हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPakistan Weapons Export: क्या भारत की तरह पाकिस्तान भी बेचता है हथियार, किस देश को क्या-क्या करता है सप्लाई?

Pakistan Weapons Export: क्या भारत की तरह पाकिस्तान भी बेचता है हथियार, किस देश को क्या-क्या करता है सप्लाई?

Pakistan Weapons Export: पाकिस्तान और लीबिया के बीच हाल ही में हथियारों का सौदा हुआ है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान दूसरे देशों को हथियार बेचता है नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Dec 2025 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Weapons Export: हाल ही में पाकिस्तान और लीबिया के बीच अरबों डॉलर के हथियारों का सौदा हुआ है. पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स का दावा है कि इस्लामाबाद लीबिया नेशनल आर्मी को चार अरब डॉलर से ज्यादा के फाइटर जेट और मिलट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस पर चुप्पी साधी हुई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत की तरह पाकिस्तान भी दूसरे देशों को हथियार बेचता है या नहीं.

पाकिस्तान का हथियारों का एक्सपोर्ट 

पाकिस्तान ने खुद को लगातार एक कम लागत वाले डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर स्थापित किया है. यह उन देशों के लिए फायदेमंद है जो महंगे पश्चिमी हथियार नहीं खरीद सकते. इसकी डिफेंस इंडस्ट्री का नेतृत्व पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कांप्लेक्स का बाकी सरकारी कंपनियां करती हैं. यह फाइटर जेट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ड्रोन, बख्तरबंद गाड़ियां और छोटे हथियारों पर फोकस करती है. वैसे तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट फुटप्रिंट भारत से काफी ज्यादा छोटा है लेकिन वह लगातार कुछ बड़े सौदों के जरिए इसका विस्तार करने की कोशिश कर रहा है.

पाकिस्तान की लीबिया डील

सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला डेवलपमेंट पाकिस्तान का लीबिया के साथ कथित डिफेंस समझौता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान लीबिया नेशनल आर्मी को 16 जेएफ 17 थंडर फाइटर जेट, 12 सुपर मुश्शाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ नौसेना और जमीनी मिलट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने वाला है. अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो अकेले यह डील 4 अरब डॉलर से ज्यादा की होगी.

अजरबैजान भी ग्राहक 

एक और बड़ा ग्राहक अजरबैजान है. अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने 4.6 अरब डॉलर के अनुमानित सौदे के तहत इस देश को जेएफ 17 ब्लॉक III फाइटर जेट का पहला बैच डिलीवर किया. फाइटर जेट के साथ-साथ पाकिस्तान शाहपर III ड्रोन भी एक्सपोर्ट कर रहा है. 

अफ्रीकी और एशियाई बाजार 

अफ्रीका में नाइजीरिया पहले ही जेएफ 17 फाइटर और सुपर मुश्शाक एयरक्राफ्ट शामिल कर चुका है. इसी के साथ आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार पहले से ही जेएफ 17 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है. इसी के साथ इराक कथित तौर पर इसी तरह के फाइटर जेट खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है. 

पाकिस्तान असल में क्या बेचता है 

पाकिस्तान का रक्षा एक्सपोर्ट किफायती है. इसका में प्रोडक्ट जेएफ 17 थंडर है. इसे चीन के साथ मिलकर डेवलप किया गया है और इसे पश्चिमी फाइटर जेट्स के सस्ते विकल्प के तौर पर बेचा जाता है. इसी के साथ पाकिस्तान सुपर मुश्शाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे एक्सपोर्ट करता है, जिसका इस्तेमाल बेसिक पायलट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है. इन सबके अलावा पाकिस्तान टोही और लड़ाकू ड्रोन, अल खालिद टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, छोटे हथियार गोला बारूद, मोर्टार और मिसाइल के पुर्जे सप्लाई करता है.

ये भी पढ़ें: कितनी तरह के बिजनेस करता है शंख एयरलाइंस का मालिक, जानें कहां-कहां लगा रखा है पैसा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 26 Dec 2025 03:57 PM (IST)
Tags :
Pakistan Weapons Export Pakistan Libya Arms Deal India Vs Pakistan Defence Exports
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
Hyderabad Crime: पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, बचाने आई बेटी को भी आग में धकेला, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी
पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, बचाने आई बेटी को भी आग में धकेला, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence Update: कौन था Amrit Mandal? Deepu Das केबाद बांग्लादेश में भीड़ ने मार दिया
Christmas Controversy in India: Merry Christmas To Terrorists, बोलकर ट्रंप ने करा दी 'एयर स्ट्राइक'!
Personal Loan 2025: Salary नहीं, ये चीज़ तय करती है Approval | Paisa Live
UP की सियासत में बड़ी हलचल, PM Modi से मिले यूपी के Deputy CM Brajesh Pathak
Unnao Rape Case में Senger की High Court से जमानत के विरोध में पीड़िता ने किया जोरदार प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
Hyderabad Crime: पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, बचाने आई बेटी को भी आग में धकेला, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी
पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, बचाने आई बेटी को भी आग में धकेला, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
टेलीविजन
2025 में दर्शकों को तरसे ये टीवी शोज, 'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
शिक्षा
अब लड़कियों की नहीं रुकेगी पढ़ाई, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने जा रही केंद्र सरकार
अब लड़कियों की नहीं रुकेगी पढ़ाई, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने जा रही केंद्र सरकार
ट्रेंडिंग
जिसके खेत पर हो रहा था मैच उसी को नहीं दी बैटिंग, शख्स ने ट्रैक्टर से जोत दी पूरी जमीन; वीडियो वायरल
जिसके खेत पर हो रहा था मैच उसी को नहीं दी बैटिंग, शख्स ने ट्रैक्टर से जोत दी पूरी जमीन; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कहां-कहां से लेनी होती है NOC, जान लीजिए पूरा प्रोसीजर
खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कहां-कहां से लेनी होती है NOC, जान लीजिए पूरा प्रोसीजर
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget