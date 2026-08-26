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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज1978 से 2026 तक... नेपाल में कब-कब आया जलप्रलय, कब हुई सबसे ज्यादा तबाही?

1978 से 2026 तक... नेपाल में कब-कब आया जलप्रलय, कब हुई सबसे ज्यादा तबाही?

नेपाल में आज जलप्रलय ने भयंकर तबाही मचाई है, जिसमें अभी तक करीब 16 लोगों के मारे जाने की खबर है. आइए जानें कि नेपाल में 1978 से लेकर 2026 तक कितनी बार और कहां-कहां जलप्रलय आया है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Aug 2026 06:24 PM (IST)
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नेपाल के उत्तरी हिस्से में स्थित रासुवा जिले में हाल ही में तिब्बत की सीमा से आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. तिब्बती क्षेत्र में अचानक हुए जलभराव के बाद भोटेकोशी नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ गया. इस उफान के कारण टिमुरे और स्याब्रुबेसी जैसे प्रमुख इलाकों में बसे कई मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. भयंकर पानी के तेज बहाव ने रासुवा में स्थित एक चालू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया और उसके ढांचे को बहा ले गया. इस हादसे में अब तक 16 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है. हालांकि नेपाल में यह तबाही कोई पहली बार नहीं हुई है 1978 से 2026 तक करीब 10 बार नेपाल में ऐसे हालात पहले भी हो चुके हैं. 

1978, 1980, 1985 और 1987 का जलप्रलय

वर्ष 1978 में तिनौ नदी बेसिन में उफान आने से आसपास के मैदानी व पहाड़ी इलाकों में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद 1980 में कोसी नदी के विकराल रूप ने निचले तराई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कटान और जलभराव की स्थिति पैदा कर दी थी. तबाही का यह दौर यहीं नहीं थमा, बल्कि 1985 और 1987 के दौरान सुनकोशी बेसिन क्षेत्र में हुई भीषण मानसूनी बारिश और भूस्खलन के कारण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर चला गया था. इन शुरुआती आपदाओं ने न केवल स्थानीय बस्तियों, उपजाऊ जमीनों और सड़कों को ध्वस्त किया, बल्कि नेपाल की जल-प्रबंधन प्रणाली और बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता को भी पूरी तरह उजागर कर दिया था.

वर्ष 1993 का ऐतिहासिक और सबसे भयावह जलप्रलय

नेपाल के इतिहास में 1978 से लेकर 2026 तक के आंकड़ों को देखें तो जुलाई 1993 (19 से 21 जुलाई) का जलप्रलय सबसे ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ था. इस दौरान नेपाल के मध्य और दक्षिणी तराई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई थी, जहां 24 घंटे के भीतर 540 मिमी तक मूसलाधार पानी गिरा था. बागमती नदी बेसिन में आई इस भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कारण लगभग 1336 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. इस आपदा में देश के सबसे महत्वपूर्ण कुलेखाणी हाइड्रोपावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा था और बागमती बैराज समेत सैकड़ों पुल पूरी तरह बह गए थे.

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1978 से 2026 तक... नेपाल में कब-कब आया जलप्रलय, कब हुई सबसे ज्यादा तबाही?

2008 की तबाही में जब टूटा सप्तकोशी तटबंध

अगस्त 2008 में नेपाल ने एक और बड़े मानवीय और आर्थिक संकट का सामना किया था. नेपाल के उदयपुर जिले के पास सप्तकोशी नदी का पूर्वी तटबंध अचानक टूट गया था. इस वजह से नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और विशाल जलधारा बस्तियों की ओर मुड़ गई. इस आपदा के कारण नेपाल के साथ-साथ भारत के बिहार राज्य में ऐतिहासिक बाढ़ आई, जिससे लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई थी. इस त्रासदी ने दोनों देशों के करीब 30 लाख से अधिक लोगों को बेघर कर दिया था और सड़क-रेल यातायात महीनों तक ठप्प रहा था.

