हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSomaliland Recognition: सोमालिया के अंदर सोमालीलैंड को इजराइल ने दी मान्यता, क्या भारत भी किसी को घोषित कर सकता है अलग देश?

Somaliland Recognition: सोमालिया के अंदर सोमालीलैंड को इजराइल ने दी मान्यता, क्या भारत भी किसी को घोषित कर सकता है अलग देश?

Somaliland Recognition: हाल ही में इजरायल ने सोमालीलैंड को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है. आइए जानते हैं क्या भारत भी किसी क्षेत्र को ऐसे मान्यता दे सकता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Dec 2025 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

Somaliland Recognition: इजराइल के हालिया फैसले ने संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय मान्यता पर एक बड़ी बहस को छेड़ दिया है. एक बड़े राजनीतिक कदम के रूप में इजराइल ने यह घोषणा की है कि उसने सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दे दिया. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत भी किसी क्षेत्र को ऐसे अलग देश के रूप में मान्यता दे सकता है या नहीं.

सोमालीलैंड क्या है और यह अलग क्यों है

1991 में सोमाली सरकार के पतन के बाद सोमालीलैंड सोमालिया के उत्तर पश्चिम में हिस्से से उभरा. तब से यह एक वास्तविक राज्य के रूप में काम कर रहा है. इसकी अपनी चुनी हुई सरकार, संविधान, मुद्रा, सुरक्षा बल और परिभाषित सीमाएं हैं. लगभग 6 मिलियन की आबादी वाला सोमालीलैंड सोमालिया के ज्यादातर हिस्सों की तुलना में कहीं ज्यादा स्थिर रहा है. इन सबके बावजूद सोमालीलैंड को अब तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा औपचारिक रूप से मानता नहीं दी गई थी. इजराइल की मान्यता ने 34 साल के इस राजनयिक गतिरोध को तोड़ दिया है.

इजरायल की मान्यता क्यों मायने रखती है 

इजराइल का कदम जरूरी है क्योंकि मान्यता आमतौर पर तभी दी जाती है जब अंतरराष्ट्रीय सहमति हो. सोमालीलैंड को एक तरफ मान्यता देकर इजराइल ने उस लंबे समय से चली आ रही वैश्विक स्थिति को चुनौती दे दी है जो सोमालीलैंड को सोमालिया का हिस्सा मानती है.

क्या भारत भी किसी क्षेत्र को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे सकता है 

भारत को किसी भी क्षेत्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का पूरा अधिकार है. हालांकि व्यवहार में भारत काफी ज्यादा सतर्क और सिद्धांत आधारित विदेश नीति का पालन करता है. भारत आमतौर पर अलग हुए क्षेत्र को मान्यता देने से बचता है जब तक अंतरराष्ट्रीय समर्थन ना हो, नया देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य ना बन जाए या फिर अलगाव मूल देश के साथ आपसी और कानूनी प्रक्रिया के जरिए से ना हुआ हो.

भारत ने पहले किसे दी मान्यता 

भारत में अतीत में राष्ट्रीय हित, सुरक्षा या फिर मानवीय वजहों से कुछ देशों को मान्यता दी है. 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने के तुरंत बाद मान्यता दे दी थी. ठीक है से तेरे भारत ने 2011 में दक्षिण सूडान को मान्यता दे दी थी क्योंकि उसकी आजादी एक शांति समझौते और अंतरराष्ट्रीय सहमति के बाद मिली थी.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 27 Dec 2025 03:39 PM (IST)
Tags :
India Foreign Policy Somaliland Recognition Israel Somaliland
और पढ़ें
Embed widget