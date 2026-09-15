गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसबसे ज्यादा वेजिटेरियन भारत में, तो दूसरे नंबर पर कौन? देखें रैंकिंग

सबसे ज्यादा वेजिटेरियन भारत में, तो दूसरे नंबर पर कौन? देखें रैंकिंग

Vegetarian Countries: दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी आबादी भारत में पाई जाती है. आइए जानते हैं कि टॉप 10 में कौन से देश आते हैं. जानें पूरी लिस्ट में कौन से देश शामिल हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 15 Sep 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत की 38% आबादी शाकाहारी, वैश्विक सूची में शीर्ष पर.
  • मेक्सिको 19% शाकाहारी आबादी के साथ दूसरे स्थान पर है.
  • ब्राजील, ताइवान, इजरायल शीर्ष शाकाहारी देशों की सूची में.
  • स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता ने शाकाहार अपनाने वालों को बढ़ाया.

Vegetarian Countries: दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी आबादी भारत में है. यहां के लोगों का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से शाकाहारी खाना खाता है. लेकिन भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां पर शाकाहार का चलन ज्यादा है. हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा शाकाहारी आबादी वाले देशों में मेक्सिको दूसरे नंबर पर आता है. वर्ल्ड एटलस और स्टैटिस्टा जैसे ग्लोबल सोर्स के आंकड़ों के मुताबिक मेक्सिको के लगभग 19% आबादी शाकाहारी खाना खाती है. यह बात इस वजह से भी खास है क्योंकि मैक्सिकन खाना पारंपरिक रूप से मीट वाली डिश के लिए जाना जाता है. 

शाकाहारी आबादी के मामले में भारत पहले नंबर पर

ग्लोबल रैंकिंग में भारत सबसे ऊपर है, जहां की लगभग 38% आबादी पूरी तरह से शाकाहारी मानी जाती है. देशभर में शाकाहार के लोकप्रियता में धार्मिक परंपरा, संस्कृतिक रीति रिवाज और लंबे समय से चली आ रही खान पान की आदतों ने अहम भूमिका निभाई है. 

भारतीय खाने में भी पेड़-पौधों से मिलने वाले खाने की काफी सारी वैरायटी मिलती है.  इसमें सब्जियां, दाल, अनाज, डेयरी प्रोडक्ट और क्षेत्रीय खास व्यंजन शामिल हैं. हालांकि भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा मांसाहारी खाना भी खाता है, लेकिन शाकाहारी आबादी की संख्या की वजह से भारत इस कैटेगरी में सबसे आगे है. 


सबसे ज्यादा वेजिटेरियन भारत में, तो दूसरे नंबर पर कौन? देखें रैंकिंग

मेक्सिको दूसरे नंबर पर है 

मेक्सिको दूसरे नंबर पर है जहां की लगभग 19% आबादी शाकाहारी खाना खाती है. यह आंकड़ा हैरान करने वाला लग सकता है क्योंकि यह देश दुनिया भर में टैकोस, बुरिटोस और मीट वाली दूसरी डिश के लिए मशहूर है. 

हालांकि मैक्सिकन खाने से हमेशा से पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता रहा है. बीन्स, मक्का, एवोकाडो, सब्जियां, चावल और दूसरी चीज पारंपरिक मैक्सिकन खाने का एक जरूरी हिस्सा हैं. इससे लोकप्रिय डिश के शाकाहारी वर्जन बनाने के लिए एक मजबूत आधार मिलता है. 

हाल के सालों में युवा मैक्सिकन लोगों के बीच भी शाकाहार तेजी से लोकप्रिय हुआ है. सेहत के प्रति जागरूक जीवनशैली, जानवरों के साथ क्रूरता को लेकर चिंता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता जैसी वजहें लोगों को अपने खाने से मीट कम करने या पूरी तरह से हटाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.


सबसे ज्यादा वेजिटेरियन भारत में, तो दूसरे नंबर पर कौन? देखें रैंकिंग

ब्राजील और ताइवान में भी बड़ी संख्या में शाकाहारी आबादी

इस लिस्ट में ब्राजील तीसरे नंबर पर है. यहां की लगभग 14% आबादी शाकाहारी है. पर्यावरण संरक्षण के बारे में बढ़ती जागरूकता, खासकर युवाओं के बीच, ने पेड़ पौधों से मिलने वाले खाने में दिलचस्पी बढ़ाई है.

