हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMeat Ban By Mughal: हिंदू त्योहारों में मांस-मीट की दुकानें बंद करवा देता था यह मुगल बादशाह, नाम जानकर नहीं होगा यकीन

Meat Ban By Mughal: हिंदू त्योहारों में मांस-मीट की दुकानें बंद करवा देता था यह मुगल बादशाह, नाम जानकर नहीं होगा यकीन

Meat Ban By Mughal: मुगल काल के दौरान कुछ ऐसे शासक भी थे जिन्होंने जानवरों की बलि और हिंदू त्योहारों के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने आदेश दे दिए थे. आइए जानते हैं उन बादशाहों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Sep 2025 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

Meat Ban By Mughal: हम जब भी मुगल काल के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अक्सर शानदार भोज, स्वादिष्ट कबाब, मटन और चिकन की ढेर सारी थालियां आती हैं. ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह मांस के काफी ज्यादा शौकीन थे और उनकी शाही रसोइयों में नॉनवेज पकवानों की हमेशा भरमार ही रहती थी. लेकिन ऐसा नहीं है. दरअसल सभी मुगल बादशाह मांस खाने के शौकीन नहीं थे. यहां तक की कुछ ने तो जानवरों की बलि पर पाबंदी तक लगा दी थी. इसी के साथ हिंदू और जैन त्योहारों के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने के आदेश भी दे दिए गए थे. आइए जानते हैं ऐसा किस बादशाह ने किया.

मांस के प्रति मुगल बादशाह का बदलता नजरिया

वह मुगल बादशाह अकबर ही था जिसने मांसाहारी खाने से दूरी बना ली थी. उनके भरोसेमंद दरबारी और नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने आइन-ए-अकबरी में लिखा है कि अकबर ने धीरे-धीरे मांस खाना कम कर दिया था. अपने शासन के शुरुआती सालों में अकबर ने शुक्रवार को मांस न खाने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने रविवार को भी मांस न खाने का निर्णय लिया. इसके बाद उन्होंने हर महीने की पहली तारीख को मांस न खाने का नियम बनाया और ऐसा करते-करते उन्होंने मार्च और अपने जन्म महीने अक्टूबर में पूरी तरह से मांस खाना छोड़ दिया.

ऐसा कहा जाता है कि अकबर का भोजन अक्सर दही और चावल जैसी साधारण चीजों से शुरू होता था. उन्होंने शाही रसोई तीन हिस्सों में बांटी हुई थी. एक हिस्से में पूरी तरह से शाकाहारी भोजन बनता था, दूसरे में मांस और अनाज एक साथ पकाया जाता था, और तीसरे में घी और मसाले के साथ मांस को पकाया जाता था. अकबर को पुलाव, दाल और मौसमी सब्जियां ज्यादा पसंद थी.

जानवरों की बलि पर पाबंदी 

अकबर ने 1583 में हिंदू और जैन त्योहार पर जानवरों की बलि पर रोक लगा दी थी. उनके फैसले के बाद इन दिनों में मांस की दुकानें बंद रहती थी. उनके बेटे जहांगीर ने भी इस परंपरा को जारी रखा. जहांगीर ने गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को जानवरों की बलि पर रोक लगा दी थी और इस पाबंदी को त्योहारों के दौरान भी जारी रखा.

मुगल शासकों द्वारा उठाए गए यह कदम सभी धर्म की परंपराओं के सम्मान को दर्शाते हैं. अकबर सुलह-ए-कुल निति में विश्वास रखता था जिसका मतलब था पूर्ण शांति. इस नीति के पीछे का उद्देश्य सभी धर्म के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देना था. अकबर और जहांगीर के इन फैसलों के बाद अनुशासन, सांस्कृतिक समझ और एकता को बढ़ावा मिला.

यह भी पढ़ें: राजस्थान के इस किले में छिपा है बहुमूल्य खजाना, राजा मानसिंह से है सीधा संबंध

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 24 Sep 2025 02:14 PM (IST)
Tags :
Mughal History Akbar Meat Ban Akbar Hindu Festivals
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे पास चरित्र नाम की एक चीज, बिकाऊ नहीं हूं', BSP में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान की दो टूक
'हमारे पास चरित्र नाम की एक चीज, बिकाऊ नहीं हूं', BSP में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान की दो टूक
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
Advertisement

वीडियोज

Navratri मेले में मुसलमानों की दुकान पर बवाल, ID चेक कर हटवाए गए स्टॉल, BJP विधायक का एक्शन
Bangkok के Vajira Hospital के सामने धंसी सड़क, बन गया विशाल गड्ढा!
Congress CWC Meeting: पटना में Rahul Gandhi, Kharge; BJP का 'जूतम पैजार' पोस्टर!
कुमकुम भाग्य को गंगा माई की बेटियां से रिप्लेस किया गया, सृष्टि जैन ने पंथ के अनुसरण पर खुलकर बात की
रामलीला, अध्यात्म, शाका लाका बूम बूम, बचपन की फेम से लेकर लाइव पर्फॉर्मन्सेस फीट। किंशुक वैद्य
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे पास चरित्र नाम की एक चीज, बिकाऊ नहीं हूं', BSP में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान की दो टूक
'हमारे पास चरित्र नाम की एक चीज, बिकाऊ नहीं हूं', BSP में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान की दो टूक
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
क्रिकेट
नंबर-1 अभिषेक शर्मा ने ICC T20I रैंकिंग में हासिल किया ये मुकाम, ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बने
नंबर-1 अभिषेक शर्मा ने ICC T20I रैंकिंग में हासिल किया ये मुकाम, ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बने
टेलीविजन
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
जनरल नॉलेज
यूपी के मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL और Sick Leave का गणित
यूपी के मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL और Sick Leave का गणित
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget