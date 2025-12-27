हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTTP Air Force: क्या आतंकी संगठन भी बना सकते हैं अपनी अलग एयरफोर्स, इसके लिए कौन देता है परमीशन?

TTP Air Force: क्या आतंकी संगठन भी बना सकते हैं अपनी अलग एयरफोर्स, इसके लिए कौन देता है परमीशन?

TTP Air Force: हाल ही में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने कथित तौर पर अपनी खुद की एयर फोर्स बनाने की बात कही है. आइए जानते हैं कि क्या कोई आतंकवादी संगठन अपनी खुद की एयर फोर्स बना सकता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

TTP Air Force: आतंकवादी समूह अक्सर अपनी ताकत को दिखाने के लिए बड़े-बड़े दावे करते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कोई आतंकवादी संगठन सच में अपनी खुद की एयर फोर्स बना सकता है? दरअसल हाल ही में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कथित तौर पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपनी जमीनी सेना के साथ-साथ एक एयरफोर्स बनाने की भी बात की है. आइए जानते हैं कि क्या ऐसा सच में हो सकता है.

कौन देगा मान्यता 

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सिर्फ संप्रभु देश ही आधिकारिक तौर पर एयर फोर्स चलाने की इजाजत रखते हैं. मिलिट्री एविएशन सीधे के तौर पर राष्ट्रीय संप्रभुता और हवाई क्षेत्र के कंट्रोल से जुड़ा हुआ है. ग्लोबल एवियशन नियमों को इंटरनेशनल सिविल एवियशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है, जो इस बात को जरूरी करता है कि हर विमान एक मान्यता प्राप्त देश के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए. आतंकवादी संगठन गैर सरकारी संगठन होते हैं और उनके पास कोई भी मान्यता नहीं होती. यही वजह है कि वे कानूनी तौर पर मिलिट्री विमान के मालिक नहीं हो सकते, उन्हें रजिस्टर नहीं कर सकते हैं और उन्हें चला ही नहीं सकते.

क्या आतंकवादी समूह फाइटर जेट खरीद सकता है 

मिलिट्री विमान की बिक्री दुनिया भर में सख्ती से नियंत्रित की जाती है. फाइटर जेट या फिर हेलीकॉप्टर निर्यात करने वाले किसी भी देश या फिर रक्षा निर्माता को एंड यूजर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है. इस सर्टिफिकेट से यह पक्का होता है कि खरीदार एक वैध सरकार है. अब क्योंकि आतंकवादी समूह मान्यता प्राप्त संस्थाएं नहीं होती इस वजह से कोई भी देश उन्हें आधिकारिक तौर पर लड़ाकू विमान नहीं बेच सकता.

यही वजह है कि आतंकवादी संघर्षों के दौरान विमान पर कब्जा करके उन तक पहुंच हासिल कर लेते हैं. 2021 में काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने अफगान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और विमान पर कब्जा कर लिया था. बीते कुछ सालों में कई समूहों ने कमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल किया है. उन्होंने उन ड्रोन को निगरानी या विस्फोटक हमले के लिए मॉडिफाई किया है.

आतंकवादी समूह को कौन देगा इजाजत 

कोई भी इंटरनेशनल संस्था या फिर कानूनी अथॉरिटी आतंकवादी संगठनों को हवाई ताकत को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं देती है. उन्हें जो भी ट्रेनिंग, उपकरण या फिर पार्ट्स मिलते हैं वह गुप्त नेटवर्क, ब्लैक मार्केट या आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप झेल रहे देशों के कथित समर्थन से आते हैं.

ये भी पढ़ें: यह है मुगलों द्वारा बनाई गई पहली इमारत, इसका इतिहास जानकर चौंक जाएंगे आप

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 27 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Tags :
Terrorist Air Force TTP Air Force Claim Militant Drones
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
हरियाणा
Haryana: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
हरियाणा: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Advertisement

वीडियोज

Top News: 9 बजे की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
Cold Wave: पहाड़ो से मैदान तक ठंड का कहर , IMD ने इन राज्यों में जारी की चेतावनी | Weather Alert
Salman Khan Birthday: सलमान खान ने धूमधाम से मनाया 60वां बर्थडे, ये बड़ी हस्तियां हुईं शामिल | ABP
Rajasthan के बाद अब UP में खाप का नया फरमान, बच्चों को मोबाइल दिया तो होगी सख्त कार्रवाई
Cold Wave: उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी | Weather | IMD Alert | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
हरियाणा
Haryana: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
हरियाणा: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस
मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस
जनरल नॉलेज
बिकिनी पहनी या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान, यहां पर्यटकों के लिए बड़े अजीब हैं नियम
बिकिनी पहनी या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान, यहां पर्यटकों के लिए बड़े अजीब हैं नियम
हेल्थ
आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे ज‍िनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
आजकल फिर क्यों चर्चा में है ऑरेंज जूस? रिसर्च में सामने आए ऐसे फायदे ज‍िनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget