Sharing Border with 14 Nations: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी सीमाएं 14 अलग-अलग देशों से मिलती हैं. यह जानकर कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है लेकिन यह सच है. आपको बता दें कि अपनी इस खासियत वाला यह देश दुनिया का एकमात्र देश है. तो आइए जानते हैं क्या है इस देश का नाम और इसकी सीमाएं किन देशों से मिलती है.

एक बड़ा देश

दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 14 देशों से मिलती है. इसकी सीमाएं पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलों और नदियों के पार हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं. यह देश अपनी सीमा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस और मंगोलिया से जोड़ता है. दुनिया में कोई भी दूसरा देश इतनी सारी सीमाओं को नहीं छूता है.

संस्कृति और भाषाओं का संगम

अब क्योंकि चीन की सीमाएं इतने सारे देशों से लगती हैं इस वजह से यह संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक संगम बन चुका है. पश्चिम में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर वियतनाम और म्यांमार के जंगलों तक सीमा के कई क्षेत्र विविध जातिय समूह का निवास स्थान बन चुके हैं.

भौगोलिक विविधता

चीन की सीमाएं गोबी रेगिस्तान और हिमालय पर्वतों से लेकर विशाल नदी घाटियों और घने जंगलों तक काफी मनमोहक परिदृश्यों से होकर गुजरती हैं. यह विविधता चीन की जलवायु और बायोडायवर्सिटी के साथ-साथ इन जगहों पर रहने वाले लोगों के व्यापार और रहने के तरीकों को भी प्रभावित करती है.

सुरक्षा और सीमा प्रबंधन

14 देशों के साथ सीमाएं होने की कई चुनौतियां हैं. चीन को हजारों किलोमीटर क्षेत्र में सुरक्षा, सीमा नियंत्रण और निगरानी बनाए रखनी पड़ती है. इसे संभालने के लिए देश एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम और मजबूत सैन्य उपस्थिति का इस्तेमाल करता है.

14 पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को संभालना कोई आसान काम नहीं है. कूटनीति, व्यापार और बातचीत के जरिए चीन दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है और ऐसी नीतियों को आकार देने में एक बड़ी भूमिका भी निभाता है. चीन की सीमाएं विविधता और कूटनीति की कहानी बयां करती है. चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी भूमि सीमाएं 14 देशों के साथ साझा होती हैं और यह अवसरों और चुनौतियां दोनों का एक बड़ा केंद्र बिंदु है. इतने सारे देशों के पड़ोसी के रूप में चीन वैश्विक राजनीति में एक बड़ा प्रभाव प्रदान करता है.

ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान ने अब तक कितने युद्ध लड़े, जानें क्यों नहीं गुलाम बना पाया कोई देश