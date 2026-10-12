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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपृथ्वी पर नहीं बनती तो कहां से आई चांदी, क्या यह पूरी तरह खत्म हो जाएगी?

पृथ्वी पर नहीं बनती तो कहां से आई चांदी, क्या यह पूरी तरह खत्म हो जाएगी?

Silver Origin: चांदी की उत्पत्ति धरती पर नहीं हुई थी. अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह पदार्थ पृथ्वी पर आया कैसे. जानें क्या है इसकी कहानी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 12 Oct 2026 07:16 AM (IST)
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  • औद्योगिक उपयोग में चांदी अपरिहार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स व चिकित्सा में महत्वपूर्ण।

Silver Origin: चांदी धरती की सबसे कीमती धातुओं में से एक है जिसका इस्तेमाल गहनों, सिक्कों, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मेडिकल उपकरणों में किया जाता है. लेकिन आपको बता दें कि इसकी उत्पत्ति कई लोगों की सोच से काफी ज्यादा अनोखी है. चांदी के परमाणु धरती के बनने से काफी पहले अंतरिक्ष की जबरदस्त घटनाओं के दौरान बने थे. जैसे-जैसे हमारा ग्रह विकसित हुआ यह पुराना पदार्थ उसकी चट्टानों और खनिजों का हिस्सा बन गया. आज भी जमीन से चांदी निकालने का काम जारी है. इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कभी इंसानों के पास से यह कीमती धातु खत्म हो सकती है? आइए जानते हैं.

अंतरिक्ष में चांदी कैसे बनी? 

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चांदी एक भारी केमिकल एलिमेंट है जिसे धरती पर आम जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं से नहीं बनाया जा सकता. इसके परमाणु काफी ज्यादा ऊर्जा वाले एस्ट्रोफिजिकल माहौल में बने, जहां हल्के एटॉमिक न्यूक्लियस न्यूट्रॉन को पकड़ा और रेडियोएक्टिव डीके से गुजरे. ऐसी प्रक्रियाएं दुर्लभ और ऊर्जावान अंतरिक्ष घटनाओं के दौरान हो सकती हैं, जिनमें न्यूट्रॉन स्टार का आपस में मिलना और कुछ खास तरह के तारों का फटना शामिल है. 

इन घटनाओं ने नए बने एलिमेंट्स को अंतरिक्ष में फैला दिया. अरबों सालों में यह पदार्थ गैस और धूल के बादलों के साथ मिल गया. इससे आखिरकार हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ. इस वजह से आज धरती पर मौजूद चांदी काफी पुराने कॉस्मिक इतिहास का ही हिस्सा है. 


पृथ्वी पर नहीं बनती तो कहां से आई चांदी, क्या यह पूरी तरह खत्म हो जाएगी?

चांदी धरती की ऊपरी परत तक कैसे पहुंची?

धरती का निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले युवा सूरज के चारों ओर घूम रहे पदार्थ से हुआ था. चांदी के परमाणु पहले से ही इस पदार्थ में मौजूद थे और विकसित हो रहे ग्रह का हिस्सा बन गए. धरती के शुरुआती इतिहास के दौरान इसकी ज्यादातर घनी धातु अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई. कुछ चांदी मैंटल और क्रस्ट में रह गई. बाद में जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं ने इसे ऐसे जमाव में बदल दिया जिन्हें बाद में खोजा और निकाला जा सका.

चट्टानों की दरारों से गुजरने वाले गर्म और खनिजों से भरपूर तरल पदार्थ ने खुली हुई धातुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया. जब तापमान, दबाव या फिर केमिकल स्थिति में बदलाव हुआ तो चांदी वाले खनिज दरारों के अंदर क्रिस्टल के रूप में जम गए और मिनरल वेन्स बन गई. 

क्या चांदी का भंडार कभी खत्म हो सकता है?

भारती की ऊपरी परत में चांदी का भंडार सीमित हैं और आर्थिक रूप से निकाले जा सकने वाले भंडार टेक्नोलॉजी, कीमतों और निकालने की लागत पर निर्भर करते हैं. जैसे-जैसे आसानी से मिलने वाले भंडार खत्म होते जाएंगे कंपनियों को शायद ज्यादा गहरी जगह पर पहुंचना होगा या फिर कम ग्रेड वाले अयस्कों को प्रोसेस करना होगा.

यह बताना मुश्किल है कि चांदी की माइनिंग किस साल खत्म होगी. हो सकता है कि नए भंडार मिल जाएं, मौजूदा संसाधन आर्थिक रूप से फायदेमंद हो जाएं और माइनिंग टेक्नोलॉजी में तरक्की से निकाली जा सकने वाली मात्रा बदल जाए. 

चांदी पूरी तरह खत्म क्यों नहीं होगी? 

चांदी एक केमिकल एलिमेंट है इसके लिए इसे आम तरीके से पिघलाने, आकार देने या फिर रीसायकल करने से यह खत्म नहीं होता. जलने पर खत्म होने वाले ईंधन के उलट चांदी को बार-बार निकाला और इस्तेमाल किया जा सकता है. 

चांदी के गहने, सिक्के, बर्तन और इंडस्ट्रियल पार्ट्स को पिघलाकर या फिर प्रोसेस करके इस्तेमाल लायक मेटल पाया जा सकता है. रीसाइक्लिंग से नई माइन की गई चांदी की जरूरत कम हो सकती है और संसाधनों को बचाने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: कैसे तय होती है फसल की MSP, किसान को कौन-कौन से खर्च मिलते हैं?

इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की चुनौती 

आधुनिक इंडस्टरीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट्स, सोलर पैनल और मेडिकल कामों में चांदी का इस्तेमाल करती हैं. इसकी बेहतरीन इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी और दूसरी काम की खूबियों की वजह से कुछ खास कामों में इसे बदलना मुश्किल होता है.

यह भी पढ़ें: क्या होता है अवमानना का नोटिस, सही साबित हुआ आरोप तो क्या होगा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 07:16 AM (IST)
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