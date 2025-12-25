हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजArtificial Snow: आर्टिफिशियल रेन के जैसे क्या आर्टिफिशियल स्नो जैसा भी होता है कुछ? जानें क्या होते हैं इसके फायदे

Artificial Snow: आर्टिफिशियल रेन के जैसे क्या आर्टिफिशियल स्नो जैसा भी होता है कुछ? जानें क्या होते हैं इसके फायदे

Artificial Snow: दिल्ली में प्रदूषण को मिटाने के लिए बार-बार आर्टिफिशियल रेन कराने को लेकर चर्चा होती है. आइए जानते हैं कि क्या आर्टिफिशियल रेन की तरह आर्टिफिशियल स्नो जैसा भी कुछ होता है या नहीं?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Dec 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

Artificial Snow: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बार-बार आर्टिफिशियल रेन कराने का प्लान किया जाता है, लेकिन एक यह सवाल यह उठ रहा है कि क्या इसी तरह से आर्टिफिशियल बर्फ भी बनाई जा सकती है? इसका जवाब है हां. आर्टिफिशियल रेन की तरह आर्टिफिशियल स्नो बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है. इस तकनीक का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां पर प्राकृतिक बर्फबारी अनियमित या फिर काफी कम होती है. आइए जानते हैं कैसे बनाई जाती है आर्टिफिशियल बर्फ?

कैसे बनाई जाती है आर्टिफिशियल बर्फ?

आर्टिफिशियल बर्फ को दो तरीकों से बनाया जा सकता है. पहला तरीका होता है स्नो मेकिंग मशीनों के जरिए और दूसरा तरीका होता है क्लाउड सीडिंग. स्नो मेकिंग मशीनों के जरिए उच्च दबाव वाले नोजल का इस्तेमाल करके हवा में पानी की छोटी-छोटी बूंदें छिड़काई जाती हैं. जब तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है तब यह बूंदें असली बर्फ की तरह बारीक बर्फ के कणों में बदल जाती हैं. अब प्राकृतिक मौसम की स्थिति चाहे जो भी हो लेकिन बर्फ की निरंतर परत को बनाए रखने के लिए स्की रिसॉर्ट में इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है.

अब आता है दूसरा तरीका जो है क्लाउड सीडिंग. आर्टिफिशियल रेन की तरह ही क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड या फिर सूखी बर्फ जैसे पदार्थों को बादलों में फैलाया जाता है. इसके बाद यह बर्फ के क्रिस्टल बनाते हैं. जब तापमान और ह्यूमिडिटी अनुकूल हो जाती है तो आर्टिफिशियल बर्फबारी होती है. 

क्या हैं आर्टिफिशियल बर्फ के फायदे?

जिन जगहों में प्राकृतिक बर्फ अनियमित होती है वहां आर्टिफिशियल बर्फ सुनिश्चित करती है की स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और बर्फ के खेल बिना किसी रूकावट के जारी रह सकें. इसी के साथ बर्फ पर निर्भर गंतव्य अक्सर पूर्वानुमानित बर्फबारी पर निर्भर करते हैं. अब आर्टिफिशियल बर्फ के साथ स्की रिसॉर्ट सूखे के दौरान भी चालू रहते हैं. इससे पर्यटन सीजन लंबा होता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है.

इतना ही नहीं बल्कि लद्दाख जैसी जगहों पर आर्टिफिशियल बर्फ का इस्तेमाल बर्फ के स्तूप बनाने के लिए किया जाता है. यह मानव निर्मित ग्लेशियर सर्दियों के पानी को बर्फ के रूप में संग्रहित करते हैं. गर्मियों में यें धीरे-धीरे पिघलते हैं जिससे फसलों के लिए जरूरी सिंचाई जल उपलब्ध हो पाता है. अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम अनियमित हो रहा है और बर्फबारी भी कम हो रही है, इसलिए यह आर्टिफिशियल बर्फ पर्यटन और कृषि को स्थिर करने में काफी मदद कर सकती है.

ये भी पढ़ें: पूरी दुनिया में किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाया जाता है, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 25 Dec 2025 08:05 AM (IST)
Tags :
Cloud Seeding Artificial Rain Artificial Snow
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
हरियाणा
Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
Advertisement

वीडियोज

भूकंप के जोरदार झटके से कांपा Taiwan,करीब17 सेकेंड तक कांपा ताइवान बिल्डिंगो के हिलने का वीडियो कैद
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | Tamil Nadu Case | PM Modi | Unnao Rape Case | Merry Christmas
Kuldeep Senger को Delhi High Court से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा पीड़ित परिवार
कफ सिरप मामले को लेकर Akhilesh Yadav ने बीजेपी पर साधा निशाना, लखानऊ में आने वाले हैं पीएम मोदी
Atal bihari vajpayee Jayanti: लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
हरियाणा
Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही को अपना बनाने के लिए प्रेम को मौत के घाट उतारेगा दिवाकर, प्रार्थना दिखाएगी माही-गौतम को उसकी औकात
प्रेम को मौत के घाट उतारेगा दिवाकर, प्रार्थना दिखाएगी माही-गौतम को उसकी औकात
ट्रेंडिंग
वाह दीदी वाह...महिला ने अपनी बेटी के सिर पर बालों से बना डाला क्रिसमस ट्री- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
वाह दीदी वाह...महिला ने अपनी बेटी के सिर पर बालों से बना डाला क्रिसमस ट्री- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
कौन थीं अटल बिहारी वाजपेयी की गर्लफ्रेंड, जिनकी बेटी को पूर्व पीएम ने लिया था गोद?
कौन थीं अटल बिहारी वाजपेयी की गर्लफ्रेंड, जिनकी बेटी को पूर्व पीएम ने लिया था गोद?
हेल्थ
क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget