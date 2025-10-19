Richest Village: जब भी हम भारतीय गांवों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में हरे-भरे खेत, साधारण से घर और एक आम जीवन शैली आने लगती है. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे गांव के बारे में जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे धनी गांव बन चुका है. आइए जानते हैं इस गांव के बारे में पूरी जानकारी.

एक अनोखा गांव

हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ जिले में भुज के पास बसा एक छोटा सा गांव माधापुर की. लगभग 32000 की आबादी वाला यह गांव अपने भव्य बंगलों, चौड़ी सड़कों और आधुनिक बुनियादी ढांचों की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है. यहां के निवासियों के पास अलग-अलग बैंकों में कुल मिलाकर 7000 करोड़ से ज्यादा की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि जमा है. यह कहने में कोई बुराई नहीं होगी कि यहां के लोग सच में राजाओं की तरह रहते हैं.

यहां आपको धूल भरी सड़के या फिर देहाती झोपड़ियां नहीं देखने को मिलेंगी बल्कि बड़े घर, झील, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र और मंदिर भी मिलेंगे. इस गांव में एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और पीएनबी के साथ 17 बड़े बैंक हैं.

एनआरआई का बोलबाला

इस गांव की समृद्धि का रहस्य है इसके लोगों में ही है. दरअसल इस गांव की लगभग 65% आबादी विदेश में रहती है. ये लोग अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यू जीलैंड और अफ्रीकी देशों में बसे हुए हैं. उनमें से कई अफ्रीकी देशों में निर्माण और व्यावसायिक क्षेत्र में काम करते हैं. हर साल करोड़ों रुपए की धनराशि माधापुर में आती है जिस वजह से यहां के विकास और समृद्धि को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है.

लंदन से क्या है कनेक्शन?

इस गांव का एक बड़ा जुड़ाव लंदन से भी है. दरअसल लंदन में स्थित माधापुर ग्राम संघ वैश्विक प्रवासी भारतीय समुदाय को जोड़ता है. यह संगठन पैसा कमाने के प्रयास और देश में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने में एक बड़ा किरदार अदा करता है. इसी के साथ इस गांव के लोगों की खास बात यह है कि यहां धन का इस्तेमाल सिर्फ निजी विलासिता में ही नहीं बल्कि सामुदायिक विकास परियोजनाओं में भी किया जाता है. यह गांव परंपरा और आधुनिकता का एक शानदार मिश्रण प्रदान करता है. यहां आपको गहरी संस्कृतिक जड़ें भी देखने को मिलेंगी और साथ ही आधुनिकता की चमक भी. इस गांव को देखकर यह पता लगता है कि अगर गांव के लोग विकास और प्रगति के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो कैसे छोटा सा गांव वैश्विक पहचान को प्राप्त कर सकता है.