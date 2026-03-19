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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकतर-UAE और सऊदी अरब पलटवार करें तो कितनी देर टिकेगा ईरान? जानें ताकत और कमजोरी

कतर-UAE और सऊदी अरब पलटवार करें तो कितनी देर टिकेगा ईरान? जानें ताकत और कमजोरी

खाड़ी देशों और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष अब तकनीकी श्रेष्ठता बनाम भारी तादाद की मिसाइलों की जंग बन चुका है. खाड़ी देशों के पास सबसे महंगे एयर डिफेंस और लड़ाकू विमान हैं, जो गहरी चोट कर सकते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 19 Mar 2026 11:13 AM (IST)
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मशहूर कहावत है कि ‘कांच के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते’, लेकिन मध्य पूर्व के ताजा हालात कुछ ऐसे हैं कि अब पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है. ईरान और खाड़ी के दिग्गज देशों- सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर के बीच सैन्य तनातनी अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही. ईरान की तेल और गैस सुविधाओं पर हुए हालिया हमलों ने बारूद के ढेर में चिंगारी लगा दी है. अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि अगर ये तीनों अरब देश मिलकर पलटवार करते हैं, तो ईरान के पास बचने का क्या रास्ता है और वह कितनी देर टिक पाएगा?

खाड़ी देशों की अभेद्य ढाल और आधुनिक हथियार

सऊदी अरब, यूएई और कतर ने पिछले एक दशक में दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है. इनके पास अमेरिका निर्मित पैट्रियट और थाड (THAAD) जैसे सिस्टम हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम हैं. यूएई ने हाल ही में इजरायली और दक्षिण कोरियाई तकनीक वाले मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है. वायुसेना के मामले में भी ये देश ईरान से बहुत आगे हैं. सऊदी अरब के पास F-15SA और यूरोफाइटर टाइफून हैं, कतर के पास राफेल और यूएई के पास मिराज 2000 जैसे घातक लड़ाकू विमान हैं. ये विमान ईरान के भीतर घुसकर उसके मिसाइल लॉन्च पैड्स को तबाह करने की क्षमता रखते हैं.

ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है?

ईरान की असली ताकत उसकी पुरानी वायुसेना नहीं, बल्कि उसका विशाल मिसाइल और सुसाइड ड्रोन (OWA UAV) बेड़ा है. ईरान के पास फतेह, जुलफक्कार और शहाब जैसी मिसाइलें हैं जो 2,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं. मार्च 2026 की रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने दो हफ्तों के भीतर हजारों की संख्या में ड्रोन और मिसाइलें दागने की क्षमता दिखाई है. ईरान की रणनीति स्वार्म अटैक यानी एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें भेजने की है, ताकि खाड़ी देशों के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम का स्टॉक खत्म हो जाए. एक मिसाइल को गिराने वाले इंटरसेप्टर की कीमत लाखों डॉलर होती है, जबकि ईरानी ड्रोन बेहद सस्ते हैं.

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खाड़ी देशों की कमजोरी

सऊदी अरब और यूएई की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी स्थिरता की छवि है. इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को पर्यटन, व्यापार और तेल निर्यात पर खड़ा किया है. अगर ईरान उनके हवाई अड्डों, होटलों या तेल रिफाइनरियों (जैसे सऊदी का अरामको या यूएई का दुबई पोर्ट) को निशाना बनाता है, तो भले ही सैन्य रूप से वे हार न मानें, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें अपूरणीय क्षति तो होगी. मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार, ईरान पहले ही यूएई और कुवैत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा चुका है.

ईरान की कमजोरी क्या है?

ईरान के पास सैनिकों की संख्या (लगभग 6 लाख) तो ज्यादा है, लेकिन उसके पास आधुनिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों की कमी है. हालिया युद्ध में ईरान के 50 से ज्यादा नौसैनिक जहाज समुद्र में डूब चुके हैं. इसके अलावा, ईरान के भीतर बढ़ती महंगाई और सरकार विरोधी प्रदर्शन उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता को कमजोर करते हैं. खाड़ी देशों के पास फंड की कमी नहीं है, जबकि ईरान प्रतिरोध की अर्थव्यवस्था (Resistance Economy) पर चल रहा है, जो लंबे युद्ध में टूट सकती है.

अगर ऐसा हुआ तो कितनी देर टिकेगा ईरान?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सऊदी अरब, यूएई और कतर मिलकर पलटवार करते हैं, तो वे ईरान के मिसाइल ठिकानों को कुछ ही दिनों में पंगु बना सकते हैं. हालांकि, ईरान एक गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाता है. वह सीधे युद्ध के बजाय अपने प्रॉक्सी (जैसे हूती या अन्य मिलिशिया) के जरिए खाड़ी देशों को सालों तक उलझाए रख सकता है, लेकिन अगर आमने-सामने की जंग हुई, तो खाड़ी देशों की तकनीकी श्रेष्ठता और पश्चिमी देशों (अमेरिका-इजरायल) के सहयोग के सामने ईरान के पारंपरिक सैन्य ढांचे का टिक पाना मुश्किल होगा.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 11:13 AM (IST)
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