ताइवान चौथे नंबर पर है जहां की लगभग 13.5% आबादी शाकाहारी खाना खाती है. ताइवान में खान-पान की आदतों पर बौद्ध धर्म का गहरा सांस्कृतिक प्रभाव रहा है, साथ ही वहां शाकाहारी रेस्टोरेंट और खाने के विकल्प भी आसानी से मौजूद हैं. 

इजरायल ताइवान के बाद आता है, यहां लगभग 13% आबादी शाकाहारी है. तेल अवीव को अक्सर वीगन खाने के लिए एक बड़े ग्लोबल सेंटर के तौर पर देखा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां बड़ी संख्या में प्लांट बेस्ड रेस्टोरेंट हैं.

यह भी पढ़ेंः हिट एंड रन में कितनी सजा, इसमें कौन सी धारा लगती है?

ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और जर्मनी का नंबर

ऑस्ट्रेलिया छठे स्थान पर है. यहां लगभग 12.1% आबादी शाकाहारी डाइट अपनाती है. पर्यावरण की स्थिरता और जानवरों की भलाई से जुड़ी चिंता प्लांट बेस्ड खाने की बढ़ते लोकप्रियता के पीछे बड़ी वजह है. 

इसके बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है. यहां लगभग 12% आबादी शाकाहारी जीवन शैली अपनाती है. यह बात इस वजह से खास है क्योंकि अर्जेंटीना पारंपरिक रूप से मांस खाने के लिए सांस्कृतिक रूप से जाना जाता है. 

जर्मनी में भी 12% शाकाहारी लोग हैं और यह आठवें स्थान पर है. जानवरों की भलाई, पर्यावरण से जुड़ी चिंता, और मांस के विकल्प की भर्ती उपलब्धता ने पूरे देश में शाकाहारी खाने के विकल्प को बढ़ाने में मदद की है.

स्वीडन 9वें स्थान पर आता है. यहां लगभग 12% आबादी शाकाहारी है. पर्यावरण के प्रति जागरूकता और स्थिरता खान-पान के फैसलों पर बड़ा असर डालते हैं. ऑस्ट्रेलिया टॉप 10 की सूची को पूरा करता है. यहां लगभग 11% आबादी शाकाहारी डाइट को अपनाती है.

यह भी पढ़ेंः ज्वालामुखी से पूरी दुनिया को बिजली दे सकता है आइसलैंड, अब क्यों नहीं हुआ ऐसा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Vegetarian Countries India Vegetarians Mexico Vegetarians
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
राज्य क्यों लागू कर रहे UCC, क्या केंद्र नहीं बना सकता इस पर कानून?
राज्य क्यों लागू कर रहे UCC, क्या केंद्र नहीं बना सकता इस पर कानून?
जनरल नॉलेज
हिट एंड रन में कितनी सजा, इसमें कौन सी धारा लगती है?
हिट एंड रन में कितनी सजा, इसमें कौन सी धारा लगती है?
जनरल नॉलेज
ज्वालामुखी से पूरी दुनिया को बिजली दे सकता है आइसलैंड, अब क्यों नहीं हुआ ऐसा?
ज्वालामुखी से पूरी दुनिया को बिजली दे सकता है आइसलैंड, अब क्यों नहीं हुआ ऐसा?
जनरल नॉलेज
चूहे की दुश्मन क्यों होती है बिल्ली, कब से चली आ रही ये अदावत?
चूहे की दुश्मन क्यों होती है बिल्ली, कब से चली आ रही ये अदावत?
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BRICS में मलेशिया के PM ने किस बड़े नेता के लिए पोस्ट किया 'दिल तो पागल है', हुआ वायरल
BRICS में मलेशिया के PM ने किस बड़े नेता के लिए पोस्ट किया 'दिल तो पागल है', हुआ वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
इंडिया
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, कहा- 'मेरी पत्नी भी चिल्ला रही थी'
वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, कहा- 'मेरी पत्नी भी चिल्ला रही थी'
बॉलीवुड
'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
'कभी दिशा सालियान से नहीं मिला', आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात कर रहा अमेरिका? पहली बार किया बड़ा खुलासा
अंतरिक्ष में भी हथियार तैनात कर रहा अमेरिका? पहली बार किया बड़ा खुलासा
बिहार
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
शिक्षा
CTET 2026 की नई परीक्षा तारीख जारी, 12 और 13 दिसंबर को होगा एग्जाम
CTET 2026 की नई परीक्षा तारीख जारी, 12 और 13 दिसंबर को होगा एग्जाम
ABP NEWS
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
ABP NEWS
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
ABP NEWS
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
ABP NEWS
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Embed widget