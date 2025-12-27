Somaliland Recognition: इजराइल के हालिया फैसले ने संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय मान्यता पर एक बड़ी बहस को छेड़ दिया है. एक बड़े राजनीतिक कदम के रूप में इजराइल ने यह घोषणा की है कि उसने सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दे दिया. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत भी किसी क्षेत्र को ऐसे अलग देश के रूप में मान्यता दे सकता है या नहीं.

सोमालीलैंड क्या है और यह अलग क्यों है

1991 में सोमाली सरकार के पतन के बाद सोमालीलैंड सोमालिया के उत्तर पश्चिम में हिस्से से उभरा. तब से यह एक वास्तविक राज्य के रूप में काम कर रहा है. इसकी अपनी चुनी हुई सरकार, संविधान, मुद्रा, सुरक्षा बल और परिभाषित सीमाएं हैं. लगभग 6 मिलियन की आबादी वाला सोमालीलैंड सोमालिया के ज्यादातर हिस्सों की तुलना में कहीं ज्यादा स्थिर रहा है. इन सबके बावजूद सोमालीलैंड को अब तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा औपचारिक रूप से मानता नहीं दी गई थी. इजराइल की मान्यता ने 34 साल के इस राजनयिक गतिरोध को तोड़ दिया है.

इजरायल की मान्यता क्यों मायने रखती है

इजराइल का कदम जरूरी है क्योंकि मान्यता आमतौर पर तभी दी जाती है जब अंतरराष्ट्रीय सहमति हो. सोमालीलैंड को एक तरफ मान्यता देकर इजराइल ने उस लंबे समय से चली आ रही वैश्विक स्थिति को चुनौती दे दी है जो सोमालीलैंड को सोमालिया का हिस्सा मानती है.

क्या भारत भी किसी क्षेत्र को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे सकता है

भारत को किसी भी क्षेत्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का पूरा अधिकार है. हालांकि व्यवहार में भारत काफी ज्यादा सतर्क और सिद्धांत आधारित विदेश नीति का पालन करता है. भारत आमतौर पर अलग हुए क्षेत्र को मान्यता देने से बचता है जब तक अंतरराष्ट्रीय समर्थन ना हो, नया देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य ना बन जाए या फिर अलगाव मूल देश के साथ आपसी और कानूनी प्रक्रिया के जरिए से ना हुआ हो.

भारत ने पहले किसे दी मान्यता

भारत में अतीत में राष्ट्रीय हित, सुरक्षा या फिर मानवीय वजहों से कुछ देशों को मान्यता दी है. 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने के तुरंत बाद मान्यता दे दी थी. ठीक है से तेरे भारत ने 2011 में दक्षिण सूडान को मान्यता दे दी थी क्योंकि उसकी आजादी एक शांति समझौते और अंतरराष्ट्रीय सहमति के बाद मिली थी.

ये भी पढ़ें: क्या कम और ज्यादा भी हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले जान लीजिए जवाब?