सोचिए, कोई नेता जेल की कोठरी में बंद है, बाहर प्रचार नहीं कर सकता, भाषण नहीं दे सकता, मगर नतीजे आने पर पता चलता है कि जनता ने उसे विधायक या सांसद बना दिया है. यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की सच्चाई है. जहां जेल कभी राजनीति का अंत नहीं रही, बल्कि कई बार यह शुरुआत साबित हुई है. जेल पॉलिटिक्स बिहार की राजनीति की वह परंपरा है जो दशकों से चली आ रही है. ललन सिंह से लेकर लालू प्रसाद यादव तक और अब दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में गिरफ्तार हुए अनंत सिंह, कई बड़े नाम इस फेहरिस्त में शामिल हैं, जिन्होंने सलाखों के पीछे रहकर भी जीत की कहानी लिखी.

राजनीति और जेल का रिश्ता पुराना है

बिहार में राजनीति और जेल का रिश्ता पुराना है. यहां कई ऐसे नेता हुए हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे, गिरफ्तारियां हुईं, मगर जनता का भरोसा कभी नहीं टूटा. यह वही राज्य है जहां जेल की कोठरी से भी चुनाव प्रचार की गूंज सुनाई दी और जनता ने ‘कैद’ को ‘कुर्बानी’ मानकर नेताओं को जीत का ताज पहनाया.

बिहार में कब शुरू हुई जेल पॉलिटिक्स

जेल पॉलिटिक्स की शुरुआत बिहार में 1970 के दशक से मानी जाती है, जब सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक अस्थिरता के दौर में कई नेताओं को जेल जाना पड़ा. उनमें से कुछ ने वहीं से अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत किया. आगे चलकर ये घटनाएं बिहार की राजनीति का खास पैटर्न बन गईं, जहां जेल से चुनाव जीतना कोई दुर्लभ बात नहीं रही.

लालू प्रसाद यादव

सबसे चर्चित नामों में से एक हैं लालू प्रसाद यादव. 2013 में जब चारा घोटाला मामले में उन्हें जेल भेजा गया, तो लगा था कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया. लेकिन हुआ उल्टा, उनकी पार्टी आरजेडी का जनाधार बरकरार रहा, परिवार ने मोर्चा संभाला और लालू जेल से ही राजनीतिक संदेश देते रहे. जनता ने उन्हें सिस्टम के शिकार के रूप में देखा, न कि दोषी के रूप में.

ललन सिंह और अनंत सिंह

ललन सिंह (जनता दल यू) भी इस परंपरा के अहम किरदारों में रहे हैं. उनके खिलाफ जब कानूनी कार्रवाइयां हुईं, तब भी उन्होंने राजनीति से कदम पीछे नहीं खींचे. वही हालात कभी अनंत सिंह जैसे नेताओं के लिए भी बने जिन्हें ‘मोकामा का बाहुबली’ कहा गया. अनंत सिंह कई बार जेल में रहे, लेकिन हर बार जनता ने उन्हें वोट देकर विजयी बनाया. इस बार वे दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोपी हैं और अनंत सिंह को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने सुनवाई के बाद उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है.

शहाबुद्दीन

इसी तरह, शहाबुद्दीन की कहानी भी बिहार की जेल पॉलिटिक्स का अहम हिस्सा है. सिवान का यह नाम कभी राजनीति और अपराध की सीमाओं को धुंधला कर देता था. जेल में रहते हुए भी शहाबुद्दीन का प्रभाव इतना था कि इलाके की राजनीति उसी के इशारों पर चलती थी.

बिहार में सामान्य है यह सब

बिहार में यह ट्रेंड धीरे-धीरे सामान्य हो गया है. आज भी कई क्षेत्रों में मतदाता इस बात से ज्यादा फर्क नहीं करते कि उम्मीदवार जेल में है या बाहर. उनके लिए जातीय समीकरण, सामाजिक पहचान और स्थानीय प्रभाव ज्यादा मायने रखते हैं. यही वजह है कि जेल में बंद नेताओं की चुनावी किस्मत कई बार बाहर वाले उम्मीदवारों से बेहतर साबित होती है.

क्या जेल से लड़ सकते हैं चुनाव

कानूनी तौर पर जेल में बंद उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, जब तक कि उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा न हुई हो या सजा पर रोक लगी हो. इस कानूनी लूप होल का फायदा उठाते हुए कई नेताओं ने चुनावी राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी है. बिहार की यह ‘जेल पॉलिटिक्स’ एक ऐसी कहानी है, जो बताती है कि यहां राजनीति सिर्फ भाषणों और मंचों पर नहीं, बल्कि सलाखों के पीछे भी चलती है.

यह भी पढ़ें: मतदाता स्याही का चुनावी कनेक्शन, कब से हो रहा इसका इस्तेमाल; जानें इंडेलिबल इंक की पूरी कहानी