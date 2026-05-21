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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGiorgia Meloni: बगैर शादी किए एक बच्ची की मां हैं जॉर्जिया मेलोनी, जानें कौन था उनका बॉयफ्रेंड?

Giorgia Meloni: बगैर शादी किए एक बच्ची की मां हैं जॉर्जिया मेलोनी, जानें कौन था उनका बॉयफ्रेंड?

Giorgia Meloni: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोन के साथ मुलाकात की. इसी बीच आइए जानते हैं मेलोनी की निजी जिंदगी के बारे में.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 May 2026 07:17 PM (IST)
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  • प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर जॉर्जिया मेलोनी ने स्वागत किया।
  • मेलोनी ने पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर अपना दोस्त बताया।
  • इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी अपने पूर्व साथी से अलग हो गईं।
  • पूर्व साथी के विवादित ऑडियो लीक होने पर रिश्ता टूटा।

Giorgia Meloni: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने पांच देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव के लिए इटली पहुंचे. वहां रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका स्वागत किया. इस दौरे के दौरान मेलोनी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और उन्हें अपना दोस्त बताया.  इस मुलाकात को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कई लोग जॉर्जिया मेलोनी की निजी जिंदगी के बारे में भी जानने को उत्सुक हैं. आइए जानते हैं जॉर्जिया मेलोनी के बॉयफ्रेंड के बारे में.

जॉर्जिया मेलोनी का एंड्रिया जियाम्ब्रुनो के साथ रिश्ता 

जॉर्जिया मेलोनी के पूर्व पार्टनर एंड्रिया जियाम्ब्रुनो हैं. वे एक इटैलियन टेलीविजन पत्रकार और न्यूज एंकर हैं. कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात 2014 में एक टेलीविजन स्टूडियो में हुई थी जहां मेलोनी एक मेहमान के तौर पर आई थी और एंड्रिया जियाम्ब्रुनो वहां पत्रकार और लेखक के तौर पर काम कर रहे थे. उनकी दोस्ती धीरे-धीरे एक लंबे रिश्ते में बदल गई. हालांकि इस जोड़े ने कभी औपचारिक रूप से शादी नहीं की लेकिन वह लगभग एक दशक तक लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहे.

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2016 में बने माता-पिता 

2016 में जॉर्जिया मेलोनी और एंड्रिया जियाम्ब्रुनो एक बेटी के माता-पिता बने जिसका नाम जिनेवरा है. मेलोनी ने कभी-कभी सार्वजनिक रूप से मातृत्व और अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने के बारे में बात की है. 

 दोनों अलग क्यों हुए? 

अक्टूबर 2023 में जॉर्जिया मेलोनी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह और एंड्रिया जियाम्ब्रुनो अब अलग हो गए हैं. यह अलगाव तब हुआ जब एंड्रिया जियाम्ब्रुनो से जुड़े कुछ ऑफ एयर वीडियो और ऑडियो क्लिप लीक होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. इन रिकॉर्डिंग्स में कथित तौर पर उन्हें टेलिविजन प्रोडक्शन के दौरान अपनी महिला सहकर्मियों के बारे में अनुचित और विवादित टिप्पणियां करते हुए सुना गया था. इस विवाद के बाद मेलोनी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर अपने रिश्ते के खत्म होने की पुष्टि की.

उन्होंने कहा कि लगभग 10 साल साथ बिताने के बाद अब उनके रास्ते अलग हो गए हैं. राजनीतिक जानकारों ने यह गौर किया कि यह फैसला मेलोनी की अपने पद की गरिमा बनाए रखने और इस मुद्दे पर लंबे समय तक चलने वाले सार्वजनिक विवाद से बचने की कोशिश को भी दर्शाता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 May 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Italy Prime Minister Giorgia Meloni Andrea Giambruno
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