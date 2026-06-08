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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia vs Pakistan LPG Price: पाकिस्तान में सरकार को कितने रुपये का पड़ता है गैस सिलेंडर, भारत से कम या ज्यादा?

India vs Pakistan LPG Price: पाकिस्तान में सरकार को कितने रुपये का पड़ता है गैस सिलेंडर, भारत से कम या ज्यादा?

India vs Pakistan LPG Price: पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत भारत से ज्यादा है, लेकिन वहां गैस की किल्लत भी बड़ी समस्या बनी हुई है. जानिए दोनों देशों में गैस सिलेंडर की कीमत.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 08 Jun 2026 08:31 AM (IST)
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India vs Pakistan LPG Price: मिडल ईस्ट के बीच चल रहे तनाव के बीच दुनिया भर में गैस सिलेंडर की कीलत देखने को मिल रहा है. ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि पड़ोसी देशों में इसकी क्या स्थिति है. बता दें की पाकिस्तान में जहां एक तरफ लोगों को गैस की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ गैस की कमी भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है. कई इलाकों में लोगों को खाना बनाने के लिए घंटों गैस आने का इंतजार करना पड़ता है, जबकि भारत में ज्यादातर घरों तक एलपीजी सिलेंडर की नियमित आपूर्ति पहुंच रही है. 

भारत और पाकिस्तान में कितना है गैस सिलेंडर का खर्च?

हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में 14.2 किलोग्राम का घरेलू एलपीजी सिलेंडर लगभग 853 रुपये के आसपास उपलब्ध है. वहीं पाकिस्तान में इसी क्षमता के एलपीजी सिलेंडर की कीमत भारतीय रुपये में करीब 1,000 रुपये से अधिक बैठती है. यानी कीमत के मामले में पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर भारत से महंगा है.

यही वजह है कि भारत सरकार का कहना है कि दुनिया के कई देशों की तुलना में भारतीय उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम कीमत पर रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है. हालांकि दोनों देशों में कीमतें समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजार और सरकारी नीतियों के अनुसार बदलती रहती हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान के उपभोक्ताओं पर गैस का आर्थिक बोझ भारत के मुकाबले ज्यादा माना जाता है. 

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कीमत से बड़ी समस्या है गैस की किल्लत

पाकिस्तान में गैस की चर्चा केवल कीमत तक सीमित नहीं है. वहां पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक गैस की कमी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. सर्दियों के मौसम में कई शहरों में गैस सप्लाई घंटों तक बंद रहने की खबरें सामने आती रही हैं. कई परिवारों को खाना बनाने के लिए वैकल्पिक ईंधन का सहारा लेना पड़ता है. कुछ जगहों पर लोग देर रात या सुबह के समय गैस मिलने पर ही खाना तैयार कर पाते हैं.

दूसरी ओर भारत में भी एलपीजी की कीमतें लोगों के बजट को प्रभावित करती हैं, लेकिन गैस की उपलब्धता को लेकर स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है. उज्ज्वला योजना और एलपीजी वितरण नेटवर्क के विस्तार के कारण देश के दूरदराज क्षेत्रों तक भी सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं. यही कारण है कि कीमत और उपलब्धता दोनों को साथ देखकर ही सही तुलना की जा सकती है.

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Published at : 08 Jun 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Pakistan Gas Crisis India Vs Pakistan LPG Price LPG Cylinder Cost Comparison Pakistan Gas Shortage
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