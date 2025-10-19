हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRichest Village of India: यह है भारत का सबसे रईस गांव, राजाओं की तरह जीते हैं लोग

Richest Village: भारत का यह गांव पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे अमीर गांव माना जाता है. आइए जानते हैं क्या है यहां की खास बात और कैसे बना यह गांव इतना अमीर.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 Oct 2025 07:11 AM (IST)
Richest Village: जब भी हम भारतीय गांवों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में हरे-भरे खेत, साधारण से घर और एक आम जीवन शैली आने लगती है. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे गांव के बारे में जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे धनी गांव बन चुका है. आइए जानते हैं इस गांव के बारे में पूरी जानकारी.

एक अनोखा गांव

हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ जिले में भुज के पास बसा एक छोटा सा गांव माधापुर की. लगभग 32000 की आबादी वाला यह गांव अपने भव्य बंगलों, चौड़ी सड़कों और आधुनिक बुनियादी ढांचों की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है. यहां के निवासियों के पास अलग-अलग बैंकों में कुल मिलाकर 7000 करोड़ से ज्यादा की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि जमा है. यह कहने में कोई बुराई नहीं होगी कि यहां के लोग सच में राजाओं की तरह रहते हैं.

यहां आपको धूल भरी सड़के या फिर देहाती झोपड़ियां नहीं देखने को मिलेंगी बल्कि बड़े घर, झील, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र और मंदिर भी मिलेंगे. इस गांव में एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और पीएनबी के साथ 17 बड़े बैंक हैं. 

एनआरआई का बोलबाला 

इस गांव की समृद्धि का रहस्य है इसके लोगों में ही है. दरअसल इस गांव की लगभग 65% आबादी विदेश में रहती है. ये लोग अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यू जीलैंड और अफ्रीकी देशों में बसे हुए हैं. उनमें से कई अफ्रीकी देशों में निर्माण और व्यावसायिक क्षेत्र में काम करते हैं. हर साल करोड़ों रुपए की धनराशि माधापुर में आती है जिस वजह से यहां के विकास और समृद्धि को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है.

लंदन से क्या है कनेक्शन?

इस गांव का एक बड़ा जुड़ाव लंदन से भी है. दरअसल लंदन में स्थित माधापुर ग्राम संघ वैश्विक प्रवासी भारतीय समुदाय को जोड़ता है. यह संगठन पैसा कमाने के प्रयास और देश में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने में एक बड़ा किरदार अदा करता है. इसी के साथ इस गांव के लोगों की खास बात यह है कि यहां धन का इस्तेमाल सिर्फ निजी विलासिता में ही नहीं बल्कि सामुदायिक विकास परियोजनाओं में भी किया जाता है. यह गांव परंपरा और आधुनिकता का एक शानदार मिश्रण प्रदान करता है. यहां आपको गहरी संस्कृतिक जड़ें भी देखने को मिलेंगी और साथ ही आधुनिकता की चमक भी. इस गांव को देखकर यह पता लगता है कि अगर गांव के लोग विकास और प्रगति के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो कैसे छोटा सा गांव वैश्विक पहचान को प्राप्त कर सकता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 19 Oct 2025 07:10 AM (IST)
Gujarat Madhapur Richest Village
