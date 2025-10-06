हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNobel Prize 2025: नोबेल प्राइज विनर को क्या मिलता है, पैसे से लेकर सुविधाएं तक जानिए सबकुछ

Nobel Prize 2025: नोबेल प्राइज विनर को क्या मिलता है, पैसे से लेकर सुविधाएं तक जानिए सबकुछ

Nobel Prize 2025: दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है. इस बार यह सम्मान चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है. चलिए जानें कि विजेताओं को क्या क्या मिलता है.

By : निधि पाल | Updated at : 06 Oct 2025 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

Nobel Prize 2025: साल 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा आज (सोमवार) से शुरू हो गई है. इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में हुई, जहां समिति ने सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल के विजेताओं के नामों का एलान किया. चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार आधिकारिक रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार कहलाता है. आइए जानते हैं कि आखिर नोबेल प्राइज विनर को क्या क्या मिलता है. मेडल के अलावा पैसे और सुविधाएं…आखिर कौन सी चीजें मिलती हैं. 

किसने की थी नोबेल की शुरुआत

नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है. इसे पाने वाला व्यक्ति न केवल अपने क्षेत्र में, बल्कि पूरी दुनिया में एक पहचान बना लेता है. इस पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से हुई थी, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था. उन्होंने तय किया कि उनकी संपत्ति से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने मानवता के लिए असाधारण योगदान दिया है.

किन क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल

हर साल यह पुरस्कार छह क्षेत्रों में दिया जाता है- भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान. इसकी घोषणा अक्टूबर में होती है और पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को, यानी अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन, आयोजित किया जाता है.

विजेता को आखिर क्या-क्या मिलता है?

सबसे पहले बात करते हैं पुरस्कार राशि की. नोबेल फाउंडेशन के अनुसार, प्रत्येक विजेता को 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (SEK) यानी भारतीय मुद्रा में करीब 8.5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं. अगर किसी एक श्रेणी में एक से ज्यादा व्यक्ति विजेता हों, तो यह राशि समान रूप से बांट दी जाती है.

इसके अलावा विजेताओं को एक नोबेल मेडल मिलता है, जो असली सोने का बना होता है. इस मेडल पर अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर उकेरी गई होती है और हर श्रेणी के लिए मेडल का डिजाइन थोड़ा अलग होता है. साथ ही एक खूबसूरत डिप्लोमा (प्रमाणपत्र) दिया जाता है, जिसमें विजेता का नाम और उपलब्धि का विवरण लिखा होता है.

पैसे और मेडल से बढ़कर इस सम्मान का सबसे बड़ा पहलू होता है वैश्विक पहचान. नोबेल प्राइज मिलने के बाद व्यक्ति की विश्वसनीयता और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. दुनियाभर के विश्वविद्यालय, संस्थान और सरकारें ऐसे लोगों को आमंत्रित करती हैं ताकि वे अपने विचार साझा कर सकें.

क्या सुविधाएं भी मिलती हैं? 

हालांकि इस पुरस्कार के साथ कोई अतिरिक्त सरकारी सुविधा या सुरक्षा नहीं मिलती है, लेकिन इसका नाम और सम्मान इतना बड़ा होता है कि विजेता के जीवन में खुद ही कई अवसर खुल जाते हैं. उनके काम को दुनिया पहचानती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए वह प्रेरणा बन जाते हैं.

कहां होता है इसका आयोजन

नोबेल समारोह हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम (स्वीडन) में आयोजित किया जाता है, जबकि शांति पुरस्कार का वितरण ओस्लो (नॉर्वे) में होता है. इस आयोजन में शाही परिवार, राजनेता, वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होती हैं.

यह भी पढ़ें: Jaunpur Doctor Refuses Treatment: क्या इलाज करने से इनकार कर सकता है डॉक्टर, धर्म के नाम पर ट्रीटमेंट नहीं करने पर कितनी सजा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 06 Oct 2025 04:01 PM (IST)
Tags :
Nobel Prize Nobel Prize 2025 Nobel Prize In Medicine Mary E Brunkow Nobel Prize Announcement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget