Sharing Border with 14 Nations: दुनिया के इस एकमात्र देश का बॉर्डर छूता है 14 देशों को, जानें किन-किन के साथ लगी है सीमा

Sharing Border with 14 Nations: दुनिया का यह एकमात्र देश 14 देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है. आइए जानते हैं क्या है इस देश का नाम और किन देशों से मिलती है इसकी सीमाएं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 18 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Preferred Sources

Sharing Border with 14 Nations: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी सीमाएं 14 अलग-अलग देशों से मिलती हैं. यह जानकर कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है लेकिन यह सच है. आपको बता दें कि अपनी इस खासियत वाला यह देश दुनिया का एकमात्र देश है. तो आइए जानते हैं क्या है इस देश का नाम और इसकी सीमाएं किन देशों से मिलती है.

एक बड़ा देश 

दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 14 देशों से मिलती है. इसकी सीमाएं पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलों और नदियों के पार हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं. यह देश अपनी सीमा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस और मंगोलिया से जोड़ता है. दुनिया में कोई भी दूसरा देश इतनी सारी सीमाओं को नहीं छूता है. 

संस्कृति और भाषाओं का संगम 

अब क्योंकि चीन की सीमाएं इतने सारे देशों से लगती हैं इस वजह से यह संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक संगम बन चुका है. पश्चिम में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर वियतनाम और म्यांमार के जंगलों तक सीमा के कई क्षेत्र विविध जातिय समूह का निवास स्थान बन चुके हैं. 

भौगोलिक विविधता 

चीन की सीमाएं गोबी रेगिस्तान और हिमालय पर्वतों से लेकर विशाल नदी घाटियों और घने जंगलों तक काफी मनमोहक परिदृश्यों से होकर गुजरती हैं. यह विविधता चीन की जलवायु और बायोडायवर्सिटी के साथ-साथ इन जगहों पर रहने वाले लोगों के व्यापार और रहने के तरीकों को भी प्रभावित करती है. 

सुरक्षा और सीमा प्रबंधन 

14 देशों के साथ सीमाएं होने की कई चुनौतियां हैं. चीन को हजारों किलोमीटर क्षेत्र में सुरक्षा, सीमा नियंत्रण और निगरानी बनाए रखनी पड़ती है. इसे संभालने के लिए देश एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम और मजबूत सैन्य उपस्थिति का इस्तेमाल करता है. 

14 पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को संभालना कोई आसान काम नहीं है. कूटनीति, व्यापार और बातचीत के जरिए चीन दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है और ऐसी नीतियों को आकार देने में एक बड़ी भूमिका भी निभाता है. चीन की सीमाएं विविधता और कूटनीति की कहानी बयां करती है. चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी भूमि सीमाएं 14 देशों के साथ साझा होती हैं और यह अवसरों और चुनौतियां दोनों का एक बड़ा केंद्र बिंदु है. इतने सारे देशों के पड़ोसी के रूप में चीन वैश्विक राजनीति में एक बड़ा प्रभाव प्रदान करता है.

स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 18 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Embed widget