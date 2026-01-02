हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजये हैं दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, इनके एक इशारे पर वर्ल्ड के हर देश पर पड़ता है असर

ये हैं दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, इनके एक इशारे पर वर्ल्ड के हर देश पर पड़ता है असर

दुनिया के सबसे ताकतवर लोग केवल अमीर नहीं होते. उनके फैसले वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं. जानिए ऐसे प्रभावशाली नेताओं के बारे में.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 02 Jan 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं, जिनका दबदबा पूरी दुनिया में है और ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग हैं. जिनकी कही बात या उनके द्वारा लिए गए फैसलों का प्रभाव विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सामाजिक तीनों ही पहलुओं पर पड़ता है. अक्सर हम लोग सोचते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी या इंसान वही होते हैं, जो सबसे अमीर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इनमें देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक और तकनीकी कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला के मालिक और सीईओ (CEO) शामिल हैं. इनके द्वारा लिए गए फैसलों और कामों का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर सीधे तौर पर पड़ता है. आइए जानते हैं इन ताकतवर लोगों के बारे में.

डोनाल्ड ट्रम्प

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया के सबसे ताकतवर और शक्तिशाली देश के प्रमुख हैं. इनके द्वारा लिए गए फैसलों और बनाए गए नियमों का असर विश्व के हर देश और उनके नागरिकों पर पड़ता है. दुनिया भर का वैश्विक व्यापार डॉलर के जरिए किया जाता है. अगर ये अमेरिकी मुद्रा डॉलर को लेकर कोई नियम बनाते हैं, तो इसका असर पूरी दुनिया की इकॉनमी और वैश्विक बाजार पर पड़ता है. ये दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के सेनापति भी हैं, जिनके सैन्य अड्डे विश्व भर में फैले हुए हैं, जो इन्हें सैन्य शक्ति के मामले में और भी पावरफुल बनाते हैं.

एलन मस्क

एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं, जो विश्व विख्यात अमेरिकी कंपनियां जैसे टेस्ला, स्पेस एक्स और X जैसी कंपनियों के मालिक हैं. इन कंपनियों का असर दुनिया भर के देशों की राजनीतिक, औद्योगिक और सामाजिक व्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ता है. वह अपनी कंपनियों के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक कारों और वैश्विक मीडिया को प्रभावित करते हैं. एलन मस्क भविष्य की तकनीकों पर तेजी से काम कर रहे हैं. 330 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति और विशाल डेटा नियंत्रण की वजह से वह दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सूची में शामिल हैं.

व्लादिमीर पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेताओं में से एक हैं. वह शक्तिशाली अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं. अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई तरह के वैश्विक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन पुतिन पीछे नहीं हट रहे हैं. रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं और हथियारों व तकनीक के मामले में रूस अग्रणी देशों में से एक है.

उर्सुला वॉन डेर लेयेन

उर्सुला वॉन डेर लेयेन दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक हैं. वह यूरोपीय आयोग (EU) की अध्यक्ष हैं. उनके द्वारा लिए गए फैसले पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं. उर्सुला वॉन डेर लेयेन करीब 45 करोड़ लोगों को अपने फैसलों से सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं. उन्होंने यूरोपीय ग्रीन डील की शुरुआत की, जिसके तहत साल 2050 तक पूरे यूरोप को क्लाइमेट न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

नरेंद्र मोदी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक हैं. दिसंबर 2025 में मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में उन्हें 71 प्रतिशत की अप्रूवल रेटिंग मिली. वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के प्रधानमंत्री हैं. भारत आज ग्लोबल साउथ के अग्रणी देशों में से एक है और विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है.

Published at : 02 Jan 2026 12:07 PM (IST)
Elon Musk Donald Trump Vladimir Putin Most Powerful People In The World
