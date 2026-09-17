किस बैंक में है पीएम मोदी का खाता, कहां है वह ब्रांच?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रधानमंत्री मोदी की अधिकांश संपत्ति एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट में है।

कुल संपत्ति ₹3.02 करोड़, वार्षिक आय में वृद्धि हुई।

उनके पास कोई घर, वाहन या ऋण नहीं है।

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर 2026 को 76 साल के हो गए हैं. उनके जन्मदिन पर उनकी निजी संपत्ति और आर्थिक स्थिति की जानकारी ने एक बार फिर से लोगों का ध्यान खींचा है. तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकाउंट किस बैंक में है और उसकी ब्रांच कहां पर है? उनके चुनावी हलफनामों और संपत्ति की घोषणा के मुताबिक प्रधानमंत्री का मुख्य बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है. उनका अकाउंट गुजरात में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गांधीनगर मुख्य ब्रांच में है. उनके बैंक डिपॉजिट का एक बड़ा हिस्सा इसी ब्रांच में है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति

चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल नेटवर्थ लगभग ₹3.02 करोड़ है. बीते कुछ सालों में उनकी सालाना टैक्स योग्य इनकम भी बढ़ी है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उनके इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक उनकी टैक्स योग्य इनकम ₹23.56 लाख थी, जबकि 2018-19 में यह ₹11.14 लाख थी.





उनका ज्यादातर पैसा एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट में है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में है. इन फिक्स्ड डिपॉजिट की कीमत लगभग ₹2.85 करोड़ है.

फिक्स्ड डिपॉजिट के अलावा उनके सेविंग्स अकाउंट में लगभग ₹80.304 हैं. उनका मुख्य बैंक का संबंध स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गांधीनगर मुख्य ब्रांच के साथ है. चुनाव के दौरान वाराणसी में भी एक अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट खोला गया था. हलफनामा दाखिल करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ₹52,920 नकद थे.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश

बैंक डिपॉजिट के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में भी निवेश किया है. उनके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट निवेश की कीमत लगभग ₹9.12 लाख है. उनकी घोषित संपत्ति में लगभग 45 ग्राम वजन की सोने की चार अंगूठी भी शामिल हैं. इनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹2.67 लाख है.

दिलचस्प बात यह है कि हलफनामे में स्टॉक, म्युचुअल फंड और कॉरपोरेट बॉन्ड में कोई भी निवेश नहीं दिखाया गया है. इसमें यह भी बताया गया है कि उनके पास एलआईसी की कोई जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है.





कोई घर, गाड़ी या फिर बड़ी अचल संपत्ति नहीं

घोषित संपत्ति के विवरण के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई घर, फ्लैट, खेती की जमीन या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है. पहले उनके पास गांधीनगर में जमीन के एक प्लॉट में हिस्सा था लेकिन वह हिस्सा दान कर दिया गया था. उनकी संपत्ति के विवरण से यह भी पता चलता है कि उनके पास कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल या फिर कोई दूसरा वाहन नहीं है. इसका मतलब यह है कि उनकी घोषित संपत्ति का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट या फिर बाजार से जुड़े निवेश के बजाय वित्तीय संपत्ति खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट में है.

यह भी पढ़ें: PM मोदी ने कब-कब किया UPI से पेमेंट, खर्च किए थे कितने पैसे?

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई लोन है?

संपत्ति के विवरण में इस बात का जिक्र है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई बैंक लोन, कर्ज या फिर दूसरी वित्तीय देनदारी नहीं है. हलफनामे में इस बात का जिक्र भी है कि देश की किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है.

हलफनामे में उनकी शैक्षणिक योग्यता का भी जिक्र है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की है और बाद में 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है.

इस तरह घोषित वित्तीय विवरण के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांधीनगर मुख्य शाखा प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य खाते से जुड़ी बैंक शाखा है और उनके घोषित वित्तीय संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा स्टॉक, म्युचुअल फंड, प्रॉपर्टी या फिर गाड़ियों के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट में है. आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसी के साथ अक्टूबर में उनकी सार्वजनिक सेवा के 25 साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर पार्टी 1 महीने तक सेवा और जनसंपर्क से जुड़े प्रोग्राम चला रही है.

यह भी पढ़ें: कतर में गैस खत्म हो गई तो कैसे करेगा कमाई, कितने साल का खजाना बचा?