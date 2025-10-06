Nobel Prize 2025: साल 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा आज (सोमवार) से शुरू हो गई है. इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में हुई, जहां समिति ने सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल के विजेताओं के नामों का एलान किया. चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार आधिकारिक रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार कहलाता है. आइए जानते हैं कि आखिर नोबेल प्राइज विनर को क्या क्या मिलता है. मेडल के अलावा पैसे और सुविधाएं…आखिर कौन सी चीजें मिलती हैं.

किसने की थी नोबेल की शुरुआत

नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है. इसे पाने वाला व्यक्ति न केवल अपने क्षेत्र में, बल्कि पूरी दुनिया में एक पहचान बना लेता है. इस पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से हुई थी, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था. उन्होंने तय किया कि उनकी संपत्ति से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने मानवता के लिए असाधारण योगदान दिया है.

किन क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल

हर साल यह पुरस्कार छह क्षेत्रों में दिया जाता है- भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान. इसकी घोषणा अक्टूबर में होती है और पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को, यानी अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन, आयोजित किया जाता है.

विजेता को आखिर क्या-क्या मिलता है?

सबसे पहले बात करते हैं पुरस्कार राशि की. नोबेल फाउंडेशन के अनुसार, प्रत्येक विजेता को 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (SEK) यानी भारतीय मुद्रा में करीब 8.5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं. अगर किसी एक श्रेणी में एक से ज्यादा व्यक्ति विजेता हों, तो यह राशि समान रूप से बांट दी जाती है.

इसके अलावा विजेताओं को एक नोबेल मेडल मिलता है, जो असली सोने का बना होता है. इस मेडल पर अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर उकेरी गई होती है और हर श्रेणी के लिए मेडल का डिजाइन थोड़ा अलग होता है. साथ ही एक खूबसूरत डिप्लोमा (प्रमाणपत्र) दिया जाता है, जिसमें विजेता का नाम और उपलब्धि का विवरण लिखा होता है.

पैसे और मेडल से बढ़कर इस सम्मान का सबसे बड़ा पहलू होता है वैश्विक पहचान. नोबेल प्राइज मिलने के बाद व्यक्ति की विश्वसनीयता और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. दुनियाभर के विश्वविद्यालय, संस्थान और सरकारें ऐसे लोगों को आमंत्रित करती हैं ताकि वे अपने विचार साझा कर सकें.

क्या सुविधाएं भी मिलती हैं?

हालांकि इस पुरस्कार के साथ कोई अतिरिक्त सरकारी सुविधा या सुरक्षा नहीं मिलती है, लेकिन इसका नाम और सम्मान इतना बड़ा होता है कि विजेता के जीवन में खुद ही कई अवसर खुल जाते हैं. उनके काम को दुनिया पहचानती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए वह प्रेरणा बन जाते हैं.

कहां होता है इसका आयोजन

नोबेल समारोह हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम (स्वीडन) में आयोजित किया जाता है, जबकि शांति पुरस्कार का वितरण ओस्लो (नॉर्वे) में होता है. इस आयोजन में शाही परिवार, राजनेता, वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होती हैं.

यह भी पढ़ें: Jaunpur Doctor Refuses Treatment: क्या इलाज करने से इनकार कर सकता है डॉक्टर, धर्म के नाम पर ट्रीटमेंट नहीं करने पर कितनी सजा?