हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजगिरफ्तारी के वक्त जो Nike का ट्रैक सूट पहने थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उसकी कीमत कितनी?

गिरफ्तारी के वक्त जो Nike का ट्रैक सूट पहने थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उसकी कीमत कितनी?

Nicolas Maduro Track Suit Price: हथकड़ी में कैद राष्ट्रपति और बदन पर ग्लोबल ब्रांड, मादुरो की तस्वीर ने राजनीति से ज्यादा फैशन को सुर्खियों में ला दिया है. आइए जानें कि इस ट्रैक सूट की कितनी कीमत है.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Jan 2026 04:21 PM (IST)
जब किसी देश का राष्ट्रपति गिरफ्तार होता है, तो दुनिया की नजर उस देश के फैसलों पर जाती है. लेकिन इस बार नजरें फैसलों से ज्यादा कपड़ों पर टिक गईं. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई और देखते ही देखते वायरल हो गई. हथकड़ी, आंखों पर पट्टी और साउंडप्रूफ हेडफोन के बीच जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वह था उनका Nike का ट्रैक सूट. आइए जानें कि इसकी कितनी कीमत है.

Nike Tech Fleece ने चुराया फोकस

मादुरो ने गिरफ्तारी के वक्त Nike Tech Fleece का ट्रैक सूट पहना हुआ था. यह ट्रैक सूट हल्का, स्टाइलिश और आरामदायक माना जाता है. सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत पहचान लिया कि यह Nike का प्रीमियम सेगमेंट वाला आउटफिट है. देखते ही देखते सवाल उठने लगे कि एक राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति इतना महंगा ब्रांड क्यों पहन रखा था.

कितनी है इस ट्रैक सूट की कीमत

सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, मादुरो ने Nike Tech Fleece की जैकेट और पैंट पहनी थी. Nike की आधिकारिक वेबसाइट पर इस जैकेट की कीमत लगभग 140 अमेरिकी डॉलर और पैंट की कीमत करीब 120 अमेरिकी डॉलर बताई गई है. यानि पूरा ट्रैक सूट करीब 260 डॉलर, यानी भारतीय रुपये में लगभग 21-22 हजार रुपये के आसपास बैठता है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि मादुरो का साइज 3XL था और वह साइज कई जगहों पर आउट ऑफ स्टॉक भी बताया गया.

बाकी एक्सेसरीज की कीमत भी आई सामने

मादुरो के कपड़ों के साथ-साथ उनकी बाकी चीजों पर भी लोगों ने ध्यान दिया. उनकी आंखों पर जो स्लीप मास्क था, उसकी कीमत करीब 6 डॉलर बताई गई. वहीं कानों में पहने गए एंटी-नॉइज ईयर प्रोटेक्टर की कीमत लगभग 11 डॉलर बताई जा रही है. यानी पूरी गिरफ्तारी के दौरान पहनी गई चीजें आम दिखने के बावजूद ब्रांडेड और तय कीमत वाली थीं.

भारत में कितनी कीमत

भारत में Nike Tech Fleece से मिलती-जुलती Nike Tech Full-Zip Windrunner Hoodie की कीमत लगभग 6,995 रुपये बताई जाती है. हालांकि भारत में पूरे ट्रैक सूट की कीमत मॉडल और उपलब्धता के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. मादुरो की तस्वीर के बाद भारत समेत कई देशों में लोग इस ट्रैक सूट को ऑनलाइन सर्च करने लगे हैं. 

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 05 Jan 2026 04:21 PM (IST)
Nicolas Maduro Nicolas Maduro Track Suit Nicolas Maduro Track Suit Price
