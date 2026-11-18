Mughal Architects: ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और फतेहपुर सीकरी जैसी ऐतिहासिक इमारतों को देखकर आज भी दुनिया भर के इंजीनियर और वास्तुकार हैरान रह जाते हैं. सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इन इमारतों की मजबूती, बनावट और संतुलन में कोई कमी नहीं आई है.

ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि जब मुगलकाल में आज की तरह कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या आर्किटेक्चर संस्थान नहीं थे, तो उस दौर के आर्किटेक्ट इतने परफेक्ट कैसे होते थे और उनकी पढ़ाई कहां से होती थी.

पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली उस्ताद-शागिर्द परंपरा

मुगलकाल में वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की पढ़ाई का सबसे बड़ा केंद्र परिवार और गुरु-शिष्य या उस्ताद-शागिर्द की परंपरा थी. उस दौर में कारीगरी और वास्तुकला का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता था.

इसका सबसे बड़ा उदाहरण शाहजहां के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, जिन्हें ताजमहल और लाल किले के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है. उस्ताद अहमद लाहौरी का जन्म तैमूर वंश के वास्तुकारों के परिवार में हुआ था और उनके बेटों अताउल्लाह रशीदी और लुत्फुल्लाह मुहंदीस ने भी इसी विरासत को आगे बढ़ाया.

शाही कारखानों में मिलती थी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग

मुगल बादशाहों ने कला, शिल्प और निर्माण के लिए शाही कारखाने स्थापित किए थे. ये कारखाने केवल सामान बनाने की जगह नहीं थे, बल्कि एक तरह के ट्रेनिंग सेंटर की तरह काम करते थे.

यहां अनुभवी उस्तादों की देखरेख में नए कारीगरों और युवा वास्तुकारों को पत्थर तराशने, नक्शे बनाने, गुंबद तैयार करने और इमारत की नींव रखने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता था. किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले शागिर्दों को वर्षों तक इन कार्यशालाओं में बारीकियां सीखनी पड़ती थीं.

गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान की गहरी समझ

मुगलकाल के आर्किटेक्ट केवल पारंपरिक कारीगर नहीं थे, बल्कि उन्हें गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान की गहरी शिक्षा दी जाती थी. ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, उस्ताद अहमद लाहौरी जैसे वास्तुकारों को यूक्लिड के ज्यामिति सिद्धांतों और टॉलेमी के ग्रंथों का भी ज्ञान था.

यही वजह थी कि उनकी इमारतों में सिमेट्री और अनुपात बिल्कुल सटीक होता था. चारबाग शैली के बगीचों से लेकर विशाल गुंबदों के वजन को संभालने तक, हर काम गणितीय गणना के आधार पर किया जाता था.

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ईरानी, तुर्की और भारतीय शिल्प का अनोखा संगम

मुगल वास्तुकला की परफेक्शन के पीछे एक बड़ी वजह अलग-अलग देशों के विशेषज्ञों का एक साथ काम करना भी था. मुगल दरबार में ईरान, मध्य एशिया और भारत के अलग-अलग हिस्सों से बेहतरीन वास्तुकार, संगतराश और इंजीनियर बुलाए जाते थे.

जब पारसी और तुर्की शैली के गुंबद व मेहराब बनाने की तकनीक का मिलन भारतीय कारीगरों की पत्थर तराशने और नक्काशी करने की कला से हुआ, तो ऐसी इमारतें बनीं जो भूकंप और मौसम की मार झेलने में भी सक्षम रहीं.

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