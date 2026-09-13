कानून में क्या है गुंडे की परिभाषा, कितने मुकदमों पर इस्तेमाल होता है यह टर्म

कानून के तहत विशेष श्रेणियों को शामिल किया गया है- जैसे जो पहले किसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जा चुका हो, तीन या उससे अधिक बार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया हो, या फिर जो महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ तथा अश्लील टिप्पणियां करने का आदी हो. महज किसी पर एक एफआईआर दर्ज होने से वह कानूनन गुंडा नहीं बन जाता.