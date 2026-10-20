मंगल ग्रह के चांद से मिट्टी क्यों लाना चाहता है जापान, इससे क्या फायदा?

अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में जापान एक नया और अभूतपूर्व इतिहास रचने जा रहा है. जापान एयरोस्पेस एक्सफ्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA अपने बेहद महत्वाकांक्षी MMX मिशन के तहत मंगल ग्रह के प्राकृतिक चंद्रमा फोबोस की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने सीधे धरती पर लाने की तैयारी में जुटा है. मानव इतिहास में यह पहला ऐसा अनोखा मौका होगा जब मंगल के किसी उपग्रह की मिट्टी के सैंपल्स को प्रयोगशाला में जांच के लिए पृथ्वी पर लाया जाएगा. इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष अभियान से सौरमंडल के रहस्यों, ग्रहों के निर्माण और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कई अनछुए पहलुओं से पर्दा उठने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है.

जापान का एमएमएक्स मिशन क्या है?

जापान के इस खास प्रोजेक्ट का आधिकारिक नाम 'मार्टियन मून्स एक्सप्लोरेशन' यानी MMX मिशन है. इस अभियान के तहत जापानी अंतरिक्ष यान को आधुनिक एच-3 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में रवाना किया जाएगा, जिसके अगस्त 2027 के आसपास मंगल ग्रह के क्षेत्र में पहुंचने की उम्मीद है. इस पूरे प्रोजेक्ट में जापान के साथ फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और यूरोप की कई अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं. इस मिशन का मुख्य आकर्षण फ्रांस और जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया 'इडेफिक्स रोवर' है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक डेटा जुटाएगा. सभी चरणों को पूरा करने के बाद यह अंतरिक्ष यान वर्ष 2031 तक सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौट आएगा.

फोबोस और डीमोस का रहस्यमयी अस्तित्व

मंगल ग्रह के पास कुल दो प्राकृतिक चंद्रमा मौजूद हैं, जिनके नाम फोबोस और डीमोस रखे गए हैं. ये दोनों ही उपग्रह पृथ्वी के चंद्रमा की तुलना में बेहद छोटे हैं और इनका आकार किसी आलू की तरह पूरी तरह अनियमित है. फोबोस मंगल ग्रह के काफी करीब स्थित है और एक ही दिन में ग्रह के तीन चक्कर लगा लेता है, जबकि डीमोस अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर परिक्रमा करता है. ग्रीक पौराणिक कथाओं में इन्हें डर और आतंक का प्रतीक माना गया है. 1960 के दशक से मंगल पर दर्जनों अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों चंद्रमाओं की उत्पत्ति और आंतरिक संरचना वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है.

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चंद्रमाओं की उत्पत्ति के वैज्ञानिक सिद्धांत

वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फोबोस और डीमोस जैसे पिंड अस्तित्व में कैसे आए? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुख्य तौर पर दो बड़े सिद्धांत सामने रखे गए हैं. पहला सिद्धांत यह कहता है कि अतीत में किसी विशालकाय खगोलीय पिंड के मंगल से टकराने के कारण जो मलबा अंतरिक्ष में फैला था, उसी से इन चंद्रमाओं का निर्माण हुआ. यदि यह सच साबित होता है, तो फोबोस की मिट्टी में मंगल ग्रह के शुरुआती तत्वों के निशान मिल सकते हैं. वहीं, दूसरा सिद्धांत यह मानता है कि ये दोनों चंद्रमा असल में अंतरिक्ष में घूमने वाले एस्टेरॉयड हैं, जो मंगल के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में फंसकर उसकी परिक्रमा करने लगे. इन दोनों संभावनाओं की सच्चाई का पता केवल फोबोस की मिट्टी के सटीक प्रयोगशाला विश्लेषण से ही चल सकेगा.

कैसे जुटाए जाएंगे नमूने?

इस मिशन का सबसे अहम लक्ष्य फोबोस की सतह से कम से कम 10 ग्राम मिट्टी और खनिज के नमूने इकट्ठा करना है. इसके लिए अंतरिक्ष यान में दो अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है. पहली तकनीक के तहत अमेरिकी उपकरणों की मदद से दबाव वाली गैस छोड़ी जाएगी, जो सतह की धूल को सीधे एक सुरक्षित कंटेनर के अंदर खींच लेगी. दूसरी तकनीक में जापानी उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मिट्टी की सतह के अंदर करीब दो सेंटीमीटर तक गहराई में जाकर सैंपल निकालेगा. इन नमूनों को एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए हीट-प्रूफ कैप्सूल में रखा जाएगा, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अत्यधिक गर्मी को झेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सुरक्षित उतरेगा और अंततः जापान पहुंचाया जाएगा.





बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण लैंडिंग प्रक्रिया

मंगल के चंद्रमा फोबोस पर अंतरिक्ष यान को उतारना वैज्ञानिकों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फोबोस का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले लगभग 2,000 गुना कम है. इतनी कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाली सतह पर किसी यान को स्थिर रखना और लैंड कराना बहुत कठिन होता है. इस समस्या से निपटने के लिए MMX के लैंडिंग मॉड्यूल में विशेष रूप से चार झटके सहने वाले पैरों वाला शॉक-एब्जॉर्बर सिस्टम लगाया गया है. इसके अलावा, इसके साथ भेजे जाने वाले रोवर को भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि यदि वह कम गुरुत्वाकर्षण के कारण कभी पलट भी जाए, तो वह खुद-ब-खुद अपनी सही स्थिति में वापस आ सके.

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