भारत की अर्थव्यवस्था जितनी विशाल है, उतनी ही असमान रूप से बंटी हुई भी है. देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जो पूरे भारत की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं, जहां का कारोबार, उद्योग, खेती और टेक्नोलॉजी मिलकर देश की जीडीपी का बड़ा हिस्सा तय करते हैं. सवाल यह है कि आखिर कौन से हैं वो राज्य, जिनके कंधों पर टिकी है भारत की एक तिहाई अर्थव्यवस्था? जवाब आपको चौंका देगा.

वैश्विक स्तर पर मजबूत करते हैं भारत की छवि

भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर को अगर ध्यान से देखा जाए, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो पूरे देश के विकास का इंजन बन चुके हैं. आंकड़ों के मुताबिक, भारत की जीडीपी का करीब एक तिहाई हिस्सा सिर्फ पांच राज्यों से आता है. इन राज्यों ने न सिर्फ उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक छवि को मजबूत भी किया है.

महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी और विकास की धुरी

भारत के सबसे अमीर राज्य के रूप में महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है. करीब 31 ट्रिलियन रुपये के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के साथ महाराष्ट्र अकेले देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा संभालता है. मुंबई, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, यहां की आर्थिक ताकत का केंद्र है. बॉलीवुड, बीएसई, एनएसई और देश-विदेश के बड़े उद्योग घरानों के मुख्यालय महाराष्ट्र में हैं. यही वजह है कि यह राज्य भारत के आर्थिक मानचित्र का सबसे चमकता सितारा है.

तमिलनाडु उद्योग और तकनीक का संगम

दक्षिण भारत का प्रमुख औद्योगिक राज्य तमिलनाडु भी भारत की आर्थिक ताकत में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देता है. करीब 20 ट्रिलियन रुपये के GSDP के साथ यह राज्य न सिर्फ ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल हब है, बल्कि आईटी सेक्टर में भी अग्रणी है. चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै जैसे शहर अब वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं.

गुजरात व्यापार और विनिर्माण की ताकत

तीसरे स्थान पर है गुजरात, जो अपने औद्योगिक विकास और व्यापारिक समझ के लिए जाना जाता है. 20 ट्रिलियन रुपये के करीब जीएसडीपी के साथ, गुजरात के बंदरगाह और एसईजेड भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जान हैं. पेट्रोकेमिकल और फार्मा उद्योग ने यहां की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां दी हैं.

उत्तर प्रदेश कृषि और सेवा क्षेत्र में दमदार प्रदर्शन

देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब पारंपरिक खेती से निकलकर सेवा और आईटी सेक्टर की ओर बढ़ रही है. करीब 19.7 ट्रिलियन रुपये के GSDP के साथ यूपी देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. धार्मिक पर्यटन, खाद्यान्न उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने यूपी को इस सूची में मजबूत जगह दिलाई है.

कर्नाटक टेक्नोलॉजी और नवाचार का केंद्र

भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला कर्नाटक पांचवें स्थान पर है. बेंगलुरु का आईटी सेक्टर और स्टार्टअप कल्चर यहां की आर्थिक रीढ़ है. करीब 19.6 ट्रिलियन रुपये के GSDP के साथ यह राज्य जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में भी देश का नेतृत्व कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Poland Currency: पोलैंड में इतने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, जानें यहां की करेंसी कितनी मजबूत?