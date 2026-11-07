Navic Satellite: भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने देश के अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक (NavIC) को एक नई और ऐतिहासिक मजबूती प्रदान की है. 30 अक्टूबर को GSLV-F18 रॉकेट के जरिए 2,232 किलोग्राम वजनी आधुनिक NVS-03 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया. महज 18 मिनट की अंतरिक्ष उड़ान के बाद इसे तय ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया. इस कामयाबी के साथ नाविक सिस्टम को चार उपग्रहों का न्यूनतम आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन मिल चुका है, जिससे विदेशी जीपीएस पर भारत की निर्भरता काफी कम होगी और रक्षा सुरक्षा व्यवस्था कई गुना मजबूत बनेगी.

क्या है भारत का अपना नाविक सिस्टम?

नाविक यानी 'नेविगेशन विद इंडियन काॉन्स्टेलेशन' भारत का एक पूरी तरह स्वदेशी और स्वतंत्र क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन तंत्र है. इसे आसान शब्दों में भारत का अपना जीपीएस कहा जा सकता है. अमेरिका के जीपीएस की तरह पूरी दुनिया में काम करने के बजाय नाविक को विशेष रूप से भारतीय सीमाओं और भारत के चारों तरफ 1,500 किलोमीटर तक के विशाल दायरा क्षेत्र को कवर करने के लिए तैयार किया गया है. यह प्रणाली मुख्य रूप से तीन प्रमुख सेवाएं मुहैया कराती है: सटीक भौगोलिक स्थिति (पोजिशनिंग), गंतव्य तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता (नेविगेशन), और माइक्रोसेकंड स्तर का सटीक समय तंत्र (टाइमिंग).

NVS-03 की अंतरिक्ष यात्रा और तकनीकी बारीकियां

GSLV-F18 रॉकेट की यह 20वीं सफल उड़ान थी, जिसने NVS-03 उपग्रह को उसकी शुरुआती जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया. इस कक्षा में पृथ्वी से सबसे नजदीकी बिंदु (पेरिजी) 170 किलोमीटर और सबसे दूर का बिंदु (एपोजी) 37,023 किलोमीटर दर्ज किया गया. अब यह उपग्रह अपने ऑनबोर्ड प्रोपल्शन इंजन की मदद से आगे बढ़ते हुए 32.5 डिग्री पूर्व में अपनी अंतिम जियोसिंक्रोनस कक्षा संभालेगा. इस उपग्रह के जुड़ने से नाविक श्रृंखला के पास चार क्रियाशील उपग्रहों का वह जरूरी ढांचा पूरा हो गया है, जो स्वतंत्र लोकेशन सेवाएं देने के लिए अनिवार्य होता है.

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स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक और L1 सिग्नल की ताकत

NVS-03 सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत इसमें लगाई गई पूर्णतः स्वदेशी रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक है. नेविगेशन की दुनिया में समय की जरा सी चूक बड़े अंतर पैदा कर सकती है, इसलिए यह एटॉमिक क्लॉक सिग्नल के समय को बिल्कुल सटीक रखती है. इसके अलावा, NVS-03 की मदद से नाविक में पहली बार L1 सिविलियन सिग्नल जोड़ा गया है. L5 और S बैंड के साथ L1 सिग्नल मिलने से आम स्मार्टफोन, कमर्शियल नेविगेशन उपकरणों और आधुनिक गैजेट्स में नाविक का उपयोग करना बेहद आसान और बाधा रहित हो जाएगा.

युद्ध और संकट में रक्षा बलों की ढाल

रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो नाविक भारत के लिए केवल दिशा बताने वाला साधन नहीं, बल्कि एक अति-संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा संपत्ति है. कारगिल युद्ध जैसे संकट के समय विदेशी नेविगेशन प्रणालियों पर निर्भर रहने का जोखिम भारत देख चुका है. युद्ध या अंतरराष्ट्रीय तनाव के समय यदि कोई अन्य देश अपनी जीपीएस सेवा रोक दे, तब भी भारत का नाविक निर्बाध रूप से काम करता रहेगा. यह सिस्टम थलसेना के सैन्य वाहनों, नौसेना के लड़ाकू जहाजों और वायुसेना की मिसाइलों को एकदम सटीक टारगेट और लोकेशन डेटा प्रदान करने में सक्षम है.

आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में फायदे

नाविक की क्षमताएं सिर्फ सीमा सुरक्षा या सेना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह आम जनता के दैनिक जीवन को भी कई तरह से सुगम बनाएगा. इसके जरिए भारतीय रेलवे की ट्रेनों, सड़क परिवहन की गाड़ियों और समुद्री जहाजों की रियल-टाइम ट्रैकिंग बहुत आसानी से की जा सकेगी. इसके अलावा, नाविक देश के 'वन नेशन, वन टाइम' प्रोजेक्ट की सबसे मजबूत नींव है. इस राष्ट्रीय पहल का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में एकसमान, सटीक और विश्वसनीय भारतीय मानक समय (IST) की डिजिटल व्यवस्था लागू करना है, जिससे टेलीकॉम और बैंकिंग नेटवर्क अधिक सुरक्षित होंगे.





भारतीय उद्योग का योगदान और आत्मनिर्भरता का संदेश

ISRO प्रमुख वी. नारायणन के अनुसार, इस मिशन की एक और उल्लेखनीय बात यह रही कि इसके कुल बजट का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा भारतीय निजी और सरकारी उद्योगों में लगाया गया है. यह उपलब्धि अंतरिक्ष क्षेत्र में मेक इन इंडिया की बढ़ती ताकत को दर्शाती है. इतना ही नहीं, ISRO ने दो GSLV मिशनों को महज 56 दिनों के रिकॉर्ड समय अंतराल के भीतर अंजाम देकर अपनी तकनीकी दक्षता साबित की है. नाविक का मजबूत होना भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपनी तकनीकी स्वायत्तता को साबित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है.

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