हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDark Space: जब अंतरिक्ष में सूरज और तारे मौजूद है तो क्यों होता है इतना अंधेरा, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Dark Space: जब अंतरिक्ष में सूरज और तारे मौजूद है तो क्यों होता है इतना अंधेरा, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Dark Space: अंतरिक्ष में सूरज और तारे होने के बावजूद भी इसका ज्यादातर हिस्सा अंधेरे से घिरा हुआ होता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Jan 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

Dark Space:  वैसे तो अंतरिक्ष में सूरज, अरबों तारे, चमकती हुई गैलेक्सी और काफी ज्यादा एनर्जी है. लेकिन इसके बावजूद भी इसका ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ होता है. एस इसलिए नहीं है कि वहां रोशनी नहीं है. बल्कि अंतरिक्ष का अंधेरा इस बात का नतीजा है कि रोशनी कैसे ट्रैवल करती है, ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और इंसानी आंखें कैसे काम करती हैं.

नहीं है कोई एटमॉस्फियर

पृथ्वी पर आसमान चमकदार और नीला दिखाई देता है क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फियर के साथ इंटरेक्ट करती है. हवा के मॉलिक्यूल, धूल और पानी की भाप आने वाली सूरज की रोशनी को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं. यह बिखरी हुई रोशनी आसमान को भर देती है. इस वजह से यह तब भी चमकता है जब सूरज सीधे सिर के ऊपर नहीं होता.

अब क्योंकि अंतरिक्ष लगभग एक परफेक्ट वैक्यूम है, इस वजह से रोशनी को बिखेरने के लिए कोई हवा, धूल या जरिया नहीं है. यही वजह है कि रोशनी बिना फैले सीधी रेखाओं में ट्रेवल करती है. जब तक रोशनी की किरण किसी ग्रह, चांद या फिर स्पेसक्राफ्ट जैसी किसी चीज से टकराकर सीधे आपकी आंखों में नहीं पड़ती तब तक आप उसे अच्छी नहीं पाएंगे.

फैला हुआ ब्रह्मांड 

खगोलविदों ने एक बार एक काफी मशहूर सवाल पूछा था जिसे ओल्बर्स पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है. अगर ब्रह्मांड में अनंत संख्या में तारे हैं तो रात को आसमान पूरी तरह से चमकदार क्यों नहीं है? इसका जवाब ब्रह्मांड की सीमित उम्र और फैलाव में छिपा हुआ है. ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है. इसका मतलब है कि काफी दूर के तारों और गैलेक्सी से आने वाली रोशनी को अभी तक हम तक पहुंचाने के लिए पूरा समय नहीं मिला है. वे जगह इस वजह से अंधेरे में नहीं रहती हैं क्योंकि वहां तारे नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी रोशनी अभी भी ट्रेवल कर रही है. 

इंसानी आंखों के लिए नहीं है रोशनी 

सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर इंसानी आंखें इन्फ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या रेडियो तरंगों को देख पातीं तो अंतरिक्ष कभी भी अंधेरे में नहीं दिखता. यह ऊर्जा, गर्मी, रेडिएशन और गति से भरा हुआ दिखता. अंतरिक्ष के अंधेरे में दिखने की एक और वजह यह है कि तारे आकाशगंगाओं के अंदर गुच्छों में है ना के पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से बिखरे हुए.

ये भी पढ़ें: कितने रुपये में बनकर तैयार होती है एक वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी से कितनी महंगी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 06 Jan 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Dark Space Universe Mystery Space Vacuum
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Weather Update: कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी कम..हवाई यात्रा पर भी कोहरे का पड़ा असर
Yogi Cabinet Vistar: आज मंत्रियों संग योगी की बैठक..6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल
Agra News: बेटी ने पिता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप...शिकायत दर्ज | Bad Touch | Hindi News | Breaking
Somnath Temple: सोमनाथ मंदिर को लेकर एक बार फिर कटघरे में कांग्रेस...
Andhra Pradesh: Konaseema में ONGC के तेल कुए में आग का कहर, गांव में मचा हड़कंप | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, दुकान में बैठे व्यापारी को मार डाला, 18 दिनों में 6 का कत्ल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
टेलीविजन
'पहले अपने घर और परिवार..' तलाक के बीच वायरल हुआ माही विज का ये वीडियो, सोशल मीडिया यूजर्स ने कह दी ऐसी बात
तलाक के बीच वायरल हुआ माही विज का ये वीडियो, सोशल मीडिया यूजर्स ने कह दी ऐसी बात
ट्रेंडिंग
डोरस्टेप से उड़ाया खाना, मिर्ची ने उतारा चोरी का भूत, अस्पताल पहुंचा मासूम, अब सामने आया चौंकाने वाला सच
डोरस्टेप से उड़ाया खाना, मिर्ची ने उतारा चोरी का भूत, अस्पताल पहुंचा मासूम, अब सामने आया चौंकाने वाला सच
हेल्थ
आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा
आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा
शिक्षा
किताबी दुनिया से कानूनी लड़ाई तक, दिल्ली दंगा केस में छात्र नेताओं की पढ़ाई पर नजर
किताबी दुनिया से कानूनी लड़ाई तक, दिल्ली दंगा केस में छात्र नेताओं की पढ़ाई पर नजर
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget