Pakistan Weapons Export: हाल ही में पाकिस्तान और लीबिया के बीच अरबों डॉलर के हथियारों का सौदा हुआ है. पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स का दावा है कि इस्लामाबाद लीबिया नेशनल आर्मी को चार अरब डॉलर से ज्यादा के फाइटर जेट और मिलट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस पर चुप्पी साधी हुई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत की तरह पाकिस्तान भी दूसरे देशों को हथियार बेचता है या नहीं.

पाकिस्तान का हथियारों का एक्सपोर्ट

पाकिस्तान ने खुद को लगातार एक कम लागत वाले डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर स्थापित किया है. यह उन देशों के लिए फायदेमंद है जो महंगे पश्चिमी हथियार नहीं खरीद सकते. इसकी डिफेंस इंडस्ट्री का नेतृत्व पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कांप्लेक्स का बाकी सरकारी कंपनियां करती हैं. यह फाइटर जेट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ड्रोन, बख्तरबंद गाड़ियां और छोटे हथियारों पर फोकस करती है. वैसे तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट फुटप्रिंट भारत से काफी ज्यादा छोटा है लेकिन वह लगातार कुछ बड़े सौदों के जरिए इसका विस्तार करने की कोशिश कर रहा है.

पाकिस्तान की लीबिया डील

सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला डेवलपमेंट पाकिस्तान का लीबिया के साथ कथित डिफेंस समझौता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान लीबिया नेशनल आर्मी को 16 जेएफ 17 थंडर फाइटर जेट, 12 सुपर मुश्शाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ नौसेना और जमीनी मिलट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने वाला है. अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो अकेले यह डील 4 अरब डॉलर से ज्यादा की होगी.

अजरबैजान भी ग्राहक

एक और बड़ा ग्राहक अजरबैजान है. अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने 4.6 अरब डॉलर के अनुमानित सौदे के तहत इस देश को जेएफ 17 ब्लॉक III फाइटर जेट का पहला बैच डिलीवर किया. फाइटर जेट के साथ-साथ पाकिस्तान शाहपर III ड्रोन भी एक्सपोर्ट कर रहा है.

अफ्रीकी और एशियाई बाजार

अफ्रीका में नाइजीरिया पहले ही जेएफ 17 फाइटर और सुपर मुश्शाक एयरक्राफ्ट शामिल कर चुका है. इसी के साथ आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार पहले से ही जेएफ 17 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है. इसी के साथ इराक कथित तौर पर इसी तरह के फाइटर जेट खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है.

पाकिस्तान असल में क्या बेचता है

पाकिस्तान का रक्षा एक्सपोर्ट किफायती है. इसका में प्रोडक्ट जेएफ 17 थंडर है. इसे चीन के साथ मिलकर डेवलप किया गया है और इसे पश्चिमी फाइटर जेट्स के सस्ते विकल्प के तौर पर बेचा जाता है. इसी के साथ पाकिस्तान सुपर मुश्शाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे एक्सपोर्ट करता है, जिसका इस्तेमाल बेसिक पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है. इन सबके अलावा पाकिस्तान टोही और लड़ाकू ड्रोन, अल खालिद टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, छोटे हथियार गोला बारूद, मोर्टार और मिसाइल के पुर्जे सप्लाई करता है.

