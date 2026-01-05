हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका से बदला लेगा वेनेजुएला! आर्मी चीफ का आ गया रिएक्शन

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका से बदला लेगा वेनेजुएला! आर्मी चीफ का आ गया रिएक्शन

Venezuela Army Chief First Reaction: मादुरो की गिरफ्तारी से वेनेजुएला की राजनीति हिल गई है. अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला के आर्मी चीफ का पहला रिएक्शन सामने आया है. आइए जानें कि उन्होंने क्या कहा.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Jan 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया तो इसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें अब वेनेजुएला पर टिकी हुई हैं. वेनेजुएला समेत पूरी दुनिया के लोग यह जानना चाह रहे हैं कि अब उसका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि दुनिया सोच रही थी कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से वेनेजुएला में हलचल मच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ. इसी बीच वहां की सेना के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज का पहला बयान सामने आया है. उन्होंने ऐसा रुख अपनाया मानो अमेरिका के हमले से उन्हें कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा हो.

लेकिन यह सच है कि मादुरो की गिरफ्तारी ने देश के अंदर और बाहर बहस को आग दे दी है. ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अब वेनेजुएला अमेरिका से इस गिरफ्तारी और हमले का बदला लेगा? आइए जान लेते हैं. 

वेनेजुएला में नेतृत्व का बदलाव

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अस्थायी राष्ट्रपति घोषित किया है. उन्हें देश की सेना का भी समर्थन मिला है, जिससे स्थिति कुछ नियंत्रण में बनी हुई है. स्थानीय अधिकारी और सेना के शीर्ष लोग दोनों मिलकर देश की स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं. 

रक्षा मंत्री का पहला बयान

वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज ने मीडिया को दिए अपने भाषण में सभी से कहा है कि वे रोजमर्रा की गतिविधियों- जैसे स्कूल, काम और आम जीवन को जल्द से जल्द फिर से शुरू करें. उनका रुख कुछ ऐसा लग रहा है मानो मादुरो की गिरफ्तारी ने उन्हें ज्यादा परेशान नहीं किया है. यह एक तरह का तंज भी माना जा रहा है कि बड़े राजनीति के तूफान के बीच भी उन्हें लगता है कि जीवन को सामान्य रूप से आगे बढ़ाना चाहिए. या फिर अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग चल रही हो सकती है. 

आक्रमण के खिलाफ कड़ी आलोचना

वेनेजुएला सरकार ने मादुरो की गिरफ्तारी को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि अपहरण बताया है. रक्षा मंत्री ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा और दुनिया से आग्रह किया कि वे इस तरह के हमलों पर ध्यान दें और इसे नकारें. वेनेजुएला की सेना ने देशभर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और जनता से संयम बरतने की अपील की है.  

विश्व की प्रतिक्रिया

दुनिया भर के नेता और देश इस कार्रवाई पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ देशों ने अमेरिका के कदम की निंदा की है, इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और कहा है कि ऐसे कदम से वैश्विक शांति को खतरा हो सकता है. वहीं कुछ अमेरिकी नेताओं ने इस ऑपरेशन का समर्थन करते हुए कहा है कि यह कदम मादुरो के शासन और प्रतिबंधों का जवाब है.

Published at : 05 Jan 2026 01:32 PM (IST)
Venezuela Army Chief Maduro Arrest America Airstrike On Venezuela
