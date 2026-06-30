ऐसा क्रेज कि मिनटों में बिक गई इस Ferrari की सारी यूनिट्स, परफॉर्मेंस से फीचर्स तक जानिए सब

फेरारी की नई इलेक्ट्रिक कार Ferrari Luce का पूरा शुरुआती स्टॉक बिक गया. इससे साफ हो गया कि प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह शानदार इलेक्ट्रिक कार भारत में भी लॉन्च होगी या नहीं?

Ferrari Luce को कंपनी ने मॉडर्न तकनीक, शानदार डिजाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर तैयार किया है. कार का एक्सटीरियर काफी आकर्षक और एयरोडायनामिक है, जिससे यह पहली नजर में ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. इसमें Ferrari के स्पोर्टी डिजाइन को बरकरार रखते हुए कई नए स्टाइलिंग एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जो इसे भविष्य की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार जैसा लुक देते हैं.

गाड़ी की पावर और परफॉर्मेंस

इस इलेक्ट्रिक कार में दमदार बैटरी पैक और हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि कंपनी ने सभी डिटेल्स पब्लिक नहीं की हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह कार शानदार ड्राइविंग फील और लंबी ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम होगी. Ferrari हमेशा अपनी तेज रफ्तार कारों के लिए जानी जाती है.

चीन में Ferrari Luce को ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला. लॉन्च के तुरंत बाद इसकी शुरुआती यूनिट्स पूरी तरह बिक गईं. इससे यह साफ हो गया कि चीन में प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और ग्राहक नई तकनीक वाली लग्जरी EVs को अपनाने के लिए तैयार हैं. यही वजह है कि ऑटो कंपनियां अब चीन को अपने सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार बाजार के रूप में देख रही हैं.

गाड़ी की लॉन्चिंग और कीमत

इस कार की लॉन्चिंग को लेकर फिलहाल Ferrari की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि Ferrari Luce भारतीय बाजार में कब या आएगी भी या नहीं. हालांकि अगर कंपनी भविष्य में इसे भारत में लॉन्च करती है तो इसकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि Ferrari की ज्यादातर कारें भारत में CBU रूप में लाई जाती हैं. ऐसे में आयात शुल्क और टैक्स के चलते इसकी कीमत करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है.

फिलहाल लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. Mercedes-Benz, BMW, Audi और Porsche जैसी कंपनियां पहले से ही अपने कई इलेक्ट्रिक मॉडल बेच रही हैं. ऐसे में अगर Ferrari भी अपनी इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च करती है तो प्रीमियम EV सेगमेंट में टक्कर और बढ़ सकती है.

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