2012 और 2014 में नदियों का तांडव

मई 2012 में कास्की जिले में स्थित सेती नदी में अचानक ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला में भूस्खलन के कारण नदी का प्रवाह रुकने और बाद में बांध फटने से यह हादसा हुआ था, जिसमें तमाम लोग बहे थे और पूरा पोखरा क्षेत्र सहम गया था. इसके ठीक दो साल बाद, अगस्त 2014 में नेपाल के मध्य और पश्चिमी जिलों में लगातार मानसूनी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई. इस दौरान हुए सिलसिलेवार भूस्खलन और जलभराव से भारी संख्या में जन-धन की हानि हुई और कई जिले देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट गए थे.

2017 और 2019 का जलसंकट

जुलाई और अगस्त 2017 में नेपाल के मधेश प्रदेश यानी तराई क्षेत्र में लगातार हुई बारिश ने पूरे देश के एक-तिहाई हिस्से को जलमग्न कर दिया था. इस तबाही में भी कई जानें गईं और देश की कृषि व्यवस्था को करारा झटका लगाथा. इसके बाद जुलाई 2019 में एक बार फिर मूसलाधार मानसूनी बारिश ने काठमांडू घाटी समेत निचले तराई क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया. नदियों का पानी बस्तियों, बाजारों और सरकारी इमारतों में घुस गया, जिससे अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.

2024 की त्रासदी 

सितंबर 2024 के आखिरी हफ्ते (26 से 28 सितंबर) में हुई भारी बारिश ने राजधानी काठमांडू सहित पूर्वी और मध्य नेपाल को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था. उस दौरान आई बाढ़ और भूस्खलन में 230 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और काठमांडू का शेष नेपाल से संपर्क तक कट गया था. अगर भोटेकोशी नदी के इतिहास को देखें तो इसमें पिछले साल भी भीषण बाढ़ आई थी. उस दौरान 9 लोगों की मौत हुई थी और 24 लोग लापता हो गए थे. उस हादसे में नेपाल और चीन को जोड़ने वाला ऐतिहासिक फ्रेंडशिप ब्रिज भी बह गया था, जिससे दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार कई महीनों तक ठप्प पड़ा रहा था.

नेपाल में जलप्रलय का भूगोलीय और कुदरती गणित

नेपाल का भौगोलिक ढांचा अत्यधिक संवेदनशील है, जहां ऊंचे हिमालयी पहाड़, ढलान वाले क्षेत्र और तेजी से बहने वाली नदियां मौजूद हैं. तिब्बत से निकलकर नेपाल में प्रवेश करने वाली भोटेकोशी जैसी नदियां आगे चलकर सुनकोशी में मिलती हैं. यही सुनकोशी नदी आगे प्रवाहित होकर सप्तकोशी का रूप लेती है और आखिर में भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है. पहाड़ों पर बेतहाशा बारिश या ग्लेशियर पिघलने से जल स्तर अचानक बढ़ता है, जिसका असर पूरे निचले इलाके पर पड़ता है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और नदियों के मार्ग में रुकावट आने के कारण बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.


1978 से 2026 तक... नेपाल में कब-कब आया जलप्रलय, कब हुई सबसे ज्यादा तबाही?

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा

नेपाल में अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ का एक बड़ा कारण ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF है. हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघलने से प्राकृतिक झीलें बन जाती हैं. इन झीलों के आगे बर्फ, मिट्टी, पत्थरों और मलबे की प्राकृतिक दीवार या बांध बना होता है. जब मौसम में गर्मी बढ़ती है या अत्यधिक बारिश के कारण झील में पानी की मात्रा सीमा से अधिक हो जाती है, तो यह कमजोर प्राकृतिक दीवार टूट जाती है. जिसके परिणामस्वरूप लाखों गैलन पानी और मलबा अचानक बेहद तेज गति से नीचे की ओर बहने लगता है, जो रास्ते में आने वाले गांवों, पुलों और बिजली परियोजनाओं को कुछ ही मिनटों में नष्ट कर देता है.

यह भी पढ़ें: कुछ नदियों पर क्यों पड़ती है हैंगिंग ब्रिज की जरूरत, वहां क्यों नहीं लगाते पिलर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 06:24 PM (IST)
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