कार या बाइक, किस वाहन का चालान सबसे ज्यादा काटती है ट्रैफिक पुलिस?

कार या बाइक, किस वाहन का चालान सबसे ज्यादा काटती है ट्रैफिक पुलिस?

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत 14 अक्टूबर से नवंबर के अंत तक 1.05 लाख से ज्यादा PUCC चालान काटे गए. इनमें से करीब 78 प्रतिशत यानी 82,774 चालान सिर्फ बाइक और स्कूटर चालकों के थे.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Dec 2025 09:17 AM (IST)
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत 14 अक्टूबर से नवंबर के अंत तक 1.05 लाख से ज्यादा PUCC चालान काटे गए. इनमें से करीब 78 प्रतिशत यानी 82,774 चालान सिर्फ बाइक और स्कूटर चालकों के थे.

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है. लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालक PUCC को हल्के में ले रहे हैं. आंकड़े साफ बताते हैं कि नियमों के अनदेखी में सबसे आगे दो पहिया वाहन है. PUCC न बनवाना, एक्सपायर सर्टिफिकेट के साथ सड़क पर चलना और बार-बार नियम तोड़ना अब गलती नहीं बल्कि आदत माना जा रहा है.

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत 14 अक्टूबर से नवंबर के अंत तक 1.05 लाख से ज्यादा PUCC चालान काटे गए. इनमें से करीब 78 प्रतिशत यानी 82,774 चालान सिर्फ बाइक और स्कूटर चालकों के थे. इसका मतलब साफ है कि हर पांच में से चार वाहन PUCC नियम तोड़ते हुए दोपहिया ही पाए गए हैं.
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत 14 अक्टूबर से नवंबर के अंत तक 1.05 लाख से ज्यादा PUCC चालान काटे गए. इनमें से करीब 78 प्रतिशत यानी 82,774 चालान सिर्फ बाइक और स्कूटर चालकों के थे. इसका मतलब साफ है कि हर पांच में से चार वाहन PUCC नियम तोड़ते हुए दोपहिया ही पाए गए हैं.
वहीं दिल्ली में PUCC नियम तोड़ने वाले टॉप 5 वाहनों में कोई भी कारें शामिल नहीं है. इस लिस्ट में 2016 मॉडल Passion Pro शामिल है, जिस पर 47 चालान काटे गए. वहीं 2018 मॉडल Passion Pro पर 38 चालान काटे गए. इसके अलावा 2022 मॉडल Splendor पर 38 चालान काटे गए. वहीं 2018 मॉडल TVS Jupiter Scooty पर 37 चालान काटे गए और 2021 मॉडल Yamaha Ray ZR Street Rally पर 35 चालान काटे गए. जिसमें मालिक ने कभी PUCC बनवाया ही नहीं.
वहीं दिल्ली में PUCC नियम तोड़ने वाले टॉप 5 वाहनों में कोई भी कारें शामिल नहीं है. इस लिस्ट में 2016 मॉडल Passion Pro शामिल है, जिस पर 47 चालान काटे गए. वहीं 2018 मॉडल Passion Pro पर 38 चालान काटे गए. इसके अलावा 2022 मॉडल Splendor पर 38 चालान काटे गए. वहीं 2018 मॉडल TVS Jupiter Scooty पर 37 चालान काटे गए और 2021 मॉडल Yamaha Ray ZR Street Rally पर 35 चालान काटे गए. जिसमें मालिक ने कभी PUCC बनवाया ही नहीं.
Published at : 25 Dec 2025 09:17 AM (IST)
