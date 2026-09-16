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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकतर में गैस खत्म हो गई तो कैसे करेगा कमाई, कितने साल का खजाना बचा?

कतर में गैस खत्म हो गई तो कैसे करेगा कमाई, कितने साल का खजाना बचा?

Qatar Gas: कतर में प्राकृतिक गैस के काफी ज्यादा भंडार हैं. आइए जानते हैं कि यह भंडार कब तक चल सकते हैं और अगर यह खत्म हो जाएं तो उसके बाद कतर पैसे कैसे कमाता रहेगा.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 16 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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  • पर्यटन, विमानन और तकनीकी केंद्र बन रहा है कतर अर्थव्यवस्था के लिए।

Qatar Gas: कतर के पास प्राकृतिक गैस इतने बड़े भंडार हैं कि अगले 130 से 140 सालों तक इनके खत्म होने की कोई संभावना नहीं है. देश का नॉर्थ फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा नॉन एसोसिएटेड प्राकृतिक गैस क्षेत्र है और इसने कतर को दुनिया के सबसे जरूरी एलएनजी एक्सपोर्ट में से एक बना दिया है. हालांकि हाल ही में ईरान इजरायल संघर्ष और रास लाफान गैस टर्मिनल पर मिसाइल हमलों की वजह से एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. इससे एलएनजी एक्सपोर्ट में लगभग 96% की भारी गिरावट आई है. इस संकट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. अगर कतर के गैस भंडार खत्म हो जाते हैं या फिर उसके गैस उद्योगों को लंबे समय तक रुकावट का सामना करना पड़ता है तो देश पैसे कैसे कमाता रहेगा? आइए जानते हैं.

कतर भविष्य के लिए अपनी गैस से जुड़े संपत्ति को बचा रहा है 

कतर की लंबी समय के रणनीति का एक बड़ा हिस्सा उसका सॉवरेन वेल्थ फंड, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है. देश ने इस फंड के जरिए अपनी गैस से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा निवेश किया है और अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों का एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है. 

कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी वैश्विक कंपनी, वित्तीय संस्थान और रियल एस्टेट में निवेश करता है. इसके निवेश में फॉक्सवैगन और बार्कलेज बैंक जैसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां, साथ ही लंदन में प्रमुख संपत्ति और लैंडमार्क शामिल हैं. इसने खेलों में भी निवेश किया है, जिसमें पेरिस सेंट जर्मेन भी शामिल है. 

मूल रणनीति सीधी है, आज की गैस से होने वाली कमाई को ऐसे निवेश में बदलना जो दशकों तक रिटर्न दे सकें. भले ही गैस का उत्पादन आखिरकार कम हो जाए, लेकिन इन वैश्विक संपत्तियों से होने वाली इनकम कतर को एक और वित्तीय सहारा दे सकती है.


कतर में गैस खत्म हो गई तो कैसे करेगा कमाई, कितने साल का खजाना बचा?

पर्यटन और खेल इनकम के नए स्रोत बन रहे हैं 

कतर खुद को पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी ने देश को विश्व स्तरीय स्टेडियम, होटल, परिवहन नेटवर्क और दूसरे बुनियादी ढांचे बनाने में मदद की. 

देश अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन, सम्मेलन, प्रदर्शनी और व्यापार मेलों को आकर्षित करने के लिए इस बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करना जानी रखे हुए हैं. ऐसी गतिविधि न सिर्फ पर्यटकों से बल्कि होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और बाकी व्यवसायों से भी राजस्व पैदा करती है.

एविएशन और लॉजिस्टिक्स

कतर की भौगोलिक स्थिति ने भी उसे एक मजबूत एविएशन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र बनाने में मदद की है. कतर एयरवेज दुनिया की बड़ी एयरलाइन में से एक बन गई है. इसी के साथ दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़े इंटरनेशनल ट्रांजिट हब के तौर पर विकसित हुआ है.

एविएशन इकोसिस्टम पैसेंजर ट्रैफिक, कार्गो, एयरपोर्ट सर्विस और इससे जुड़े बिजनेस से रेवेन्यू कमाता है. इस वजह से कतर अपनी रणनीतिक लोकेशन का इस्तेमाल करके अपनी जमीन के नीचे मौजूद गैस रिजर्व से अलग लंबे समय तक चलने वाला आर्थिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. 


कतर में गैस खत्म हो गई तो कैसे करेगा कमाई, कितने साल का खजाना बचा?

दोहा एक फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब बनना चाहता है 

कतर की डायवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी का एक और हिस्सा फाइनेंशियल और टेक्निकल सर्विस है. कतर फाइनेंशियल सेंटर के जरिए दोहा को एक रीजनल बिजनेस और फाइनेंशियल हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है जो इंटरनेशनल कंपनी को आकर्षित कर सके. 

कतर फिनटेक, डिजिटल बिजनेस, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी निवेश कर रहा है. इसका मकसद एक ऐसी इकोनॉमी को बनाना है जिसमें विदेशी कंपनी, फाइनेंशियल संस्थान और टेक्नोलॉजी फर्म ग्रंथ और रोजगार में योगदान दें.

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मौजूदा गैस संकट एक अलग चुनौती 

कतर के पास काफी ज्यादा रिजर्व हैं, इस वजह से इनके खत्म होने की चिंता अभी नहीं है. ज्यादा बड़ी समस्या गैस निकालने, प्रोसेस करने और एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ नुकसान है. कतर एनर्जी के अनुसार इस नुकसान की पूरी तरह से मरम्मत करने में तीन से पाँच साल लग सकते हैं. 

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
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