Cheapest Country For Indians: अगर आप बिना ज्यादा खर्च किए अंतरराष्ट्रीय यात्रा का सपना देख रहे हैं तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है. दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस बजट यात्रियों के लिए बिल्कुल सही जगह है. भारतीय पर्यटकों के लिए इसका मुख्य फायदा इसकी अनुकूल विनियम दर है. भारत का ₹1 यहां लगभग 244.4 लाओ किप के बराबर है.

किफायती आवास

लाओस में रहना बिल्कुल भी महंगा नहीं है. यहां पर आसानी से आपको बजट में गेस्ट हाउस मिल जाएंगे. इनका प्रति रात किराया 1200 से 2800 रुपए तक है. कम लागत के बावजूद भी ये आवास साफ सुथरे और सुरक्षित हैं. ये आवास शहर के केंद्रों या पर्यटन स्थलों के पास ही होते हैं. यात्री बिना ज्यादा खर्च किए यहां पर आराम और सुविधा दोनों का आनंद ले सकते हैं.

किफायती दामों पर स्थानीय भोजन

खाने के शौकीन लोगों के लिए यह एक शानदार जगह है. स्ट्रीट फूड और छोटे स्थानीय रेस्टोरेंट कम दामों पर शानदार भोजन देते हैं. इनकी कीमत आमतौर पर 20 से 80 रुपए के बीच होती है. पारंपरिक लाओ व्यंजन जैसे स्टिकी राइस और लार्ब से लेकर साधारण नूडल सूप तक यहां का खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट और किफायती है.

सस्ता परिवहन

यह जगह घूमने फिरने में भी काफी ज्यादा सस्ती है. बस और टुकटुक की सवारी आमतौर पर दूरी और स्थान के आधार पर ₹12 से ₹40 के बीच होती है. इनके जरिए आप मंदिर, झरने, बाजार और बाकी आकर्षक जगहों तक आसानी से पहुंच सकते हैं.

इसी के साथ यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक स्थलों के लिए पहचानी जाती है. इन जगहों की यात्रा करना महंगा नहीं होता. मंदिर और पार्कों में प्रवेश शुल्क आमतौर पर 40 से 120 रुपए तक होता है. यहां कुंग सी फॉल, लुआंग प्रबांग के ऐतिहासिक मंदिर और मेकांग नदी देखने को मिलेगी.

किफायती आवास, स्थानीय परिवहन और सस्ते भोजन को मिलाकर यहां आपका एक दिन का खर्चा ₹1500 से ₹3000 के बीच आएगा. यह जगह उन लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी है जो बजट में यात्रा करना चाहते हैं. अगर आप यहां एक हफ्ते रुकते हैं तो इसमें आपका टोटल खर्चा 40,000 से 70,000 रुपए के बीच आ सकता है. इसमें आपका आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन और घूमने फिरने वाली जगहों का प्रवेश शुल्क सब शामिल है. जो लोग बिना ज्यादा खर्च किए विदेश घूमना चाहते हैं उनके लिए लाओस एक शानदार अनुभव और बचत दोनों प्रदान करता है.

ये भी पढ़ें: किसके नाम पर रखा गया था मेहरम नगर का नाम? जान लें इस गांव का इतिहास