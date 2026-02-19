इन देशों से कई गुना अमीर हैं मुकेश अंबानी, पाकिस्तान तो आसपास भी नहीं, यहां जानिए

भारत में अमीरी की बात करें तो सबसे पहला मुकेश अंबानी का नाम आता है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी की संपत्ति इस समय लगभग 23.1 अरब डॉलर यानी करीब 9.20 लाख करोड़ रुपये के आसपास है. इतना बड़ा आंकड़ा सुनकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी संपत्ति कितनी विशाल है. दरअसल, अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखें, तो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 19 देशों की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है. इनमें नेपाल और अफगानिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं. यह सोचकर ही हैरानी होती है कि एक व्यक्ति की संपत्ति इतनी ज्यादा हो सकती है कि वह कई देशों के पूरे आर्थिक उत्पादन से आगे निकल जाए. तो आइए जानते हैं कि मुकेश अंबानी किन देशों से कई गुना अमीर हैं.

एशिया के सबसे अमीर

मुकेश अंबानी न सिर्फ भारत में सबसे अमीर हैं, बल्कि एशिया में भी उनकी यही रैंकिंग है. दुनिया के शीर्ष अमीरों की सूची में उनकी रैंकिंग इस समय 17वीं है. उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज के विभिन्न व्यवसायों से आता है. यह कंपनी तेल और गैस, रिटेल, टेलीकॉम, न्यू एनर्जी और टेक्सटाइल समेत कई उद्योगों में फैली हुई है. इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की संपत्ति भारत के 14 राज्यों की कुल आर्थिक क्षमता से भी ज्यादा मानी जा सकती है.

मुकेश अंबानी किन देशों से कई गुना अमीर?



मुकेश अंबानी की संपत्ति लगभग 23.1 अरब डॉलर है, जो कई देशों की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है, खासकर भारत के पड़ोसी और छोटे देशों के मुकाबले उनकी संपत्ति बहुत बड़ी है. नेपाल (21.2 अरब डॉलर), अफगानिस्तान (18.4 अरब डॉलर), कंबोडिया और आइसलैंड (दोनों 19.4 अरब डॉलर), साइप्रस (19.9 अरब डॉलर) जैसी देशों की कुल आर्थिक उत्पादन क्षमता भी अंबानी की संपत्ति से कम है. इसके अलावा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, होंडुरास, जाम्बिया, पापुआ न्यू गिनी और बोस्निया-हर्जेगोविना जैसी कई अन्य देशों की GDP भी उनकी संपत्ति के मुकाबले छोटी है, मुकेश अंबानी नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और कई छोटे देशों से कई गुना अमीर हैं.



भारत के अन्य शीर्ष अमीर

भारत के दूसरे और तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति दिलिप संघवी और अजीम प्रेमजी हैं. दिलिप संघवी फार्मा इंडस्ट्री के जाने-माने बिजनेसमैन हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 15.8 अरब डॉलर है. अजीम प्रेमजी, विप्रो के संस्थापक और प्रमुख, की संपत्ति लगभग 15.4 अरब डॉलर है. इतना ही नहीं, इन दोनों की संपत्ति जिम्बाब्वे की कुल सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है.

