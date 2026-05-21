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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIceland Energy: इस देश में नहीं है तेल का नामोंनिशान, ऊर्जा के इस आधुनिक दौर में फिर भी कर रहा तरक्की, आखिर कैसे?

Iceland Energy: इस देश में नहीं है तेल का नामोंनिशान, ऊर्जा के इस आधुनिक दौर में फिर भी कर रहा तरक्की, आखिर कैसे?

Iceland Energy: दुनिया में कुछ ऐसी भी देश हैं जहां तेल का भंडार ना होने के बावजूद भी उन्होंने काफी ज्यादा प्रगति हासिल की है. आइए जानते हैं उन्हीं देशों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 May 2026 07:48 PM (IST)
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  • आइसलैंड ने भूगर्भीय ऊर्जा से 90% घरों को गर्म किया।
  • नदियों और हिमनदों से जलविद्युत से बिजली उत्पादन होता है।
  • पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटी, इलेक्ट्रिक वाहन बढ़े।
  • कोस्टा रिका ने कार्बन तटस्थता और हरित योजनाओं पर ध्यान दिया।

Iceland Energy: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ा है. इसी बीच कुछ देशों ने अपने यहां तेल के भंडार ना होने के बावजूद भी काफी ज्यादा प्रगति हासिल की है. आइसलैंड और कोस्टा रिका जैसे देशों ने जीवाश्म इंधनों पर अपनी निर्भरता कम करके और लगभग पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ मुड़कर आधुनिक अर्थव्यवस्था खड़ी की है. तेल की दौलत पर निर्भर रहने के बजाय इन देशों ने जियोथर्मल एनर्जी, जलविद्युत,‌ ग्रीन टेक्नोलॉजी और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है. 

आइसलैंड पृथ्वी के नीचे की गर्मी का इस्तेमाल करता है 

आइसलैंड की सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह उसका विशाल जियोथर्मल एनर्जी संसाधन है. क्योंकि यह देश एक ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र में स्थित है इस वजह से पृथ्वी की सतह के नीचे काफी भारी मात्रा में गर्मी मौजूद है. आइसलैंड ने इस प्राकृतिक भूवैज्ञानिक गतिविधि को ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत में बदल दिया है. भूमिगत गर्म पानी और भाप को पाइपलाइन के जरिए से थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है. यहां उनका इस्तेमाल बिजली और हीटिंग पैदा करने के लिए किया जाता है. दरअसल आइसलैंड के 90% से ज्यादा घरों को तेल आधारित प्रणालियों के बजाय प्राकृतिक रूप से गर्म जियोथर्मल पानी का इस्तेमाल करके गर्म किया जाता है. 

नदियां और हिमनद भारी मात्रा में बिजली पैदा करते हैं

जलविद्युत, आइसलैंड और कोस्टा रिका में ऊर्जा उत्पादन का एक जरूरी स्तंभ है. दोनों देशों में भरपूर वर्षा होती है और यहां ऐसी नदियां हैं जो हिमनदों और पहाड़ी इलाकों से पोषित होती हैं. इन नदियों का इस्तेमाल बड़े जलविद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए किया जाता है. यह भारी मात्रा में स्वच्छ बिजली पैदा करते हैं. 

पेट्रोल की खपत में भारी गिरावट 

जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता धीरे-धीरे कम होती गई. आइसलैंड में इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से आम होते जा रहे हैं और सरकारों ने ग्रीन एनर्जी से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है.

कार्बन तटस्थ नीति

खास तौर से कोस्टा रिका ने अपनी पर्यावरणीय नीतियों और कार्बन तटस्थ लक्ष्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल की है. इस देश ने उत्सर्जन कम करने, जंगलों की रक्षा करने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का विस्तार करने पर केंद्रित योजनाओं को शुरू किया है. ऐसी नीतियों ने विदेशी निवेश, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय साझेदारियों को आकर्षित करने में मदद की है.

यह भी पढ़ेंः बगैर शादी किए एक बच्ची की मां हैं जॉर्जिया मेलोनी, जानें कौन था उनका बॉयफ्रेंड?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 May 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
Geothermal Energy Iceland Energy Costa Rica Renewable Energy
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