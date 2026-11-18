Muslim CM in India: उत्तर प्रदेश की फिजाओं में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ने लगा है. वजह है यूपी में 2027 में आने वाला विधानसभा चुनाव. इलेक्शन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा है कि उनको इस बार चुनाव में सीएम पद के चेहरे के लिए किसी मुस्लिम को उतारना चाहिए. उत्तर प्रदेश में करीब 22% मुस्लिम आबादी है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इससे पहले देश में मुस्लिम सीएम रह चुके हैं? अगर हां तो किन-किन राज्यों में ऐसा देखने को मिला है, चलिए समझें.

मुस्लिमों ने देश के सात राज्यों में संभाली सत्ता की कमान

भारत के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो जम्मू-कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य रहा है जो मुस्लिम बहुल होने के कारण आजादी के बाद से लगातार मुस्लिम मुख्यमंत्री देखता आया है. लेकिन जम्मू-कश्मीर के अलावा भी देश के पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने अपने इतिहास में मुस्लिम मुख्यमंत्रियों का दौर देखा है. यह सभी ऐतिहासिक नियुक्तियां मुख्य रूप से 60, 70 और 80 के दशक के बीच हुई थीं. उस दौर में देश की राजनीति का मिजाज ऐसा था कि कई बार एक ही समय में अलग-अलग सूबों में दो से तीन मुस्लिम मुख्यमंत्री एक साथ कार्यरत थे. हालांकि, नब्बे के दशक के बाद देश की सियासी धारा ने ऐसी करवट ली कि उसके बाद इन राज्यों में किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हो सकी.

पुडुचेरी के एमओएच फारूक

जम्मू-कश्मीर से बाहर देश के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने का गौरव केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के एमओएच फारूक को हासिल हुआ था. कांग्रेस पार्टी ने साल 1967 में उन्हें पुडुचेरी का मुख्यमंत्री बनाया और वे करीब 11 महीने तक इस पद पर रहे. फारूक के नाम किसी भी मुस्लिम नेता द्वारा सबसे अधिक तीन बार और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का अनूठा रिकॉर्ड दर्ज है.

पहली बार कांग्रेस से सीएम बनने के बाद वे दूसरी बार 1969 से 1972 के बीच डीएमके की तरफ से करीब तीन साल तक सत्ता में रहे. इसके बाद तीसरी और आखिरी बार उन्होंने 1985 से 1990 तक कांग्रेस के टिकट पर पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा किया.

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राजस्थान में बरकतुल्लाह खान

पूर्ण राज्यों की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान में कांग्रेस ने साल 1971 में अपने कद्दावर नेता बरकतुल्लाह खान को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी. राजस्थान जैसे राज्य में, जहां मुस्लिम आबादी महज 10 फीसदी के आसपास थी, वहां बरकतुल्लाह खान ने दो साल एक महीने और दो दिन तक बेहद कुशलता से शासन चलाया.

मणिपुर में अलीमुद्दीन

इसी कड़ी में पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में मणिपुर पीपुल्स पार्टी के मोहम्मद अलीमुद्दीन 23 मार्च 1972 को मुख्यमंत्री बने और करीब एक साल तक पद पर रहे. उस दौर में करीब एक वर्ष तक राजस्थान में बरकतुल्लाह खान और मणिपुर में मोहम्मद अलीमुद्दीन एक साथ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे. अलीमुद्दीन बाद में मार्च 1974 से जुलाई 1974 तक दूसरी बार भी करीब चार महीने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री बने.

बिहार में अब्दुल गफूर की ताजपोशी

2 जुलाई 1973 को बिहार की राजनीति ने एक बड़ा बदलाव देखा जब कांग्रेस ने अब्दुल गफूर को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया. गफूर के शपथ लेते ही देश में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना जब करीब एक महीने तक राजस्थान, मणिपुर और बिहार में एक साथ तीन मुस्लिम मुख्यमंत्री सत्ता चला रहे थे. अब्दुल गफूर आपातकाल की घोषणा से ठीक पहले अप्रैल 1975तक करीब पौने दो साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंदिरा गांधी द्वारा अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले के बाद ही बिहार में छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ा था, जिसने आगे चलकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का रूप धारण किया.

केरल में सीएच मोहम्मद कोया

दक्षिण भारत के राज्य केरल में गठबंधन राजनीति के फार्मूले के तहत मुस्लिम लीग के नेता सीएच मोहम्मद कोया अक्टूबर 1979 में मुख्यमंत्री बने थे. हालांकि उनका कार्यकाल महज 53 दिनों का रहा, जो किसी भी मुस्लिम मुख्यमंत्री का अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है, जिसके बाद विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था.

महाराष्ट्र में अंतुले का अंदाज

महाराष्ट्र की सियासत में 9 जून 1980 को अब्दुल रहमान अंतुले ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी ने एक मुद्दे पर उनसे सलाह मांगी थी, तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं यह काम करके दिखा दूंगा. इंदिरा गांधी उनके इस बेबाक अंदाज से इतनी प्रभावित हुईं कि अगले ही दिन उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया और वे जनवरी 1982 तक इस पद पर रहे.

असम में अनवरा तैमूर

महाराष्ट्र में अंतुले की ताजपोशी के ठीक छह महीने बाद कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के राज्य असम में इतिहास रचते हुए सैयद अनवरा तैमूर को मुख्यमंत्री बनाया. असम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रहीं अनवरा तैमूर न केवल असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं, बल्कि वे आज तक के भारतीय इतिहास की एकमात्र मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री भी हैं. उन्होंने 6 दिसंबर 1980 को शपथ ली थी और 30 जून 1981 तक करीब सात महीने इस पद पर रहीं, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था.

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