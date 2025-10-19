नेताओं के काफिले में कैसे होती हैं एक ही नंबर की कई गाड़ियां, क्या आम इंसान कर सकता है ऐसा?

जब भी कोई बड़ा नेता कही आता जाता है तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है. ऐसे में भर आने जाने के लिए उनकी अपनी गाड़िया होती हैं जो उन्हें लेकर जाती हैं. साथ ही कई बॉडीगार्ड्स भी वहां सुरक्षा के लिए मौजूद रहते है.

ऐसे में आपने कई बार देखा होगा कि नेताओं की गाड़ियों के साथ चलने वाले गाड़ी के काफिले में एक चीज कॉमन होती है और वो चीज है उन सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट. इन गाड़ियों की नंबर प्लेट का नंबर एकदम सेम होता है. लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है? आइए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे का रीजन और ये भी कि क्या कोई आम इंसान भी ऐसा कर सकता है?

सेफ्टी और सीक्रेसी मेंटेन करना है जरूरी

नेताओं के साथ चलते काफिले में अपने कई बार सेम नंबर प्लेट वाली गाड़िया देखी होंगी. ये बात बेहद हैरान करने वाली है कुकी गाड़ियों का नंबर एक दूसरे से अलग होता है. लेकिन यहां इन्हें सेम रखने की वजह है सीक्रेसी और सेफ्टी बनाए रखना. दरअसल, VIP या VVIP नेताओं जैसे सीएम या सासंद की सुरक्षा के लिए SPG या पुलिस प्रोटेक्शन टीम काफिले में कई सेम मॉडल की गाड़ियों रखती हैं. ऐसा करने का कारण ये है कि इससे कोई बाहरी इंसान असली गाड़ी की पहचान न कर सकें. साथ ही इन गाड़ियों का एक जैसा नंबर, मॉडल और कलर होता जरूर है लेकिन ये नंबर असली नहीं होते है, बल्कि डमी नंबर्स होते हैं. ऐसे में इससे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहती है.

क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं?

ऐसे में यहां सवाल उठता है कि क्या आप और हम जैसे आम लोग भी ऐसा कर सकते है? इसका जवाब है नहीं. दरअसल, एक ही नंबर प्लेट की दो गाड़ियां रखने की अनुमति नहीं होती है. भारतीय कानून के मुताबिक बिना वैलिड नंबर प्लेट के कोई भी व्हीकल चलाना कानून जुर्म है. ऐसा करने पर आपको 5000 रुपये तक का भरी जुर्माना भी देना पड़ सकता है. साथ ही आपका व्हीकल भी जब्त किया जा सकता है. इसके अलावा अगर जानबूझकर नकली या झूठी नंबर प्लेट लगाई तो जेल जाने की नौबत भी आ सकती है.

