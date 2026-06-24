ये हैं दिल्ली की भूतिया जगहें, जाने से पहले भगवान को कर लेना याद नहीं तो पड़ेंगे लेने के देने

Scary Places in Delhi: दिल्ली अपने आप में ही सबसे मशहूर शहर है. यहां की चांदनी चौक, इंडिया गेट, लाल किला और छोले-भटूरे का स्वाद हर किसी को पसंद आता है. लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि इन सबके अलावा दिल्ली का एक और चेहरा है, जो शायद ही किसी ने देखा या सुना होगा. दिल्ली में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां दिन में जाने से भी आदमी डरता है, रात तो दूर की बात है. आज दिल्ली में हर तरफ मेट्रो की लाइन बिछी हुई है, लेकिन पूरी दिल्ली की चमक-दमक, गलियों से लेकर आधुनिक मेट्रो स्टेशनों तक, हर जगह अपनी कहानियां छुपी हुई हैं. ऐसे में आइए आपको बताते हैं ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में जिन्हें आज भी लोग भूतिया मानते हैं.

खूनी दरवाजा चीखों और रहस्यों की कहानी

दिल्ली में भूतिया जगहों के नाम आते ही सबसे पहले हर किसी की जुबान पर खूनी दरवाजे का नाम आता है. कहा जाता है कि यहां तीन राजकुमारियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और यहां पर अंग्रेजों के दौर में प्रेम में दीवाने लोगों को फांसी दे दी जाती थी. यही वजह है कि इस जगह के आसपास रहने वाले लोग और वहां से गुजरने वाले लोगों का दावा है कि अक्सर यहां से रात को रोने और चीखने की आवाजें आती हैं.

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दिल्ली कैंट की सफेद साड़ी वाली महिला

इसी तरह दिल्ली कैंट यानी दिल्ली छावनी का नाम भी डर की लिस्ट में काफी ऊपर आता है. यहां लोगों का कहना है कि सफेद साड़ी पहने एक महिला सड़क किनारे लिफ्ट मांगती दिखती है, और अगर कोई उसे लिफ्ट न दे, तो वह गाड़ी का पीछा करने लगती है. यह कहानी इतनी मशहूर हो गई है कि रात के समय इस रोड से कोई जाना नहीं चाहता है.

द्वारका का रहस्यमयी पेड़ और लोथियन कब्रिस्तान

इसके अलावा द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के पास का एक पुराना पेड़ भी दिल्ली की डरावनी जगहों में मशहूर है. लोगों का मानना है कि वहां किसी महिला की आत्मा भटकती है, और कुछ लोगों ने तो थप्पड़ लगने जैसा अहसास होने की बात भी बताई है. इसके अलावा लोथियन कब्रिस्तान का जिक्र भी हर डरावनी लिस्ट में मिलता है, जहां अजीब हंसी और रोने की आवाजें सुनाई देने की बातें आम हैं. इन सभी जगहों से जुड़ी कहानियां पीढ़ियों से एक-दूसरे को सुनाई जाती रही हैं, लेकिन इनमें से किसी का कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं है.

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