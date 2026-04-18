देश को संबोधित करने से पहले किसे बताते हैं प्रधानमंत्री, क्या है प्रोटोकॉल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने से पहले राष्ट्रपति को सूचित करते हैं।

आवश्यकतानुसार, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद या संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करते हैं।

संबोधन की जानकारी प्रसारण तक अत्यंत गोपनीय रखी जाती है।

तकनीकी समन्वय प्रसार भारती और सूचना प्रसारण मंत्रालय से होता है।

PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण बिल पर चल रही राजनीतिक बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं. ऐसे संबोधन अक्सर बड़े मौके पर होते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि सीधे लोगों से बात करने से पहले प्रधानमंत्री सबसे पहले किसे जानकारी देते हैं? आइए जानते हैं क्या होता है प्रोटोकॉल.

सबसे पहले राष्ट्रपति को जानकारी

तय प्रोटोकॉल के मुताबिक देश को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं. क्योंकि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, इस वजह से किसी भी बड़े राष्ट्रीय संदेश के बारे में उन्हें जानकारी देना शिष्टाचार और संस्थागत सम्मान का मामला माना जाता है.

मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श

मुद्दे की अहमियत के आधार पर प्रधानमंत्री कैबिनेट या फिर मंत्रिपरिषद के जरूरी सदस्यों से परामर्श कर सकते हैं. इससे यह पक्का होता है कि दिया जा रहा संदेश किसी एक व्यक्ति की राय के बजाय सरकार के सामूहिक रुख को दर्शाता हो.

पूरी गोपनीयता बरती जाती है

भले ही परामर्श होते हैं लेकिन संबोधन की बातें आधिकारिक प्रसारण होने तक पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती हैं. इससे प्रधानमंत्री के औपचारिक रूप से देश से बात करने से पहले किसी भी तरह की जानकारी लीक होने, अटकलों या फिर गलत जानकारी फैलने से बचा जा सकता है.

प्रसारण एजेंसियों के साथ तालमेल

एक बार संबोधन तय हो जाने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती को जानकारी देता है. इसके बाद दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जैसे मंचों के जरिए तकनीक इंतजाम किए जाते हैं. ऐसा इसलिए ताकि पूरे देश में बिना किसी रूकावट के प्रसारण हो सके.

आपातकाल में भी प्रोटोकॉल लागू

अगर कोई पहले से तय भाषण हो या फिर युद्ध, महामारी या फिर आपदा जैसी स्थितियों में कोई जरूरी संबोधन हो, तब भी प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्रपति को ही जानकारी देने के प्रोटोकॉल का पालन करते हैं. इससे काफी ज्यादा दबाव वाली स्थिति में भी संवैधानिक अनुशासन बना रहता है.

संवेदनशील या फिर काफी अहम संबोधन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा, गृह मामले या फिर स्वास्थ्य जैसे संबंधित मंत्रालयों से सुझाव लिए जाते हैं. इससे यह पक्का होता है कि भाषण सटीक और तथ्यों पर ही आधारित हो.

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