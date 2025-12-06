Kuwaiti Dinar: अगर आप कुवैत में $10000 लेकर जाते हैं तो जैसे ही आप इसे एक्सचेंज करेंगे इसकी वैल्यू काफी ज्यादा बदल जाएगी. फिलहाल के एक्सचेंज रेट के हिसाब से यह रकम लगभग 3070 कुवैती दीनार हो जाएगी. कुवैती दीनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है. लेकिन इस करेंसी को इतना पावरफुल क्या बनता है और यह ग्लोबल फाइनेंशियल सीढ़ी पर इतनी ऊपर कैसे पहुंची. आइए जानते हैं.

कितनी मजबूत है कुवैती दीनार

कुवैती दीनार ने दशकों से दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली करेंसी के तौर पर अपनी जगह को बनाए रखा हुआ है. आज एक कुवैती दीनार लगभग 3.26 अमेरिकी डॉलर के बराबर है. यह मजबूती कुवैत की फाइनेंशियल स्थिरता, उसके बड़े तेल भंडार और अनुशासित आर्थिक नीतियों को दिखाती है.

कुवैती दीनार कैसे पहुंची इतनी ऊंचाइयों पर

कुवैत इकॉनमी बड़े तेल भंडार पर टिकी हुई है जो लगातार और काफी ज्यादा नेशनल रेवेन्यू देते हैं. कम आबादी और ज्यादा प्रति व्यक्ति आय की वजह से देश एक मजबूत घरेलू बाजार का आनंद लेता है. कुवैत टैक्स फ्री आर्थिक मॉडल भी अपनाता है जिस वजह से उसके नागरिक अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा अपने पास रख पाते हैं.

इसी के साथ एक और वजह है कुवैत की अनोखी मॉनेटरी स्ट्रेटजी. अपनी करेंसी को सिर्फ अमेरिकी डॉलर से जोड़ने के बजाय कुवैत दीनार को इंटरनेशनल करेंसी के ध्यान से चुने गए बास्केट से जोड़ता है. यह स्ट्रेटजी ग्लोबल अस्थिरता के असर को कम करती है.

कुवैत करेंसी सिस्टम का स्ट्रक्चर

कुवैत दीनार को 1000 फिल्स में बांटा गया है. इस वजह से यह रोजाना इस्तेमाल के लिए कई तरह के डिनॉमिनेशन देता है. सिक्के एक से 100 फिल्स तक होते हैं. इसी के साथ बैंक नोट 1, 5, 10 और 20 दीनार में आते हैं. आपको बता दें कि 1961 से पहले कुवैत अपने फाइनेंशियल लेनदेन के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल करता था. इसे गल्फ रुपया कहा जाता था. आजादी मिलने के बाद कुवैत ने आर्थिक संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के तौर पर दीनार को अपनाया. इन सालों में यह दुनिया भर में सम्मानित, तेल आधारित इकोनॉमी के तौर पर कुवैत के उदय का प्रतीक बन गया. दीनार की लगातार मजबूती सावधानी पूरक फाइनेंशियल प्लैनिंग, मजबूत तेल समर्थित रिजर्व और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए कुवैत की कमिटमेंट से आती है. ट्रैवलर्स के लिए इसका मतलब होता है कि आपका डॉलर कम मात्रा में करेंसी खरीदता है लेकिन उस करेंसी की हर यूनिट कुवैत की लोकल इकोनॉमी में कहीं ज्यादा खरीदती है.

