पृथ्वी पर नहीं बनती तो कहां से आई चांदी, क्या यह पूरी तरह खत्म हो जाएगी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom औद्योगिक उपयोग में चांदी अपरिहार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स व चिकित्सा में महत्वपूर्ण।

Silver Origin: चांदी धरती की सबसे कीमती धातुओं में से एक है जिसका इस्तेमाल गहनों, सिक्कों, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मेडिकल उपकरणों में किया जाता है. लेकिन आपको बता दें कि इसकी उत्पत्ति कई लोगों की सोच से काफी ज्यादा अनोखी है. चांदी के परमाणु धरती के बनने से काफी पहले अंतरिक्ष की जबरदस्त घटनाओं के दौरान बने थे. जैसे-जैसे हमारा ग्रह विकसित हुआ यह पुराना पदार्थ उसकी चट्टानों और खनिजों का हिस्सा बन गया. आज भी जमीन से चांदी निकालने का काम जारी है. इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कभी इंसानों के पास से यह कीमती धातु खत्म हो सकती है? आइए जानते हैं.

अंतरिक्ष में चांदी कैसे बनी?

चांदी एक भारी केमिकल एलिमेंट है जिसे धरती पर आम जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं से नहीं बनाया जा सकता. इसके परमाणु काफी ज्यादा ऊर्जा वाले एस्ट्रोफिजिकल माहौल में बने, जहां हल्के एटॉमिक न्यूक्लियस न्यूट्रॉन को पकड़ा और रेडियोएक्टिव डीके से गुजरे. ऐसी प्रक्रियाएं दुर्लभ और ऊर्जावान अंतरिक्ष घटनाओं के दौरान हो सकती हैं, जिनमें न्यूट्रॉन स्टार का आपस में मिलना और कुछ खास तरह के तारों का फटना शामिल है.

इन घटनाओं ने नए बने एलिमेंट्स को अंतरिक्ष में फैला दिया. अरबों सालों में यह पदार्थ गैस और धूल के बादलों के साथ मिल गया. इससे आखिरकार हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ. इस वजह से आज धरती पर मौजूद चांदी काफी पुराने कॉस्मिक इतिहास का ही हिस्सा है.





चांदी धरती की ऊपरी परत तक कैसे पहुंची?

धरती का निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले युवा सूरज के चारों ओर घूम रहे पदार्थ से हुआ था. चांदी के परमाणु पहले से ही इस पदार्थ में मौजूद थे और विकसित हो रहे ग्रह का हिस्सा बन गए. धरती के शुरुआती इतिहास के दौरान इसकी ज्यादातर घनी धातु अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई. कुछ चांदी मैंटल और क्रस्ट में रह गई. बाद में जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं ने इसे ऐसे जमाव में बदल दिया जिन्हें बाद में खोजा और निकाला जा सका.

चट्टानों की दरारों से गुजरने वाले गर्म और खनिजों से भरपूर तरल पदार्थ ने खुली हुई धातुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया. जब तापमान, दबाव या फिर केमिकल स्थिति में बदलाव हुआ तो चांदी वाले खनिज दरारों के अंदर क्रिस्टल के रूप में जम गए और मिनरल वेन्स बन गई.

क्या चांदी का भंडार कभी खत्म हो सकता है?

भारती की ऊपरी परत में चांदी का भंडार सीमित हैं और आर्थिक रूप से निकाले जा सकने वाले भंडार टेक्नोलॉजी, कीमतों और निकालने की लागत पर निर्भर करते हैं. जैसे-जैसे आसानी से मिलने वाले भंडार खत्म होते जाएंगे कंपनियों को शायद ज्यादा गहरी जगह पर पहुंचना होगा या फिर कम ग्रेड वाले अयस्कों को प्रोसेस करना होगा.

यह बताना मुश्किल है कि चांदी की माइनिंग किस साल खत्म होगी. हो सकता है कि नए भंडार मिल जाएं, मौजूदा संसाधन आर्थिक रूप से फायदेमंद हो जाएं और माइनिंग टेक्नोलॉजी में तरक्की से निकाली जा सकने वाली मात्रा बदल जाए.

चांदी पूरी तरह खत्म क्यों नहीं होगी?

चांदी एक केमिकल एलिमेंट है इसके लिए इसे आम तरीके से पिघलाने, आकार देने या फिर रीसायकल करने से यह खत्म नहीं होता. जलने पर खत्म होने वाले ईंधन के उलट चांदी को बार-बार निकाला और इस्तेमाल किया जा सकता है.

चांदी के गहने, सिक्के, बर्तन और इंडस्ट्रियल पार्ट्स को पिघलाकर या फिर प्रोसेस करके इस्तेमाल लायक मेटल पाया जा सकता है. रीसाइक्लिंग से नई माइन की गई चांदी की जरूरत कम हो सकती है और संसाधनों को बचाने में मदद मिल सकती है.

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इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की चुनौती

आधुनिक इंडस्टरीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट्स, सोलर पैनल और मेडिकल कामों में चांदी का इस्तेमाल करती हैं. इसकी बेहतरीन इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी और दूसरी काम की खूबियों की वजह से कुछ खास कामों में इसे बदलना मुश्किल होता है.

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