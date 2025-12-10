हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज"थेथरोलॉजी" क्या है इस बिहारी शब्द के मायने? राहुल गांधी के लिए गिरिराज सिंह ने किया इस्तेमाल

"थेथरोलॉजी" क्या है इस बिहारी शब्द के मायने? राहुल गांधी के लिए गिरिराज सिंह ने किया इस्तेमाल

बिहारियों की खास ‘सिधाई में छिपी शरारत’ वाले स्वभाव पर मजाकिया तंज की तरह इस्तेमाल होने वाला यह देसी टर्म अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका इस्तेमाल किया है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 10 Dec 2025 05:37 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की मिट्टी में बोलचाल का अंदाज सिर्फ मजेदार ही नहीं, बल्कि शोध का विषय भी बन सकता है. इसका जिंदा उदाहरण है गली, चौक और चाय की थड़ी पर लोगों के बीच चर्चा में छाया शब्द ‘थेथरोलॉजी’. हो सकता है आपके लिए ये शब्द नया हो और समझ से परे हो, लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग इससे भली भांति वाकिफ हैं और वजन शब्द में इतना है कि ऑक्सफॉर्ड इसे अपने शब्दकोष में जोड़ने का विचार अगर करने लगे तो गलत नहीं होगा. बिहारियों की खास ‘सिधाई में छिपी शरारत’ वाले स्वभाव पर मजाकिया तंज की तरह इस्तेमाल होने वाला यह देसी टर्म अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर कर दिया है.

जानिए क्या है "थेथरोलॉजी" शब्द के मायने

बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में एक शब्द आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है थेथर. दरअसल, थेथर उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो बहस के दौरान हठी हो जाता है. यानी वाद विवाद में जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो जबरन बहस करके खुद को ही सही साबित करने पर उतर आने वाले शख्स को कहते हैं 'थेथर'. इसे बोलचाल में यूं कहा जाता है "तू थेथर है रे?" इसी शब्द के मायने को अगर मनोवैज्ञानिक रूप दे दिया जाए तो नया शब्द निकलकर आता है थेथरोलॉजी. थेथरोलॉजी जबरन बहस करके खुद को ही सही साबित करने की कोशिश करने वाले शख्स की मनोदशा और मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

यह भी पढ़ें: आज 2 लाख का सोना खरीदा तो 2035 में कितने हो जाएगा आपका पैसा, जानें कितना होगा मुनाफा?

क्यों चर्चा में आया ये शब्द?

दरअसल, एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो खुद बिहार के बेगूसराय से आते हैं पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस मंदिर के पक्ष में फैसला लाने वाले जज के खिलाफ महाअभियोग ला रही है तो उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि विनाश काले विपरित बुद्धि. राहुल गांधी थेथरोलॉजी के मास्टर हैं और उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है. तभी से इस शब्द की चर्चाएं होने लगीं और इसका मतलब समझना जरूरी हो गया.

यह भी पढ़ें: कोट-पैंट पहनकर नमाज पढ़ते हैं इस देश के मुस्लिम, ऐसी होती है मौलवी की ड्रेस

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read
Published at : 10 Dec 2025 05:37 PM (IST)
Tags :
GK NEWS Thethrology Bihari Word
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: क्या माझी लाडकी बहिन योजना हो जाएगी बंद? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- '31 दिसबंर तक...'
महाराष्ट्र: क्या माझी लाडकी बहिन योजना हो जाएगी बंद? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- '31 दिसबंर तक...'
क्रिकेट
इंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए
इंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
Advertisement

वीडियोज

Census 2027 High Tech: Real Time Monitoring से बदल जाएगा पूरा System | Paisa Live
IndiGo Crisis: इंडिगो पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, अब यात्रियों को नहीं होगी परेशानी! #indigoupdate
Aniruddhacharya Controversy: ज्ञानी बाबा पर कोर्ट लगाएगी क्लास, अब तो माफी मांगनी पड़ेगी!
Goa Nightclub Fire: लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड पार्टी पुलिस ने ऐसे किया EXPOSE
Aniruddhacharya Controversy: महिलाओं का अपमान करना कब बंद करेंगे बाबा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: क्या माझी लाडकी बहिन योजना हो जाएगी बंद? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- '31 दिसबंर तक...'
महाराष्ट्र: क्या माझी लाडकी बहिन योजना हो जाएगी बंद? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- '31 दिसबंर तक...'
क्रिकेट
इंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए
इंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
बॉलीवुड
Year Ender 2025: न खान्स, न कपूर, ये है 2025 का सबसे बड़ा एक्टर, आमिर-सलमान, ऋतिक सब पीछे रह गए
न खान्स, न कपूर, ये है 2025 का सबसे बड़ा एक्टर, आमिर-सलमान, ऋतिक सब पीछे रह गए
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
यूटिलिटी
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
लाइफस्टाइल
Egg Storage: क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget