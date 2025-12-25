एक्सप्लोरर
कार या बाइक, किस वाहन का चालान सबसे ज्यादा काटती है ट्रैफिक पुलिस?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत 14 अक्टूबर से नवंबर के अंत तक 1.05 लाख से ज्यादा PUCC चालान काटे गए. इनमें से करीब 78 प्रतिशत यानी 82,774 चालान सिर्फ बाइक और स्कूटर चालकों के थे.
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है. लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालक PUCC को हल्के में ले रहे हैं. आंकड़े साफ बताते हैं कि नियमों के अनदेखी में सबसे आगे दो पहिया वाहन है. PUCC न बनवाना, एक्सपायर सर्टिफिकेट के साथ सड़क पर चलना और बार-बार नियम तोड़ना अब गलती नहीं बल्कि आदत माना जा रहा है.
Published at : 25 Dec 2025 09:17 AM (IST)
