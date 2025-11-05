हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदेश की दौलत का बड़ा हिस्सा संभालते हैं ये पांच राज्य, जिन पर टिकी है भारत की एक तिहाई अर्थव्यवस्था

देश की दौलत का बड़ा हिस्सा संभालते हैं ये पांच राज्य, जिन पर टिकी है भारत की एक तिहाई अर्थव्यवस्था

Richest States Of India: भारत की आर्थिक ताकत सिर्फ दिल्ली और मुंबई तक सीमित नहीं, बल्कि उन पांच राज्यों के कंधों पर टिकी है जो अपनी मेहनत, तकनीक और उद्योग के दम पर देश को आगे बढ़ा रहे हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की अर्थव्यवस्था जितनी विशाल है, उतनी ही असमान रूप से बंटी हुई भी है. देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जो पूरे भारत की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं, जहां का कारोबार, उद्योग, खेती और टेक्नोलॉजी मिलकर देश की जीडीपी का बड़ा हिस्सा तय करते हैं. सवाल यह है कि आखिर कौन से हैं वो राज्य, जिनके कंधों पर टिकी है भारत की एक तिहाई अर्थव्यवस्था? जवाब आपको चौंका देगा.

वैश्विक स्तर पर मजबूत करते हैं भारत की छवि

भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर को अगर ध्यान से देखा जाए, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो पूरे देश के विकास का इंजन बन चुके हैं. आंकड़ों के मुताबिक, भारत की जीडीपी का करीब एक तिहाई हिस्सा सिर्फ पांच राज्यों से आता है. इन राज्यों ने न सिर्फ उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक छवि को मजबूत भी किया है.

महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी और विकास की धुरी

भारत के सबसे अमीर राज्य के रूप में महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है. करीब 31 ट्रिलियन रुपये के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के साथ महाराष्ट्र अकेले देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा संभालता है. मुंबई, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, यहां की आर्थिक ताकत का केंद्र है. बॉलीवुड, बीएसई, एनएसई और देश-विदेश के बड़े उद्योग घरानों के मुख्यालय महाराष्ट्र में हैं. यही वजह है कि यह राज्य भारत के आर्थिक मानचित्र का सबसे चमकता सितारा है.

तमिलनाडु उद्योग और तकनीक का संगम

दक्षिण भारत का प्रमुख औद्योगिक राज्य तमिलनाडु भी भारत की आर्थिक ताकत में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देता है. करीब 20 ट्रिलियन रुपये के GSDP के साथ यह राज्य न सिर्फ ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल हब है, बल्कि आईटी सेक्टर में भी अग्रणी है. चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै जैसे शहर अब वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं.

गुजरात व्यापार और विनिर्माण की ताकत

तीसरे स्थान पर है गुजरात, जो अपने औद्योगिक विकास और व्यापारिक समझ के लिए जाना जाता है. 20 ट्रिलियन रुपये के करीब जीएसडीपी के साथ, गुजरात के बंदरगाह और एसईजेड भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जान हैं. पेट्रोकेमिकल और फार्मा उद्योग ने यहां की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां दी हैं.

उत्तर प्रदेश कृषि और सेवा क्षेत्र में दमदार प्रदर्शन

देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब पारंपरिक खेती से निकलकर सेवा और आईटी सेक्टर की ओर बढ़ रही है. करीब 19.7 ट्रिलियन रुपये के GSDP के साथ यूपी देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. धार्मिक पर्यटन, खाद्यान्न उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने यूपी को इस सूची में मजबूत जगह दिलाई है.

कर्नाटक टेक्नोलॉजी और नवाचार का केंद्र

भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला कर्नाटक पांचवें स्थान पर है. बेंगलुरु का आईटी सेक्टर और स्टार्टअप कल्चर यहां की आर्थिक रीढ़ है. करीब 19.6 ट्रिलियन रुपये के GSDP के साथ यह राज्य जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में भी देश का नेतृत्व कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Poland Currency: पोलैंड में इतने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, जानें यहां की करेंसी कितनी मजबूत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 05 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
Richest States Of India Maharashtra GDP Tamil Nadu Industry
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी?
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी?
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी?
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी?
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
Kaal Trighori Trailer: अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, रिलीज हुआ हॉरर फिल्म 'काल त्रिघोरी' का डरावना ट्रेलर
'काल त्रिघोरी' से अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, देखें फिल्म का ट्रेलर
हेल्थ
कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी
कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी
नौकरी
ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद
गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
ABP NEWS
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
Embed widget