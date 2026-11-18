Christmas 2026: दुनिया भर में क्रिसमस का नाम आते ही दिसंबर की सर्द रातें, चमकती लाइटें और 25 दिसंबर का इंतजार आंखों के सामने आ जाता है. ज्यादातर देशों में इस त्योहार की रौनक दिसंबर के मध्य से शुरू होती है और नए साल के जश्न के साथ खत्म हो जाती है. लेकिन धरती पर एक ऐसा अनोखा देश भी है, जहां क्रिसमस का उत्साह एक या दो हफ्ते नहीं, बल्कि पूरे चार महीने से भी ज्यादा समय तक छाया रहता है. यहां सितंबर की शुरुआत होते ही लोग क्रिसमस की तैयारियों में जुट जाते हैं और यह सिलसिला अगले साल जनवरी तक चलता है.

दक्षिण-पूर्व एशिया का खूबसूरत देश फिलीपींस पूरी दुनिया में सबसे लंबे क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए मशहूर है. यहां 1 सितंबर से ही त्योहार का माहौल बनना शुरू हो जाता है, जो इसे बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाता है.

क्या है -Ber महीनों का खास कनेक्शन?

फिलीपींस में इस चार महीने लंबे उत्सव के पीछे बर मंथ्स की दिलचस्प मान्यता है. अंग्रेजी कैलेंडर के आखिरी चार महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आखिर में बर शब्द आता है. जैसे ही 1 सितंबर की तारीख आती है, फिलीपींस के शहरों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और घरों में क्रिसमस की रंग-बिरंगी लाइटें जगमगाने लगती हैं. रेडियो स्टेशनों और दुकानों में क्रिसमस के कैरोल्स बजने लगते हैं और लोग क्रिसमस के दिन के लिए 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू कर देते हैं.

क्यों इतना भव्य होता है यहां का क्रिसमस?

फिलीपींस की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है, जिनमें से करीब 80 प्रतिशत रोमन कैथोलिक हैं. 16वीं से 19वीं सदी तक यहां स्पेन का शासन रहा, जिसका गहरा असर आज भी यहां की संस्कृति, भाषा और धार्मिक परंपराओं पर साफ दिखाई देता है.

यही वजह है कि यहां क्रिसमस को सिर्फ एक दिन की छुट्टी नहीं, बल्कि परिवार और आस्था के सबसे बड़े महापर्व के रूप में मनाया जाता है. इसके अलावा, विदेशों में काम करने वाले फिलीपींस के लाखों नागरिक भी इसी दौरान अपने वतन लौटते हैं या घर पर उपहार और पैसे भेजते हैं, जिससे बाजारों की रौनक दोगुनी हो जाती है.

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पारोल, प्रार्थना और शाही दावत की परंपरा

फिलीपींस के इस लंबे त्योहार में कई अनोखी परंपराएं देखने को मिलती हैं. यहां क्रिसमस की सबसे बड़ी पहचान सितारे के आकार की रंग-बिरंगी लालटेन होती है, जिसे स्थानीय भाषा में पारोल कहा जाता है. बांस और कागज से बनी यह पारंपरिक लालटेन बेथलेहम के उस सितारे का प्रतीक मानी जाती है, जिसने ईसा मसीह के जन्म का रास्ता दिखाया था. सितंबर से ही हर घर, दफ्तर और सड़क पर पारोल लटके नजर आते हैं.

इसके अलावा क्रिसमस से ठीक नौ दिन पहले यानी 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक यहां विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित होती हैं, जिन्हें सिम्बांग गाबी कहा जाता है. इसमें लोग तड़के सुबह करीब 4 बजे उठकर चर्च जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि लगातार नौ दिनों तक इन सुबह की प्रार्थनाओं में शामिल होने से हर मनोकामना पूरी होती है.

वहीं 24 दिसंबर की रात चर्च में होने वाली मिडनाइट प्रार्थना के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर भव्य दावत करता है, जिसे नोचे बुएना कहते हैं. इस शाही भोज में लेचोन, हैम, केसो दे बोला, बिबिंगका और पुटो बुम्बोंग जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं.

जनवरी में होता है समापन

फिलीपींस में क्रिसमस का उत्साह 25 दिसंबर को खत्म नहीं होता. यह सिलसिला नए साल के बाद जनवरी के पहले रविवार तक चलता है, जब फीस्ट ऑफ द थ्री किंग्स मनाया जाता है. कई इलाकों में यह जश्न जनवरी के तीसरे रविवार को मनाए जाने वाले सैंटो नीनो उत्सव तक जारी रहता है, जिसके बाद ही घरों और बाजारों से क्रिसमस की सजावट उतारी जाती है.

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