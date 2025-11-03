भारत की महिला क्रिकेट टीम ने कर दिखाया वो कारनामा जिसका इंतजार दशकों से था. महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया है. 52 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की है. इस जीत के साथ न सिर्फ कप भारत आया, बल्कि टीम पर इनामों की बारिश भी हो गई है. बीसीसीआई और आईसीसी दोनों ने खिलाड़ियों पर करोड़ों का ईनाम लुटा दिया है. चलिए जानें कि टैक्स कट-कटाकर हर खिलाड़ी को कितने रुपये मिलेंगे.

टीम इंडिया को कितनी राशि मिली?

ICC ने वर्ल्डकप विजेता टीम को करीब 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 33 करोड़ रुपये) का इनाम दिया है. वहीं, BCCI ने इस खुशी को दोगुना करते हुए लगभग 51 करोड़ रुपये खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच बांटने का ऐलान किया है. यानी कुल मिलाकर करीब 84 करोड़ रुपये की इनामी राशि का खेल है.

कौन कितना पाएगा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCI ने तय किया है कि हर खिलाड़ी को लगभग 9 करोड़ रुपये तक की रकम दी जाएगी. कप्तान और उपकप्तान को थोड़ी अतिरिक्त राशि मिल सकती है, जबकि कोचिंग स्टाफ के हिस्से में 3 से 4 करोड़ रुपये तक आएंगे. बाकि स्टाफ, एनालिस्ट और फिजियो को भी कुछ लाख से लेकर करोड़ तक की राशि मिलेगी.

टैक्स के बाद कितना बचेगा?

अब आते हैं उस हिस्से पर जो हर भारतीय को समझ में आता है टैक्स कटौती. खिलाड़ियों को मिलने वाले इनाम पर 30% तक टैक्स देना पड़ता है. यानी अगर किसी खिलाड़ी को 9 करोड़ का इनाम मिला, तो टैक्स कटने के बाद उसके हाथ में करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपये ही आएंगे. लेकिन हां, इतनी रकम भी किसी शहर में कई बंगले खरीदने के लिए काफी है.

ICC इनाम का बंटवारा कैसे होता है?

ICC की राशि सीधे क्रिकेट बोर्ड के पास जाती है, और वहीं से खिलाड़ियों में वितरण होता है. बोर्ड तय करता है कि किसे कितनी रकम दी जाए. इस बार BCCI ने खुद अपनी जेब से भी मोटा बोनस दिया है, जो अब तक किसी भी टूर्नामेंट के मुकाबले सबसे बड़ा है.

