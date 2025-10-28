कब और कैसे हुई मैराथन की शुरुआत, क्या है इसकी दूरी 42.195 किमी होने का कारण?

आपने मैराथन की दौड़ के बारे में तो सुना ही होगा. इसमें एक साथ कई सारे पार्टिसिपेंट्स दौड़ लगाते हैं और काफी लंबा डिस्टेंस कवर करके एक फाइनल पॉइंट पर पहुंचते हैं.

ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौड़ का नाम मैराथन ही क्यों रखा गया और इसका डिस्टेंस इतना ओड क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं इसके बारे में.

क्या है मैराथन की कहानी?

मैराथन को मैराथन नाम मिलने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है. मैराथन की शुरुआत साल 490 ईसवी से पहले हुई थी. ग्रीस में मैराथन नाम का एक कोस्टल प्लेन था, जहां यूनानी और पर्शियन सैनिकों के बीच युद्ध हुआ था. इस दौरान यूनान की छोटी सी आर्मी ने पर्शियन्स को बुरी तरह से हरा दिया था. ऐसे में इस खुशखबरी को देने के लिए यूनानी सेना के फिडिपीडेस नाम के सैनिक को यूनान भेजा गया. मैराथन से एथेंस तक का कुल डिस्टेंस 40 किमी था, जिसे फिडिपीडेस ने दौड़कर ही कवर किया था. इस दौरान फिडिपीडेस ने अपने कवच और कुंडल भी खोल दिए थे. लेकिन वहां पहुंचने तक वह बेहद थका हुआ और खून से लतपथ था और उसने वहां पहुंचने पर सिर्फ एक शब्द बोला नैनीकिकामैन जिसका ग्रीक में मतलब था हम जीत गए. इस जीत की खबर देने के तुरंत बाद ही फिडिपीडेस की मौत हो गई. बाद में यही कहानी मॉडर्न मैराथन की इंस्पिरेशन बनी.

मैराथन 42.195 किमी लंबी ही क्यों होती है?

हालांकि इस कहानी का कोई रियल प्रूफ नहीं मिलता है लेकिन साल 1896 में जब मॉडर्न ओलिंपिक की शुरुआत की गई तो एक फ्रेंच स्कॉलर मिचेल ब्रिएल ने एक आइडिया दिया कि ओलंपिक में एक ऐसी रेस होनी चाहिए, जो इस कहानी को ट्रिब्यूट दे. तभी ओलंपिक्स के फाउंडर पियर डी कोबर्टिन को ये आइडिया काफी पसंद आया और उन्होंने इसे अपना लिया, जिसके बाद एथेंस में पहला ओलंपिक मैराथन हुई. उस समय मैराथन की कहानी से प्रेरित होकर इस स्पोर्ट्स का कुल डिस्टेंस 40 किमी रखा गया. लेकिन इसके बाद भी ये डिस्टेंस फिक्सड नहीं था. कभी इसे 38 तो कभी कुछ और कर दिया जाता था. ये इस बात पर डिपेंड करता था कि अलग-अलग जगहों पर रस्तें और जगह कैसी है. फिर 1908 में लन्दन ओलिंपिक आए. इसमें ऑर्गनाइजर्स इस रेस को रॉयल फैमिली के लिए स्पेशल बनाना चाहते थे. इसलिए ये तय हुआ कि रेस की शुरुआत विंडसर कास्टल में होगी और खत्म वाइट सिटी स्टेडियम में होगी. इसलिए इस डिस्टेंस को 40 से 42.195 किमी कर दिया गया ताकि इस रेस की फिनिश लाइन एग्जैक्ट रॉयल फैमिली के सामने आकर खत्म हो.

