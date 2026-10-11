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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या होता है अवमानना का नोटिस, सही साबित हुआ आरोप तो क्या होगा?

क्या होता है अवमानना का नोटिस, सही साबित हुआ आरोप तो क्या होगा?

Contempt of Court Notice: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को अवमानना का नोटिस जारी किया है. आइए जानते हैं कि क्या होता है यह नोटिस और आरोप साबित होने पर क्या सजा मिलेगी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 11 Oct 2026 04:06 PM (IST)
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  • सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन पर गृह मंत्रालय को अवमानना ​​नोटिस दिया।
  • यह नोटिस 9 अक्टूबर के आदेश उल्लंघन पर जारी किया गया।
  • आदेश का उल्लंघन कर मेट्रो रोकी, ट्रेनों को रद्द किया गया।
  • अधिकारियों को हलफनामे से अपनी कार्रवाई का कारण स्पष्ट करना होगा।

Contempt of Court Notice: सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर के पास एक विरोध प्रदर्शन के संबंध में रविवार को एक खास सुनवाई की. 9 अक्टूबर के आदेश का उल्लंघन करने के आरोपों पर गृह मंत्रालय और दूसरे अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है. अधिकारियों से हलफनामे के जरिए यह बताने को कहा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए. अगली सुनवाई मंगलवार को होने है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर अवमानना का नोटिस क्या होता है और अगर आरोप साबित होता है तो क्या सजा मिल सकती है.

मामला किस बारे में है? 

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रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरे संगठनों द्वारा नियोजित विरोध प्रदर्शन के आसपास सुरक्षा उपाय किए थे. इनमें मेट्रो स्टेशन को बंद करना और ट्रेनों को रद्द करना शामिल था. एक याचिका में इन उपायों को चुनौती दी गई. 

सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश में कथित तौर पर सुरक्षा के नाम पर सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से बंद कर देने के प्रति आगाह किया गया था खासकर जहां इससे यात्रियों और वकीलों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.  याचिकाकर्ताओं ने इस बात का आरोप लगाया है कि आदेश के बावजूद 10 अक्टूबर को 45 मेट्रो स्टेशन बंद रहे, ट्रेनें रद्द की गई और दूसरे प्रतिबंध भी लगाए गए. 


क्या होता है अवमानना का नोटिस, सही साबित हुआ आरोप तो क्या होगा?

अवमानना नोटिस क्या है?

कारण बताओं नोटिस किसी व्यक्ति या फिर प्राधिकारी से यह बताने के लिए कहता है कि कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. अवमानना के मामले में न्यायालय इस पर प्रतिक्रिया चाहता है कि क्या उसके आदेश को नजरअंदाज किया गया था और अगर हां तो क्या यह जानबूझकर किया गया था. नोटिस जारी करना एक प्रक्रियात्मक कदम है और अपराध का आखिरी फैसला नहीं है. 

याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर यह तर्क दिया है कि गृह मंत्रालय और दिल्ली के अधिकारियों ने जानबूझकर अदालत के आदेश या फिर कार्यवाही के दौरान दिए गए आश्वासनों की अवेहलना की है.  न्यायालय ने कार्यवाही में नामित बड़े अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों से हलफनामे और अनुपालन रिपोर्ट मांगी है.

आगे क्या होगा? 

अधिकारियों को दिए गए नोटिस का जवाब देना होगा और उठाए गए कदमों की वजह बतानी होगी. अगली सुनवाई में न्यायालय उनके हलफनामों, अनुपालन रिपोर्ट, जमीनी परिस्थितियों और अपने 9 अक्टूबर के आदेश के दायरे पर विचार करेगा. अधिकारी यह तर्क दे सकते हैं कि वास्तविक और तत्काल कानून व्यवस्था के जोखिम को संबोधित करने के लिए प्रतिबंध जरूरी थे. 

बड़ा मुद्दा यह है कि क्या आदेश साफ था, क्या अधिकारियों को पता था कि इसकी क्या जरूरत है, क्या अनुपालन संभव था और कोई उल्लंघन जानबूझकर किया गया था. एक सुरक्षा चिंता अपने आप से गैर अनुपालन का बहाना नहीं बनाती है लेकिन न्यायालय को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबूत और कानूनी संदर्भ की जांच करनी होगी.


क्या होता है अवमानना का नोटिस, सही साबित हुआ आरोप तो क्या होगा?

क्या सजा संभव है? 

न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 12 के तहत नागरिक अवमानना के लिए अधिनियम के अधीन 6 महीने तक की साधारण जेल, ₹2000 तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है. सिविल अवमानना में अदालत के फैसले, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या फिर दूसरी प्रकिया को जानबूझकर न मानना शामिल है. 

न्यायालय को अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या फिर अनुपालन पक्का करने के उद्देश्य से आगे निर्देश जारी करने की जरूरत हो सकती है. माफी पर भी विचार किया जा सकता है लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि कार्यवाही खत्म हो जाएगी.

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क्या यह किसी अधिकारी के करियर को प्रभावित कर सकता है? 

अवमानना के निष्कर्ष के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. खासतौर से वरिष्ठ सार्वजनिक अधिकारियों के लिए जो परिणाम और लगाई गई सजा पर निर्भर करता है. हालांकि सिर्फ एक नोटिस कदाचार तय नहीं करता या फिर किसी व्यक्ति के सेवा रिकॉर्ड, पदोन्नति या फिर स्थिति को स्वचालित रूप से प्रभावित नहीं करता है. इस तरह के परिणाम न्यायालय के आखिरी फैसले और लागू सेवा नियम पर निर्भर करते हैं.

यह भी पढ़ें: अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश न माने तो क्या होगा,क्या है प्रावधान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
SUPREME COURT Contempt Of Court Notice Civil Contempt
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