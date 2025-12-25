कार या बाइक, किस वाहन का चालान सबसे ज्यादा काटती है ट्रैफिक पुलिस?

वहीं दिल्ली में PUCC नियम तोड़ने वाले टॉप 5 वाहनों में कोई भी कारें शामिल नहीं है. इस लिस्ट में 2016 मॉडल Passion Pro शामिल है, जिस पर 47 चालान काटे गए. वहीं 2018 मॉडल Passion Pro पर 38 चालान काटे गए. इसके अलावा 2022 मॉडल Splendor पर 38 चालान काटे गए. वहीं 2018 मॉडल TVS Jupiter Scooty पर 37 चालान काटे गए और 2021 मॉडल Yamaha Ray ZR Street Rally पर 35 चालान काटे गए. जिसमें मालिक ने कभी PUCC बनवाया ही नहीं.