन अपराध करता है या करने की कोशिश करता है.
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कानून के तहत विशेष श्रेणियों को शामिल किया गया है- जैसे जो पहले किसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जा चुका हो, तीन या उससे अधिक बार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया हो, या फिर जो महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ तथा अश्लील टिप्पणियां करने का आदी हो. महज किसी पर एक एफआईआर दर्ज होने से वह कानूनन गुंडा नहीं बन जाता.
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कानून की धारा 3 के अनुसार, गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने का सर्वाधिकार जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के पास होता है. पुलिस रिपोर्ट मिलने पर डीएम को यह देखना होता है कि संबंधित व्यक्ति की गतिविधियां समाज के लिए खतरा हैं या नहीं.
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कार्रवाई का एक प्रमुख आधार यह भी होता है कि आरोपी के खौफ की वजह से आम लोग या गवाह उसके खिलाफ अदालत या पुलिस के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हों. इन परिस्थितियों की पुष्टि के बाद ही डीएम नोटिस जारी करते हैं.
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यह कानून चोरी, डकैती, जबरन रंगदारी वसूलने, हत्या के प्रयास, अवैध शराब की तस्करी और अपहरण जैसे गंभीर व समाज-विरोधी मामलों में लगाया जाता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई नजीरों के मुताबिक, केवल एक या दो पुराने छिटपुट मुकदमों के आधार पर किसी नागरिक को गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता.
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इसके अतिरिक्त, यदि आरोपी किसी पुराने मुकदमे में अदालत द्वारा बरी किया जा चुका है, तो उस केस को आधार बनाकर उस पर यह दंडात्मक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती है.