जब किसी देश का राष्ट्रपति गिरफ्तार होता है, तो दुनिया की नजर उस देश के फैसलों पर जाती है. लेकिन इस बार नजरें फैसलों से ज्यादा कपड़ों पर टिक गईं. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई और देखते ही देखते वायरल हो गई. हथकड़ी, आंखों पर पट्टी और साउंडप्रूफ हेडफोन के बीच जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वह था उनका Nike का ट्रैक सूट. आइए जानें कि इसकी कितनी कीमत है.

Nike Tech Fleece ने चुराया फोकस

मादुरो ने गिरफ्तारी के वक्त Nike Tech Fleece का ट्रैक सूट पहना हुआ था. यह ट्रैक सूट हल्का, स्टाइलिश और आरामदायक माना जाता है. सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत पहचान लिया कि यह Nike का प्रीमियम सेगमेंट वाला आउटफिट है. देखते ही देखते सवाल उठने लगे कि एक राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति इतना महंगा ब्रांड क्यों पहन रखा था.

कितनी है इस ट्रैक सूट की कीमत

सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, मादुरो ने Nike Tech Fleece की जैकेट और पैंट पहनी थी. Nike की आधिकारिक वेबसाइट पर इस जैकेट की कीमत लगभग 140 अमेरिकी डॉलर और पैंट की कीमत करीब 120 अमेरिकी डॉलर बताई गई है. यानि पूरा ट्रैक सूट करीब 260 डॉलर, यानी भारतीय रुपये में लगभग 21-22 हजार रुपये के आसपास बैठता है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि मादुरो का साइज 3XL था और वह साइज कई जगहों पर आउट ऑफ स्टॉक भी बताया गया.

बाकी एक्सेसरीज की कीमत भी आई सामने

मादुरो के कपड़ों के साथ-साथ उनकी बाकी चीजों पर भी लोगों ने ध्यान दिया. उनकी आंखों पर जो स्लीप मास्क था, उसकी कीमत करीब 6 डॉलर बताई गई. वहीं कानों में पहने गए एंटी-नॉइज ईयर प्रोटेक्टर की कीमत लगभग 11 डॉलर बताई जा रही है. यानी पूरी गिरफ्तारी के दौरान पहनी गई चीजें आम दिखने के बावजूद ब्रांडेड और तय कीमत वाली थीं.

भारत में कितनी कीमत

भारत में Nike Tech Fleece से मिलती-जुलती Nike Tech Full-Zip Windrunner Hoodie की कीमत लगभग 6,995 रुपये बताई जाती है. हालांकि भारत में पूरे ट्रैक सूट की कीमत मॉडल और उपलब्धता के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. मादुरो की तस्वीर के बाद भारत समेत कई देशों में लोग इस ट्रैक सूट को ऑनलाइन सर्च करने लगे हैं.

