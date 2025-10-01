न शेख और न ही राजकुमार, जानें 17.1 अरब डॉलर की संपत्ति बनाने वाला दुबई का यह अरबपति कौन?

दुबई एक ऐसा शहर जो ऊंची-ऊंची बिल्डिंग, सोने से भरी मार्केट्स, महंगी कारों और दुनिया की सबसे आलीशान लाइफस्टाइल के लिए फेमस है. इसे अक्सर दुनिया की शॉपिंग और लग्जरी राजधानी कहा जाता है. यहां दुनिया भर से अमीर लोग आते हैं और बस जाते हैं. ये जगह अरबपतियों की पसंदीदा बन चुकी है. कई लोग सोचते हैं कि दुबई के सबसे अमीर लोग शायद रॉयल फैमिली से होंगे, या फिर तेल के कारोबार से जुड़े अमीराती लोग होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई का सबसे अमीर आदमी न तो कोई शेख है और ना ही किसी रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है. इसके बाद भी दुबई के इस सबसे अमीर आदमी के पास 17.1 अरब डॉलर की संपत्ति है. तो चलिए जानते हैं कि 17.1 अरब डॉलर की संपत्ति बनाने वाला दुबई का ये अरबपति कौन है.

कौन हैं दुबई के सबसे अमीर इंसान?

17.1 अरब डॉलर की संपत्ति बनाने वाला दुबई के सबसे अमीर इंसान पावेल डुरोव है. पावेल डुरोव एक रूसी मूल के टेक्नोलॉजी उद्यमी हैं, जो आज टेलीग्राम ऐप के संस्थापक और मालिक हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से ना सिर्फ एक वैश्विक मैसेजिंग ऐप खड़ा किया, बल्कि इतना बड़ा बिजनेस बना लिया कि आज वो दुबई में सबसे अमीर इंसान माने जाते हैं. पावेल डुरोव का जन्म 0 अक्टूबर 1984, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ था. इसके अलावा उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से Linguistics में डिग्री ली है. डुरोव बचपन से ही काफी होशियार और अलग सोच वाले इंसान रहे हैं. उन्हें कोडिंग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि थी.

2025 में इन विवादों से जुड़ा पावेल डुरोव का नाम

सितंबर 2025 में डुरोव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए, जब उन्होंने फ्रांस की खुफिया एजेंसी पर आरोप लगाया कि वो उनसे टेलीग्राम के कुछ राजनीतिक चैनलों को सेंसर करने का दबाव बना रहे थे. डुरोव ने एक्स पर लिखा, 'फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी चाहती थी कि मैं मोल्दोवा के चुनाव से पहले कुछ टेलीग्राम चैनल्स को बंद कर दूं. बदले में वे मेरे खिलाफ चल रहे केस में मुझे फायदा दिलवाने की कोशिश करते.' साथ ही डुरोव ने इनकार कर दिया और साफ कहा कि टेलीग्राम अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बना है. हम राजनीतिक कारणों से किसी को सेंसर नहीं करेंगे.

दुबई के सबसे अमीर इंसान ने कैसे की टेलीग्राम की शुरुआत?

2013 में, डुरोव ने अपने भाई के साथ मिलकर टेलीग्राम ऐप लॉन्च किया. ये एक ऐसा मैसेजिंग ऐप था जो पूरी तरह फ्री था और यूजर्स की प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखता था. वहीं टेलीग्राम पर आज 1 अरब से ज्यादा मासिक यूजर्स हैं, यह दुनियाभर में WhatsApp और Facebook Messenger का बड़ा कॉम्पिटिटर भी है. टेलीग्राम ने डुरोव को इतना अमीर बना दिया कि आज उनकी संपत्ति 17.1 अरब डॉलर है, और वे फोर्ब्स की 2025 की लिस्ट में दुनिया के 139वें सबसे अमीर इंसान हैं.

