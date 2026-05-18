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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndian Currency Value: नॉर्वे में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं? 

Indian Currency Value: नॉर्वे में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं? 

Indian Currency Value: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे के बीच जानिए भारत के 10 हजार रुपये इस देश में कितने हो जाते हैं. इस देश की करेंसी कौन सी है और उसकी वैल्यू कितनी है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 18 May 2026 05:27 PM (IST)
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Indian Currency Value: प्रधानमंत्री Narendra Modi के नॉर्वे दौरे की चर्चा तेज है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 से 19 मई तक आधिकारिक दौरे पर नॉर्वे पहुंच रहे हैं. इस दौरान वह नॉर्डिक-इंडिया समिट में शामिल होंगे. साथ ही दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत होने की संभावना है. पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे के बची लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर कोई आम आदमी नार्वे जाना चाहता है तो वहां भारत के 10 हजार रुपये से क्या-क्या खरीदा सकता है?

बता दें, नॉर्वे में नॉर्वेजियन क्रोन करेंसी चलती है. इस देश में 1 भारतीय रुपया लगभग 0.097 से 0.10 नॉर्वेजियन क्रोन के बराबर माना जाता है. इसका मतलब है भारत के 10 हजार रुपये नॉर्वे में करीब 950 से 1050 NOK (नॉर्वेजियन क्रोन) बनते हैं. 

नॉर्वे में महंगी है रोजमर्रा की जिंदगी

नॉर्वे दुनिया के सबसे महंगे देशों में गिना जाता है. यहां की लाइफस्टाइल काफी हाई-फाई है और टैक्स भी बहुत ज्यादा लगता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका कारण यहां खेती कम होना है. इसलिए ज्यादा चीजों के लिए यह देश दूसरे देशों से इंपोर्ट पर ही निर्भर है. यही वजह है कि भारत में जो 10 हजार रुपये अच्छी-खासी रकम मानी जाती है, नॉर्वे पहुंचते काफी छोटी लगने लगती है. यहां अगर कोई आम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए तो एक बार के खाने में 200 से 400 NOK तक खर्च हो सकते हैं. यानी भारतीय 10 हजार रुपये में कोई इंसान सिर्फ 2 से 3 बार ही बाहर आराम से खाना खा पाएगा. साथ ही इतने पैसों में वहां सिर्फ 1 से 2 रात का सामान्य होटल या 2 से 3 रात का हॉस्टल स्टे मिल सकता है.

यह भी पढ़ेंः Silver Import India: दूसरे देश से कितनी चांदी खरीदकर भारत ला सकते हैं, क्या है नियम?

समझदारी से खर्च करें तो क्या-क्या खरीद सकते हैं?

अगर कोई समझदारी से खर्च करे तो 10 हजार रुपये में नॉर्वे में कुछ जरूरी चीजें खरीदी जा सकती हैं. जैसे दूध, ब्रेड, अंडे, चावल और रोजमर्रा का सामान लेकर करीब यहां पर 1 से 2 हफ्ते का बेसिक राशन निकाला जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ओस्लो में बस और मेट्रो पास पर भी यह रकम इस्तेमाल की जा सकती है. इसके अलावा इस पैसे में कोई साधारण स्वेटर, छोटे गिफ्ट आइटम या कुछ लोकल स्मृति चिन्ह भी खरीदे जा सकते हैं. लेकिन अगर कोई शॉपिंग या लग्जरी लाइफ का सपना लेकर जाए तो 10 हजार रुपये वहां बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे. सोशल मीडिया और ट्रैवल फोरम्स पर भी लोग बताते हैं कि नॉर्वे में एक साधारण बर्गर या कॉफी तक भारत के मुकाबले कई गुना महंगी पड़ती है. 

यह भी पढ़ेंः भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल सस्ता या महंगा, जानें कहां कितने का मिल रहा तेल?

Published at : 18 May 2026 05:27 PM (IST)
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