कतर-UAE और सऊदी अरब पलटवार करें तो कितनी देर टिकेगा ईरान? जानें ताकत और कमजोरी

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मशहूर कहावत है कि ‘कांच के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते’, लेकिन मध्य पूर्व के ताजा हालात कुछ ऐसे हैं कि अब पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है. ईरान और खाड़ी के दिग्गज देशों- सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर के बीच सैन्य तनातनी अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही. ईरान की तेल और गैस सुविधाओं पर हुए हालिया हमलों ने बारूद के ढेर में चिंगारी लगा दी है. अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि अगर ये तीनों अरब देश मिलकर पलटवार करते हैं, तो ईरान के पास बचने का क्या रास्ता है और वह कितनी देर टिक पाएगा?

खाड़ी देशों की अभेद्य ढाल और आधुनिक हथियार

सऊदी अरब, यूएई और कतर ने पिछले एक दशक में दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है. इनके पास अमेरिका निर्मित पैट्रियट और थाड (THAAD) जैसे सिस्टम हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम हैं. यूएई ने हाल ही में इजरायली और दक्षिण कोरियाई तकनीक वाले मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है. वायुसेना के मामले में भी ये देश ईरान से बहुत आगे हैं. सऊदी अरब के पास F-15SA और यूरोफाइटर टाइफून हैं, कतर के पास राफेल और यूएई के पास मिराज 2000 जैसे घातक लड़ाकू विमान हैं. ये विमान ईरान के भीतर घुसकर उसके मिसाइल लॉन्च पैड्स को तबाह करने की क्षमता रखते हैं.

ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है?

ईरान की असली ताकत उसकी पुरानी वायुसेना नहीं, बल्कि उसका विशाल मिसाइल और सुसाइड ड्रोन (OWA UAV) बेड़ा है. ईरान के पास फतेह, जुलफक्कार और शहाब जैसी मिसाइलें हैं जो 2,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं. मार्च 2026 की रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने दो हफ्तों के भीतर हजारों की संख्या में ड्रोन और मिसाइलें दागने की क्षमता दिखाई है. ईरान की रणनीति स्वार्म अटैक यानी एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें भेजने की है, ताकि खाड़ी देशों के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम का स्टॉक खत्म हो जाए. एक मिसाइल को गिराने वाले इंटरसेप्टर की कीमत लाखों डॉलर होती है, जबकि ईरानी ड्रोन बेहद सस्ते हैं.

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खाड़ी देशों की कमजोरी

सऊदी अरब और यूएई की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी स्थिरता की छवि है. इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को पर्यटन, व्यापार और तेल निर्यात पर खड़ा किया है. अगर ईरान उनके हवाई अड्डों, होटलों या तेल रिफाइनरियों (जैसे सऊदी का अरामको या यूएई का दुबई पोर्ट) को निशाना बनाता है, तो भले ही सैन्य रूप से वे हार न मानें, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें अपूरणीय क्षति तो होगी. मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार, ईरान पहले ही यूएई और कुवैत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा चुका है.

ईरान की कमजोरी क्या है?

ईरान के पास सैनिकों की संख्या (लगभग 6 लाख) तो ज्यादा है, लेकिन उसके पास आधुनिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों की कमी है. हालिया युद्ध में ईरान के 50 से ज्यादा नौसैनिक जहाज समुद्र में डूब चुके हैं. इसके अलावा, ईरान के भीतर बढ़ती महंगाई और सरकार विरोधी प्रदर्शन उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता को कमजोर करते हैं. खाड़ी देशों के पास फंड की कमी नहीं है, जबकि ईरान प्रतिरोध की अर्थव्यवस्था (Resistance Economy) पर चल रहा है, जो लंबे युद्ध में टूट सकती है.

अगर ऐसा हुआ तो कितनी देर टिकेगा ईरान?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सऊदी अरब, यूएई और कतर मिलकर पलटवार करते हैं, तो वे ईरान के मिसाइल ठिकानों को कुछ ही दिनों में पंगु बना सकते हैं. हालांकि, ईरान एक गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाता है. वह सीधे युद्ध के बजाय अपने प्रॉक्सी (जैसे हूती या अन्य मिलिशिया) के जरिए खाड़ी देशों को सालों तक उलझाए रख सकता है, लेकिन अगर आमने-सामने की जंग हुई, तो खाड़ी देशों की तकनीकी श्रेष्ठता और पश्चिमी देशों (अमेरिका-इजरायल) के सहयोग के सामने ईरान के पारंपरिक सैन्य ढांचे का टिक पाना मुश्किल होगा.

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