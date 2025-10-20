हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्यों देश के लिए जरूरी है वायुसेना! क्या इसके बिना कोई जंग जीत सकता है भारत?

क्यों देश के लिए जरूरी है वायुसेना! क्या इसके बिना कोई जंग जीत सकता है भारत?

वायुसेना देश के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये देश की रक्षा में मदद करती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कितनी जरूरी होती है वायुसेना और क्या भारत अपनी वायुसेना के बिना जीत सकता है लड़ाई?

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 20 Oct 2025 11:20 AM (IST)
किसी भी देश की सुरक्षा के लिए वहां सेना का होना बेहद जरूरी होता है. आजकल के समय पर जब देशों के बीच इतना कंपटीशन है और अधिकतर देश एक्सपेंशन पॉलिसी अपना रहे हैं तो ऐसे में इसकी जरूरत और भी बढ़ जाती है. किसी भी देश में 3 तरह की सेना होती है जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों शामिल है. 

ऐसे में देश के लिए एयर फोर्स का होना काफी जरूरी होता है क्योंकि आसमान में लड़ने वाली ये सेना हमें हवाई हमलों से बचाती है और दुश्मन के हमलों का हवा में ही जवाब दे देती है. आइए जानते हैं कि किसी देश के लिए क्यों जरूरी है वायुसेना और क्या भारत बिना वायुसेना के जीत सकता है युद्ध?

भारत की वायुसेना 

भारत की वायुसेना दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की वायुसेना में से एक है. इंडियन एयर फोर्स अपनी शार्पनेस और बेहद तेज हवाई हमलों के लिए जानी जाती है. हाल ही में एयर फोर्स के किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया लगा सकती है. भारतीय वायु सेना में हवाई खतरों से बचाव का सिस्टम भी मौजूद हैं जिसमे रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है. इस तकनीक को वायुसेना की बैकबोन कहा जा रहा है. 

भारत की वायुसेना के खतरनाक लड़ाके

भारतीय वायुसेना के वीरता और शौर्य के किस्से बेहद मशहूर है. इस समय दुनिया भर में मौजूद देशों में भारत के पास कई फाइटर जेट मौजूद हैं. इसमें सुखोई Su30 mki कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, MIG 21 एयरक्राफ्ट, तेजस, मिराज और राफेल शामिल हैं. ऐसे में आज भारतीय वायुसेना काफी मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मानी जाती है. 

क्यों जरूरी है वायुसेना?

वैसे तो भारत बिना एयर फोर्स के भी अपनी आर्मी ओर नेवी के दम पर युद्ध लड़ सकता है. लेकिन कई जरूरी मामलों में उसे वायुसेना की जरूरत पड़ जाती है. भारत ने इसकी मदद से कई युद्ध लड़े और जीते भी हैं. साल 1971 में भारत और पकिस्तान के बीच छिड़ी जंग में जमीन पर पाकिस्तानी सेना के साथ भारतीय थलसेना दो-दो हाथ कर रही थी तो वहीं उस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी एहम रोल निभाया था. उस समय भारतीय वायुसेना के पास रात में उड़ान भरने वाले विमान नहीं थे. बावजूद इसके इंडियन एयरफोर्स की मदद से सेना ने पाकिस्तान को अच्छे से धूल चटाई. इसके अलावा चीन के साथ एक युद्ध में भी एयरफोर्स ने अपना योगदान दिया था.

दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 20 Oct 2025 11:20 AM (IST)
